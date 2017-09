Mărturii ale participanților din străinătate la ITO 2017: „Am fost liberi să ne exprimăm credința și bucuria de a fi creștini ortodocși!”

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși a adunat la Iași, în perioada 1-4 septembrie 2017, participanți din Republica Moldova, Ucraina, Grecia, Serbia, Albania, Macedonia, Franța, Germania, Belgia, Italia, Spania, Portugalia, Irlanda, Marea Britanie, Elveția, Turcia, Iordania, Siria, dar și din Africa.

Redăm în continuare câteva din mărturiile de final ale participanților din străinătate la ITO 2017, culese de Doxologia.ro.

Francis, Kenya: „Jambo! Dimineața aceasta mă simt foarte smerit, să fiu în fața atâtor chipuri frumoase de aici. Îi mulțumesc IPS Teofan, Mitropolitul Iașilor, pentru că ne-a ajutat să ajungem aici, n-a fost deloc ușor să călătorim din Africa până aici! Mesajul meu, din partea Africii, este: Dumnezeu este dragoste, iubiți-vă unul pe altul, rugați-vă unul pentru celălalt și bucurați-vă toți în Hristos; mi-aș dori să ne revedem și sunteți cu toții bineveniți în Africa! Toți sunteți în inimile noastre! Iubiți-vă și rugați-vă unii pentru ceilalți! Hakuna Matata! Vă iubim pe toți și Dumnezeu să vă binecuvânteze!”

Participant la ITO 2017 din Patriarhia Ierusalimului și a întregii Palestine: „Vă transmit harul Sfântului Mormânt și al Peșterii Nașterii Mântuitorului și în special harul și rugăciunile Sfântului Ioan Iacob care era din Neamț și care a devenit sfânt în Palestina. Nu pot încheia fără a mulțumi tuturor celor care au organizat acest eveniment, în special Patriarhiei României și Mitropoliei din Iași și Guvernului României care ne-a dat permisiunea să venim aici, în România, să fim alături de voi la această întâlnire. Mulțumesc Părintelui Nicodim care ne-a primit și multe mulțumiri speciale Părintelui Constantin Necula. Nu voi uita voluntarii credincioși care s-au obosit cu noi! Dumnezeu să binecuvânteze românii, Biserica Română! Ortodoxia este Calea cea dreaptă spre Hristos! Vă mulțumesc foarte mult, vă iubesc!”

Rodion, din Rusia: „Înainte de această călătorie, credeam că România este o țară obișnuită a Europei, dar acum iubesc România foarte mult. Iubesc românii pentru că sunt foarte cumsecade, foarte frumoși și foarte inteligenți. Îmi place cultura românească, îmi plac bisericile. Îmi plac mâncărurile românești, îmi place mămăliga… Înainte de ITO 2017 aveam mulți prieteni din Rusia, acum am prieteni din toată lumea: România, Africa, Grecia, Georgia, Siria și multe alte țări. Au fost cele mai frumoase zile din viața mea și iubesc ITO. Mulțumesc foarte mult!”

James, din Anglia: „Vă mulțumesc că m-ați primit și că ați organizat acest eveniment frumos pentru toată lumea. Este o bucurie mare și o plăcere să fiu aici, să cunosc atât de mulți oameni din toată lumea și din Europa, în special. Văzând acest eveniment și cum a fost organizat, m-a inspirat să fac același lucru, acasă, în Anglia. Anul viitor sper să aduc mai mulți oameni cu mine, ca și ei să vadă organizarea frumoasă a acestui eveniment. Vă invit în Anglia și vă transmit dragostea și simpatia noastră!”

Irene, din Ungaria: „Nu vin de departe, vin din Budapesta, dar sunt foarte bucuroasă că pot fi aici și că pot fi parte din acest minunat eveniment. A avut de toate, am avut sesiuni de comunicare, ateliere, a fost un eveniment foarte bogat! Venind din Ungaria, comunitatea noastră ortodoxă este foarte mică și a fost o adevărată binecuvântare să fim aici, să vedem că sunt atât de mulți oameni în comunitatea ortodoxă. Iașul este minunat, iubesc duhul, arhitectura și eleganța orașului. Mulțumesc organizatorilor: Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și voluntarilor! Și pentru că suntem foarte aproape, sper să vă revăd pe toți în Ungaria, în Budapesta, în micile noastre biserici!”

Participant din Siria: „România și Antiohia împărtășesc multă istorie comună. Înainte să vin în România, am auzit multe despre această țară, despre oameni, despre bisericile și mănăstirile ei. Dar după ce am văzut cu ochii mei, ceea ce auzisem deja a fost cu mult depășit! Când am ajuns aici, toți cei din echipă am fost uimiți de ceea ce am văzut în Iași: oamenii, arhitectura și tot ceea ce reprezintă Iașul. Nu știm cum să vă mulțumim, mai ales vouă, voluntarilor, care ați stat cu noi tot timpul! Mulțumesc Mitropolitului Teofan și Episcopului nostru, Preasfințitul Părinte Qais Sadiq. Dacă este să vorbim despre România și despre tot ceea ce am văzut aici în România, avem un singur cuvânt: Magnific! Mulțumesc tuturor și mulțumesc pentru ospitalitatea dumneavoastră și sper să vă revăd pe toți!”

Olga, din Bulgaria: „Vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat acest eveniment, tuturor celor care sunt aici, frumoșilor noștri voluntari care ne-au ajutat foarte mult, pentru că pentru noi această experiență a fost una incredibilă! Pentru mine, personal, a fost uimitor când veneam toți la Liturghie și pe drum și eram liberi să ne exprimăm credința și bucuria de a fi creștini ortodocși și să fim împreună ca Trupul lui Hristos! Mulțumesc și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți!”