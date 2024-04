Vizita IPS Calinic Argeșeanul la Cluj-Napoca și lansarea în limba maghiară a volumului „Toată vremea-și are vreme”

În perioada 9-10 aprilie 2024, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și la invitația Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, Înaltpresfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, efectuează o vizită în municipiul Cluj-Napoca, cu prilejul lansării a două dintre cărțile Înalpreasfinției Sale.

Marți, 9 aprilie, de la ora 16:00, la sediul Facultății de Teologie Reformată și Muzică din cadrul UBB, a avut loc lansarea în limba maghiară a primului volum „Toată vremea-și are vreme” (Az időnek is idő kell), semnat de Înaltpresfințitul Părinte Calinic Argeșeanul și tradus în limba maghiară de preotul ortodox Rafail Lukács. De-a lungul timpului, seria de memorii „Toată vremea-şi are vreme”, care conține autobiografia ierarhului argeșean, a apărut în cinci volume, astăzi fiind grupate în doar două volume mari, iar în limba maghiară a fost tradus primul volum care cuprinde prima parte a vieții ierarhului: copilăria, studiile și hirotonia întru preot. IPS Părinte Calinic a fost hirotonit preot celib în anul 1964, de Arhiepiscopul Teofil Herineanu, pe seama Parohiei Tioltiur, județul Cluj, unde a slujit timp de doi ani, în perioada 1964-1966. A înfruntat toate piedicile puse de regimul comunist și a construit o biserică, terenul pentru construirea lăcașului fiind cumpărat de la cultul reformat, prin bunăvoința pastorului Béla Bányai, care a intermediat cumpărarea bisericii reformate din centrul satului Tioltiur, aflată în ruină, unde s-a zidit, pe aceeași temelie, biserica ortodoxă.

Au luat cuvântul și au prezentat volumul: Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia – decanul Facultății de Teologie Ortodoxă, prof. univ. dr. Olga Lukács – decanul Facultății de Teologie Reformată și Muzică, arhim. lect. univ. dr. Simeon Pintea – eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca și cadru universitar al Facultății de Teologie Ortodoxă, care a prezentat cartea în limba maghiară, preotul ortodox Rafail Lukács -traducătorul cărții și scriitorul Adrian Alui Gheorghe.

De asemenea, un cuvânt a rostit și autorul volumului, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic Argeșeanul, care a vorbit despre conținutul lucrării și le-a mulțumit tuturor celor prezenți.

La finalul evenimentului, din partea Facultății de Teologie Ortodoxă și a Facultății de Teologie Reformată și Muzică, în semn de prețuire și recunoștință, Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul a primit o „Diplomă de înaltă cinstire”.

În frunte cu Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, la eveniment au participat clerici, teologi, reprezentanți ai mediului academic, oameni de cultură, profesori și studenți de la cele două facultăți, precum și alți invitați.

Lansarea volumului „Frate Calinic… Ioan Alexandru către Calinic Argeșeanul. Viața din cărți, scrisori și dosare secrete”

Marți seara, la Book Corner Librarium din Cluj-Napoca, de la ora 19:00, a fost lansată cartea „Frate Calinic… Ioan Alexandru către Calinic Argeșeanul. Viața din cărți, scrisori și dosare secrete”, apărută la Editura Școala Ardeleană. Ediție îngrijită, studiu introductiv și note de Adrian Alui Gheorghe. La eveniment au fost prezenți Mitropolitul Andrei, Arhiepiscopul Calinic Argeșeanul – autorul volumului, Episcopul-vicar Benedict Bistrițeanul, clerici, teologi, oameni de cultură și numeroși clujeni.

Au luat cuvântul și au prezentat lucrarea: Părintele Mitropolit Andrei, Părintele Arhiepiscop Calinic, în calitate de autor, scriitorul Adrian Alui Gheorghe și prof. univ. dr. Ion Pop – scriitor, filolog și membru corespondent al Academiei Române. Manifestarea a fost prezentată și moderată de Vasile George Dâncu, directorul Editurii Școala Ardeleană.

Lansarea cărții la FTO

Miercuri, 10 aprilie, începând cu ora 12:00, volumul „Frate Calinic… Ioan Alexandru către Calinic Argeșeanul. Viața din cărți, scrisori și dosare secrete” va fi lansat și la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Evenimentul va avea loc de la ora 12:00, în aula facultății din Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, în prezența Înaltpresfințitului Părinte Calinic Argeșeanul, autorul lucrării.

Vor prezenta cartea: Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, părintele Ioan Pintea – directorul Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud și scriitorul Adrian Alui Gheorghe – îngrijitorul ediției. Lansarea va fi moderată de arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul instituției de învățământ teologic ortodox clujean.

Tot miercuri, de la ora 13:00, în Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic Argeșeanul va participa la Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, slujba fiind săvârșită de către Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul.

Evenimentele editoriale și vizita ierarhului argeșean sunt integrate în seria de manifestări dedicate Centenarului învățământului teologic ortodox universitar clujean (1924-2024).

