7 ani de la trecerea la Domnul a Arhiepiscopului Justinian Chira | Liturghie și Parastas la Mănăstirea Rohia

Sâmbătă, 28 octombrie 2023, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului și cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, Protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș, cu ocazia împlinirii a 7 ani de la mutarea la Domnul a vrednicului de pomenire Arhiepiscop Justinian Chira, cel supranumit „Voievodul spiritual al Maramureșului”, care a fost Întâistătător al Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului (1990-2016), Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului (1973-1990) şi stareţ al Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia (1944-1973).

„Am revenit în stare de evlavie, de rugăciune, de recunoştinţă şi multă credinţă aici, în „Muntele cel Sfânt”, unde Dumnezeu a rânduit să se înfiripeze viaţa duhovnicească prin ctitorirea acestei mănăstiri minunate şi unice Rohia. Aici unde Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian a păstorit, a stăreţit peste 30 de ani şi stăreţia dânsului a fost definitorie pentru că a avut un proiect duhovnicesc adevărat, pe care l-a şi aplecat, pe care l-a şi finalizat şi cât n-a reuşit dânsul a încredinţat ucenicului său, Părintele Arhimandrit Serafim Man şi apoi celorlalţi care au venit, printre care şi noi. Am dus mai departe viaţa duhovnicească şi ctitorirea spiritual-culturală şi edilitar-gospodărească a acestei sfinte mănăstiri. Astăzi este un soroc duhovnicesc, pentru că, iată, sunt 7 ani de când Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian, Părintele nostru mult rugător, plin de blândeţe, înţelepciune, de lumină şi bunătate, s-a mutat la cer. A slujit Biserica lui Hristos aproape 8 decenii: 50 de ani de Arhierie. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, prin bunăvoinţa Înaltpreasfinţitului Mitropolit Andrei, a editat un volum, o carte simbol, în care semnăm mai mulţi printre cei ce l-am cunoscut, Ierarhi şi profesori, carte care are 360 de pagini, intitulată „Întâiul Arhiepiscop Vicar al Clujului – Înaltpreasfinţitul Părinte Justinian”, care a fost ales în 1973, repet, după 30 de ani de stăreţie la Rohia, în timpuri grele, în timpul ocupaţiei hothyste, apoi a venit comunismul, apoi a venit decretul criminal 410 din 1959, prin care au fost daţi afară monahii, şi cu toate acestea, statornicia dânsului şi dârzenia, determinarea şi hotărârea, dar şi curajul de a rămâne aici face ca Rohia astăzi să fie ceea ce este. Deci noi am preluat o moştenire extrem de preţioasă de la Înaltpreasfinţitul şi o împodobim, o sporim şi o ducem mai departe, aura însă rămâne. Îl cinstim astăzi şi îi constim memoria. Am venit la mormântul care a fost aşezat acolo unde a dorit, la poarta sfintei mănăstiri, să stea de veghe, nu de pază, ci de veghe, să ne aştepte şi să ne întâmpine şi să întâlnim când venim în acest loc plin de lumină lumina dânsului pe care a făcut-o în lume în toată viaţa, a răspândit lumină din lumina lui Hristos, Bunul şi Blândul Păstor, şi a lăsat lumină în urmă prin cuvânt, prin slujire, prin povăţuire, prin scris. Prin tot ce a făcut Înaltpreasfinţitul ne-a lăsat în urmă o icoană care încă n-are aureolă, dar Dumnezeu ştie când icoana slujirii dânsului va primi şi o aureolă în lumea aceasta, poate în cerul lui Dumnezeu deja o are alături de marii Părinţi, slujitori şi Ierarhi ai Bisericii lui Hristos şi mărturisitori, alături de Sfântul Iosif Mărturisitorulu pe care însuşi dânsul l-a propus Sfântului Sinod să fie trecut în rândul Sfinţilor. De aceea mulţumim lui Dumnezeu. Iată, împreună cu Înaltpreasfinţitul Mitropolit Andrei, Preasfinţitul Părinte Timitei Sătmăreanul, cu părinţii, fraţii acestei mănăstiri, cuviosul cin monahal, măicuţe şi călugări, stareţi şi stareţe, mulţi părinţi şi autorităţile şi credincioşii care l-au iubit şi l-au preţuit am urcat aici să-l cinstim. Săvârşim Sfânta Liturghie anticipat. Data trecerii la Domnul a fost 30 octombrie 2016. Sărbătorim anticipat şi se întâmplă să fie şi sâmbăta morţilor şi vom merge după Sfânta Liturghie la mormântul dânsului, unde, în dangăt de clopot, vom cânta Veşnica lui pomenire din neam în neam. În neuitare. În nemurire. Şi în lumina şi slava Preasfintei Treimi. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”, a explicat Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.