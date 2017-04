Micul tău dar, pentru Marea Bucurie!

Marea bucurie a Învierii Domnului este pentru fiecare dintre noi un bun prilej de manifestare a milosteniei și dragostei față de aproapele aflat în nevoie, a transmis pentru radio Renașterea, Costinel Șoaită, din partea Asociației Filantropia Ortodoxă Cluj-Napoca, Filiala Dej.

„Misiunea noastră nu este una ușoară însă, în ciuda tuturor greutăților, suntem încrezători că există oameni cu suflet mare dispuși să ne sprijine. Sunt foarte mulți oameni săraci în jurul nostru, familii nevoiașe cu mulți copii sau bătrâni singuri aflați în nevoie de care nimeni nu mai are grijă, dar sunt și oameni binevoitori care doresc să-i ajute, iar când aceștia se unesc se întâmplă lucruri minunate. De foarte multe ori am trăit această experiență în care oamenii s-au unit și împreună am adus bucurie semenilor noștri”, a spus Costinel Șoaită.

„Alătură-te și tu acestei Campanii să putem aşeza pe masa de Paști, acestor oropsiți ai sorţii, alimentele de bază: ulei, zahăr, făină, orez, cartofi, conserve şi alte alimente neperisabile, iar pentru copiii: dulciuri, fructe, jucării, produse igienico-sanitare sau orice alte cadouri”, a mai spus asistentul social Costinel Șoaită, de la Asociației Filantropia Ortodoxă Cluj-Napoca, Filiala Dej.