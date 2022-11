Prezență Arhierească în Parohia Cosniciu de Sus

Luni, 21 noiembrie 2022, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Cosniciu de Sus, Protopopiatul Șimleu Silvaniei. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și arhidiaconi, între care s-au numărat și Preacucernicul Părinte Arhid. Ionică Torcoș, secretarul eparhial al Episcopiei Sălajului și Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Șimleului Silvaniei. La finalul slujbei, Preacucernicul Părinte paroh Raul-Tudor Vărărean a mulțumit Preasfințitului Părinte Petroniu pentru prezență și pentru cuvântul de învățătură.

Din punct de vedere geografic, satul Cosniciu de Sus este situat în partea de vest a județului Sălaj, după datele existente fiind una dintre cele mai vechi localități din această regiune. Satul Cosniciu de Sus este atestat documentar, pentru prima dată, în anul 1213, când localitatea apare sub numele de „Villa Coznis”, potrivit menționării făcute în Registrul de la Oradea. Numele satului „Cosnici” este un vechi cuvânt de origine bulgară și înseamnă fierar, în acest sens, „Cosniciu” reprezentând satul fierarului. Localitatea a apărut ca rezultat al „roirii” unor locuitori din Cosniciul de Jos spre terenurile agricole obținute prin defrișarea pădurilor (secolele XII-XIV).

În ceea ce privește viața bisericească din Cosniciu de Sus, amintim faptul că începând cu anul 1495, în sat a existat o bisericuță de lemn, care, în anul 1699, datorită faptului că a devenit neîncăpătoare odată cu creșterea populației localității, a fost demolată, în locul ei fiind construit un alt lăcaș de cult tot din lemn, însă mult mai mare și mai încăpător, în acesta slujindu-se până în ziua de 2 august 1954 când, „după un ultim clopotit în biserica veche de pe deal, a cărei viață a fost de 254 de ani, aceasta a fost demolată cu aprobarea organelor bisericești superioare”.

Datorită nevoilor spirituale ale satului și numărului de credincioși în creștere, în anul 1938, sub păstorirea preotului Vasile Enghiș, s-a luat hotărârea edificării unui nou lăcaș de cult de zid. Astfel, în același an, s-au ars 82.000 de bucăți de cărămidă, de către Dionisiu Lingurar din Leșmir și Ioan Mureșan din Cosniciu de Jos, pe teritoriile lui Teodor Pop a Petri și Teodor Ardelean, donate, benevol, în acest scop, cu aproximativ 170 de mc de lemne din pădurea bisericii. Lucrările propriu-zise au început abia în data de 20 septembrie a anului 1950, în urma hotărârii adunării generale din data de 14 septembrie a aceluiași an, constructor arhitect fiind Iosif Costan din Suplacu de Barcău.

În ziua de 19 septembrie 1954 a fost săvârșită prima Sfântă Liturghie pe noul altar al bisericii de zid, de către Preasfințitul Părinte Episcop Valerian Zaharia al Oradiei, înconjurat de un numeros sobor de preoți. În anul 1956, lăcașul de cult a fost împodobit cu o catapeteasmă pictată în ulei, pe placaj, de către pictorul Iuliu Fabini din Bușteni, iar doi ani mai târziu, respectiv în data de 5 octombrie 1958, biserica a fost târnosită de către Preasfințitul Părinte Episcop Valerian Zaharia al Oradiei. Între anii 1979-1981, în vremea păstoririi vrednicului preot Dumitru Toduț, pereții lăcașului de cult au fost împodobiți cu o frumoasă pictură în stil bizantin, executată în tempera, de către pictorul Ioan Moroșan, motiv pentru care, în data de 23 mai 1982, Preasfințitul Părinte Vasile Coman, Episcopul Oradiei, a binecuvântat lucrările efectuate la această biserică.

În anul 2015, Preacucernicul Părinte Sorin-Nicu Man a fost numit preot al Parohiei Cosniciu de Sus. Astfel, sub păstorirea Preacucerniciei Sale și a Preacucernicilor Părinți Lucian Boloș și Vasile Pop, ajutați îndeaproape de membrii Consiliului şi Comitetului parohial, dar mai ales prin dărnicia şi jertfelnicia bunilor credincioşi, s-au realizat următoarele lucrări: în interior, lăcașul de cult a fost tencuit și pictat în tehnica frescă, s-a turnat șapa de beton, a fost realizat sistemul de încălzire prin pardoseală, pavimentul a fost placat cu marmură, s-a confecționat iconostasul din lemn de tei, s-au extins absida Sfântului Altar și cafasul bisericii, s-a refăcut integral instalația electrică, s-au montat geamurile și ușile de acces și s-a restaurat Sfânta Masă. În exterior, tencuiala fațadei și a altarului lăcașului de cult a fost refăcută, a fost edificată o terasă la intrarea în biserică, s-a făcut acoperișul din tablă de aluminiu, gardul de împrejmuire al lăcașului de cult fost reparat și au fost construite un lumânărar și o clădire anexă pentru centrala termică. De asemenea, biserica a fost înzestrată cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe. Drept urmare, în data de 27 august 2017, Preasfințitul Părinte Petroniu a târnosit lăcașul de cult, în prezența unui mare număr de credincioși. Începând cu anul 2021, Preacucernicul Părinte Raul-Tudor Vărărean a fost numit preot al Parohiei Cosniciu de Sus.