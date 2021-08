Regimul nazist și persecuția Bisericilor creștine

Vara aceasta, în cadrul emisiunii „Viața Bisericii”, vă propunem o serie de dialoguri cu pr. drd. Claudiu Boia, pe teme din cele mai interesante. Ediția de față tratează un subiect extrem de sensibil până în zilele noastre, Biserica în timpul regimurlor politice totalitare, mai exact, Biserica în Germania nazistă. E un subiect care, tratat cu maximă seriozitate si atenție, ne poate învăța foarte multe lucruri utile pe cei de astăzi.

Așa cum ați putut observa din emisiunea precedentă, împreună cu părintele Caudiu Boia, am deschis un nou subiect de dialog, extrem de sensibil și captivant, datorită conținutului. De data aceasta, continuăm dialogul cu privire la Tribunalul Militar Internațional de la Nürnberg, mai exact, colecția de documente Donovan.

Potrivit invitatului nostru,un document inedit, din această colecție a generalului Donovan este raportul întocmit de către Departamentul de Cercetare și Analiză cu privire la The nazi master plan: the persecution of the cristian churches. Conform descrierii de pe pagina de titlu, acesta este Un studiu care descrie, cu dovezi factuale descriptive, scopurile Naziștilor, politicile și metodele de persecuție ale Bisericilor Creștine din Germania și Europa ocupată. Tot documentul însumează 92 de pagini, în format A4, dactilografiate la mașină, și împărțit în 8 capitole și mai multe subcapitole. Conținutul este structurat logic, cu acuratețe istorică și faptică. Analiza pornește de la chestiuni generale, precum natura persecuțiilor, sau problematica stabilirii responsabilității vinovaților, precum și atitudinile ideologice ale Național-socialismului față de Bisericile Creștine.

Pr. Claudiu Boia: „Ceea ce este de remarcat în conținutul acestui document, chiar dacă a fost unul preliminar și incomplet în dovezile oferite, este încadrarea faptelor. Niciodată până la Nürnberg, persecuția Bisericii nu a fost privită ca o crimă. Încadrarea juridică pe care procurorii au stabilit-o față de persecuțiile comunităților creștine a fost cuprinsă într-o categorie mai amplă numită Conspirația (Conspiracy), categorie în care au fost analizate toate acțiunile statului nazist și a Partidului Nazist, legale sau ilegale, care au subminat drepturile și libertățile fundamentale ale umanității.”

Așadar, vă propunem spre audiție un dialog pe o temă captivantă, sensibilă și de actualitate.