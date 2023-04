Sfânta Liturghie de hram la biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Satu Mare

Duminică, 23 aprilie 2023, în Duminica Sfântului Apostol Toma, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească la biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință” din Satu Mare, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care a făcut parte parohul, Pr. Cristian Peteri.

„Am revenit în această atmosferă pascală, plină de frumuseţe divină şi de lumină sfântă, la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din municipiul Satu Mare, unde, în ultimele două decenii, s-a construit o biserică minunată, cu o pictură luminoasă, cu o arhitectură românească tradiţională, într-o zonă a oraşului unde era o necesitate”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„Biserica a început şi a fost încheiată ca şi construcţie pe vremea părintelui Cornel Pop. Piatra de temelie a fost pusă în 1997 de către Înaltpreasfinţitul Justinian, vredenic de pomenire. În anul 2000 s-a intrat înăuntru pentru slujire, iar în 2021, în 4 septembrie, după ce au fost toate desăvârşite şi biserica minunat împodobită, am făcut slujba de sfinţire, de târnosire, în luna septembrie, cu o solemnitate deosebită. Am fost împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul şi am dorit să dăm această solemnitate pentru frumoasa lucrare pe care au realizat-o părintele Cornel împreună cu Consiliul Parohial şi credincioşii de aici şi sprijiniţi, desigur, şi de autorităţile locale, cât s-a putut. Acum păstoreşte aici Părintele Cristian Peteri, ajutat de Părintele Călin Palfi, doi preoţi mai tineri, care au preluat această moştenire şi continuă lucrarea pastorală. Au amenajat în vecinătatea bisericii un spaţiu mai vechi într-o sală socială, căreia i-am dat un nume şi am sfinţit-o astăzi, Sala social-culturală „Justinian Arhiepiscopul”, Înaltpreasfinţitul fiind legat de această parohie, inclusiv cu o tragedie. Au amenajat un lumânărar frumos, ca o necesitate de cult. Nu se mai aprind lumânări în biserică, nu doar pentru că se degradează pictura, ci şi pentru protecţia bisericii şi a locaşului de cult, pentru că lumânările pot fi o sursă de incendiu dacă nu sunt supravegheate. De aceea, şi Altarele trebuiesc foarte bine supravegheate, lumina electrică verificată foarte bine. Aţi văzut că a ars o biserică la Borşa, ca o torţă, de lemn fiind. Trebuie să fim foarte atenţi, pentru că preoţii şi consiliile parohiale sunt păstrătorii şi răspunzătorii de patrimoniul bisericesc. Slavă lui Dumnezeu pentru toate şi Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, care ne-a adus astăzi împreună. Hristos a Înviat!”, a mai spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte Pr. Ioan Socolan, protopopul Sătmarului, Pr. Cristian Peteri, parohul credincioşilor, Pr. Călin Palfi, coslujitor, Pr. Florin Orăştianu, secretar protopopesc, Pr. Gheorghe Donca, de la Parohia „Bunavestire”, Pr. Radu Şimonca, de la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, Pr. Marinel Corondan, de la biserica „Naşterea Maicii Domnului”, Pr. Lucian Tompoş, de la „Naşterea Maicii Domnului”, Pr. Dorel Silaghi, de la „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, Pr. Viorel Boloş, pensionar, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Ipod. Vasile Pop.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la chinonic a cântat corul parohiei, dirijat de Ioniţă Struţi, cântăreţ bisericesc al parohiei. În rândul credincioşilor s-au aflat deputatul Adrian Cozma şi subprefectul Romeo Liviu Pop. După Sfânta Liturghie au fost sfinţite un lumânărar nou amenajat şi o sală socială, care a primit numele „Justinian Arhiepiscopul”, care adăposteşte biblioteca parohiei şi găzduieşte diferite întâlniri cu tinerii şi creştinii parohiei.

Cuvântul de învăţătură

Un larg şi duhovnicesc cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin despre perioada pascală şi despre evanghelia dumincii Sfântului Apostol Toma.

„Suntem în prima duminică după Sfintele Paşti, praznicul Învierii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care ne-a adus multă bucurie, multă lumină, în sfârşit primăvara, au înflorit pomii şi viaţa revine în normalitatea firescului şi frumuseţea ei. Aşa am revenit şi noi după asceza şi constrângerile şi iarna păcatelor în care ne-am găsit. În perioada postului începe sufletul şi inima noastră să se dezgheţe şi se petrece exact ce se întâmplă în natură: se încălzeşte, se luminează şi încep să înflorească florile duhovniceşti, care sunt virtuţile. De fapt, suntem şi noi în plină primăvară duhovnicească, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. De aceea, Sfintele noastre Paşti, care cad cel mai devreme în 4 aprilie şi cel mai târziu în 8 mai, prima duminică după lună plină după echinocţiul de primăvară, niciodată în acelaşi timp cu paştele iudaice, pentru că ei sacrifică în fiecare an mielul pascal în amintirea eliberării din Egipt, iar pentru noi Hristos este Noul Paşte, o sigură dată jertfit pentru întreaga umanitate. Jertfa cea vie jertfită, Mieluşelul lui Dumnezeu. Şi nu se mai repetă. Se repetă sărbătoarea Paştilor, dar nu se mai repetă jertfa lui Hristos în mod real. Se repetă în Liturghie. Şi de aceea este cheia, piatra de poticnire când vorbim despre sărbătorirea Paştilor Occidentului, Apusului, odată cu Răsăritul. Ei şi anul acesta au avut Paştile odată cu evreii. Ei nu ţin această cutumă. Nu mai ţin. Pentru noi Paştile nu e sărbătoare, Paştile e Hristos Însuşi. Aici este înţelegerea. Paştile nostru este Hristos Însuşi. Este persoană. Nu este sărbătoare. Nu-i comemorare. Să înţelegeţi bine: Paştile nostru este Hristos Însuşi. Cel ce a Pătimit, S-a Răstignit, S-a Jertfit pe Cruce, Şi-a vărsat Sângele, ca să spele păcatele oamenilor şi a Înviat a treia zi. Şi atunci când vine Paştele nostru e primăvară. „Primăvară dulce, / Fiul Meu prea dulce, cântă Maica Domnului la Prohod. Frumuseţea unde ţi-a apus? La punerea în mormânt!”, a spus Preasfințitul Episcop Iustin.

Distincţii

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oferit preoţilor Cristian Peteri şi Călin Palfi Medalia „Justinian Arhiepiscopul”, scoasă la centenarul naşterii, precum şi Consiliului Parohial şi Parohiei (tuturor credincioşilor) aceeaşi distincţie. A mai primit aceeaşi medalie domnul Gheorghe Derşidan, care a sprijinit lucrările şi este şi membru în Adunarea Eparhială. Părintele paroh Cristian Peteri a mulţumit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin pentru slujirea la hramul bisericii, soborului, credincioşilor, care au venit în număr foarte mare ca să se roage împreună cu Întâistătătorul Eparhiei la acest hram şi a dăruit Înaltului Oaspete o bederniţă frumos lucrată, care îl înfăţişează pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”