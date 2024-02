Restrictiile de circulatie pentru liniile de autobuze 37 și  38

Cu ocazia meciului de fotbal dintre CFR 1907 Cluj si Rapid Bucuresti, care se va desfasura in 10 Februarie 2024, de la ora 21:15, pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu”, Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA informeaza publicul calator ca in ziua meciului vor fi afectate temporar de restrictiile de circulatie liniile de autobuze 37 și 38 in intervalul orar 20:00 – 23:00.

Pentru preluarea suporterilor la finalul meciului din Gruia (23:00), pe str. Horea in statia Closca vor stationa mijloace de transport pe liniile 3, 4 si 35 iar in statiile Horea si Fac. de Litere tramvaie pe liniile 101 si 102.

Amintim posibilitatea utilizarii liniilor 5N, 25N si 54N .

Vă mulțumim.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.