Stan Laurel – un om de o creativitate deosebită în materie de comedie

Actor și regizor american de origine britanică, devenit celebru îndeosebi prin filmele cu Stan și Bran. Astăzi vom vorbi despre Stan Laurel.

S-a născut la data de 16 iunie 1890 în Anglia. Tatăl său a fost actor și acest lucru l-a motivat pe Stan să devină actor la rândul lui. Nu a făcut prea multă școală, iar acest lucru l-a făcut pe acesta să se alăture trupei lui Fred Karno, unde s-a întâlnit cu viitorul star, Charles Chaplin. În 1912 au făcut un turneu în Statele Unite, unde Chaplin a rămas, dar Stan s-a întors în Anglia. În 1916, a revenit în Statele Unite.

În 1917, Stan a făcut primul său film, „Nuts in May”, iar la premiera filmului în public s-a aflat însuși Charles Chaplin. Acesta a fost impresionat de film. Succesul acestui film l-a încurajat pe Stan să facă și alte scurt-metraje comice, împreună cu Gilbert M. Broncho Billy Anderson, Larry Semon și Hal Roach. Stan și-a schimbat numele de familie în Laurel.

Laurel a mai apărut într-un film, numit „Lucky dog”, împreună cu un actor care avea numele de scenă Babe Hardy. Între cei doi a apărut o prietenie, care nu a fost, însă, foarte puternică. Stan a declarat mai târziu că nu se mai văzuse cu Babe Hardy de 2-3 ani.

Abia în 1925 Laurel și Hardy s-au întâlnit din nou, la studiourile lui Hal Roach. La acea vreme, Laurel regiza filme, iar Hardy era în distribuția lor de aproape doi ani. Dintre aceste filme putem menționa „Yes, Yes, Nanette” (1925), „Wandering Papas” (1926), scrise și regizate de Stan Laurel, iar Babe Hardy era în distribuție sub numele său adevărat, Oliver Hardy. În 1926 au început să joace împreună, însă nu ca o echipă. Unul din regizorii de la studiourile Hal Roach, Leo McCarey (regizor al mai multor filme extraordinare: „The bell of ” sau „Going My Way”) a format un parteneriat cu cei doi comici geniali. Laurel și Hardy au fost cât se poate de amuzanți în filmul „Putting Pants on Phillip” (1927), film care i-a transformat pe cei doi în adevărate staruri. Au continuat să facă filme încă 20 de ani. Laurel și Hardy sunt cunoscuți ca formând una din cele mai longevive echipe de comici din toate timpurile. Ei au încetat să mai facă filme în 1950, dar Stan și Oliver au făcut un tur al Angliei și au apărut în multe spectacole timp de câțiva ani.

În 1960 i s-a înmânat un premiu Oscar special, pentru creativitatea sa în materie de comedie. Cinci ani mai târziu, Laurel a murit.

Surse:

https://ro.wikipedia.org/wiki/Stan_Laurel