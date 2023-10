TOAMNA MUZICALĂ CLUJEANĂ – Spectacolul „ENCORE. Bisuri contemporane”

Filarmonica de Stat Transilvania vă invită la un spectacol aparte: „ENCORE. Bisuri contemporane”, în cadrul evenimentului TOAMNA MUZICALĂ CLUJEANĂ, care se va desfășura în data de 14 noiembrie 2023, începând cu ora 19:00, în Sala Mare a Colegiul Academic din cadrul Universități Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

În cadrul evenimentului pianista Adriana Toacsen va interpreta lucrări ale mai multor compozitori români: Dan Dediu, Șerban Marcu, Diana Rotaru, Cătălin Crețu, Cristian Bence-Muk, Sabina Ulubeanu, Gabriel Malancioiu, Sebastian Androne-Nakanishi, Irina Perneş, Andrei Petrache, Andrei Virgil Popescu și Rubin Szabó Bázsa Lovász.

Astăzi am avut bucuria să îi am alături pe trei dintre ei: dl conf. univ. dr. prof. Cristian Bence-Muk, decanul Facultății Teoretice din cadrul ANMGD, dl conf. univ. dr. prof. Şerban Marcu, unul dintre cei mai apreciați compozitori din tânăra generație și dra Rubin Szabó, tânără compozitoare și studentă a Facultății de Interpretare Muzicală din cadrul prestigioasei instituții. Vă invităm să ascultați gândurile pe care ni le-au împărtășit despre ce presupune să fii compositor de muzică cultă, c ear schimba pentru a performa și mai mult ș ice compoziții de-ale lor vor fi interpretate pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania.

Encore este un proiect care promovează muzica contemporană cultă și aduce în centrul atenției miniaturile muzicale, cunoscute popular ca „bisuri”, creații sonore compacte și spectaculoase, menite să rămână în memoria afectivă a publicului la final de concert.

În lumea muzicii clasice, bisurile întruchipează surpriza, celebrarea efortului interpretativ și a conexiunii dintre solist și public. Pentru interpret, bisul este momentul de evadare din rigoarea programului de concert, dar și punctul în care își poate etala calitățile tehnice și interpretative.

Inițiat de pianista Adriana Toacsen și organizat de asociația Art&Co, proiectul Encore își propune să îmbogățească repertoriul de bisuri, să pună în valoare compozitorii români, dar și să descopere noi talente. Din programul turneului, format din 12 lucrări muzicale, patru sunt compoziții deja existente, patru au fost comandate special în cadrul proiectului, și ultimele patru sunt câștigătoare ale Concursului Național Encore, adresat tinerilor compozitori români cu vârsta de până în 30 de ani.