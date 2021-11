Sărbătoarea hramului și resfințirea bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Băița

În Duminica a 24-a după Rusalii (a învierii fiicei lui Iair), 7 noiembrie 2021, Preasfințitul Părinte BENEDICT BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a slujit împreună cu Preasfințitul Părinte NEOPHYTOS Kongai, Episcopul Ortodox de Nyeri și Muntele Kenya, în Parohia Băița din Protopopiatul Gherla.

În urma lucrărilor efetuate în ultimii ani, biserica parohială „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a fost resfințită astăzi de cei doi ierarhi.

De la ora 10.00, pe altarul de vară din curtea lăcașului de cult, a fost oficiată Sfânta Liturghie. Din sobor au făcut parte Părintele Paul Isip, protopop al protopopiatului Gherla, Arhimandritul Nicolae Moldovan, starețul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” Nicula, Părintele conf. univ. dr. Cristian Sonea, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Părintele prof. John Ngige Njoroge, profesor al Universității Metodiste din Kenya, precum și alți preoți invitați.

„Să-L chemăm pe Hristos în casa noastră” a fost îndemnul Preasfințitului Părinte Benedict Bistrițeanul pentru toți cei prezenți. În cuvântul de învățătură rostit după citirea pericopei evanghelice, Preasfiția Sa a spus: „E foarte important, este esențial ca în casa noastră să fie prezent Hristos! Și nu doar când copilul sau copii noștrii sunt pe moarte ci, mai ales, în fiecare zi. El să fie prieten, casnic al casei noastre, în așa fel încât viața noastră împreună cu a copiilor noștrii să fie însoțită de binecuvântarea Lui, de prezența Lui concretă. Ar fi tare important ca Hristos să fie în casa noastră, în viața copiilor noștrii, pentru că dacă El este prezent în casa noastră, în viața copiilor noștrii, ne oferă toate elementele necesare pentru o creștere sănătoasă, nu doar în sens exterior ci mai ales moral, lăuntric. Ei vor fi în siguranță indiferent câte dificultăți vor întâmpina.”

„Inima mea este plină de bucurie și de dragoste!” a spus în cuvântul său Preasfințitul Părinte Neofit. „Mă bucur să fiu aici în România și mai ales aici astăzi alături de dumneavoastră. Ce frumoasă ocazie avem ca să ne întâlnim cu Hristos și Sfinții Lui. Am venit din Africa, din Kenya să cunoaștem ortodoxia românească, am venit să vedem ce face Dumnezeu în România, și am văzut ce frumoasă lucrare a făcut Dumnezeu aici.”

Preasfinția Sa a vorbit și despre misiunea pe care o desfășoară în Africa și a mulțumit Preasfințitului Părinte Benedict Bistrițeanul pentru sfaturile și încurajările sale, întrucât Episcopia din Kenya are doar cinci ani vechime, iar el primul lor episcop.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul Synavlia.

La final cei doi episcopi au primit în dar din partea credincioșilor câte o icoană, cu Maica Domnului și Sfântul Neofit.

Pentru misiunea pe care o desfășoară în comunitate, preotul paroh Dinu Cosmin Iușan a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor iar membrii consiliului parohial au primit distincții: Mihai Rusu, consilier parohial onorific – ”Ordinul Mihai-Vodă”, Ioan Diț, primul epitrop – „Ordinul Episcop Nicolae Ivan” și Augustin Nierș – ”Ordinul Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”.

Scurt istoric

Biserica parohială cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a fost construită între anii 1983-1989 iar în anul 1992 locașul de rugăciune a fost sfințit de Preasfinţitul Irineu Bistriţeanul, pe atunci Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului.

Pictura realizată în ulei de Mureșan Aurel a fost terminată în anul 1987.

Începând cu anul 2005, în biserică s-au efectuat lucrări de renovare, înlocuindu-se cu gresie podeaua de lemn şi introducându-se încălzirea centrală. Dar lucrările importante de renovare a bisericii au avut loc în anii 2009-2010, prin zugrăvirea pereţilor exteriori cu tencuială decorativă, recondiţionarea tablei şi a jgheaburilor, îmbrăcarea aleilor în granito-gresie şi ridicarea altarului de vară.

În ultimii doi ani, biserica a primit finisajul necesar resfințirii săvârșite azi de cei doi episcopi: Preasfințitul Părinte BENEDICT BISTRIȚEANUL, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și Preasfințitul Părinte NEOPHYTOS Kongai, Episcopul Ortodox de Nyeri și Muntele Kenya.

Foto: Ionuț Chifa