Misiune, credință și iubirea aproapelui | Părintele Marius Pintican (AUDIO)

Cu ocazia Zilei Seniorilor, ne-am gândit să vorbim despre filantropie, pentru că, mai presus de orice altă definiție, aceasta este una din misiunile Bisericii Ortodoxe Române. În plus, numărul persoanelor în vârstă care pășesc în categoria persoanelor vulnerabile, crește de la o zi la alta.

În acest context și fiind mereu atentă la realitățile vieții, în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului funcționează, la initiative și cu sprijinul ÎPS Părinte Mitropolit Andrei, peste 50 de centre de servicii sociale, cămine rezidențiale sau de zi, cabinete ce oferă consultanță medicală gratuită, centre de tratament și de suport psihologic ori de orientare socială, unități de învățământ și de susținere a educației și multe altele.

Dintre acestea 10 se află în județul Bistrița-Năsăud și funcționează sub umbrela Asociației Filantropia Ortodoxă Bistrița-Năsăud. Prin munca și dăruirea a numeroși oameni de bine, aflați sub coordonarea președintelui asociației, părintele Marius Pintican, preot paroh la Parohia Ortodoxă Sfântul Apostol Andrei, aici se desfășoară o activitate de tradiție în iubirea de semeni, în ajutorarea celor ce au nevoie de sprijinul nostru și, cu deosebire, a categoriei seniorilor.

„Cine pe sărac ajută, pe Dumnezeu împrumută.” ne amintește Părintele Marius Pintican. Așadar, servicii sociale, medicale, culturale, educaționale, economice și de mediu, toate furnizate în spirit creștin, prin dăruirea concretă, nedisimulată și nediscriminatorie, cu datoria și spiritul bisericesc care se întemeiază pe învățăturile mântuitorului nostru Isus Hristos.

Dorim tuturor celor care se află la „vârsta cu multe amintiri”, multă sănătate, putere de a vedea partea frumoasă și bună a fiecărei zile, înțelepciunea de a traversa momentele mai dificile și, bineînțeles, să zâmbească mereu.

