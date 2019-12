Cadouri pentru 1400 de copii de etnie rromă din Pata Rât și Turda, prin intermediul Campaniei „Camionul de Crăciun”

Campania umanitară „Camionul de Crăciun” a ajuns pentru prima dată, sâmbătă, 28 decembrie 2019, la cei 400 de copii de etnie rromă din Parohia Ortodoxă misionară Turda. De asemenea, duminică, 29 decembrie, pentru al nouălea an consecutiv, au primit cadouri și cei aproximativ 1000 de copii din Parohia misionară „Sfântul Moise Arapul” de la Pata Rât, Cluj-Napoca. Acestora le-au fost împărțite 1400 de pachete, constând în produse de igienă, dulciuri, alimente, jucării și rechizite. Toate acestea au ca scop principal ajutorarea aproapelui aflat în nevoie și prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă.

Cadourile au venit din partea organizației germane „Die Johanniter” care, în colaborare cu Asociația Tășuleasa Social din județul Bistrița-Năsăud, derulează, încă din anul 2001, Campania „Camionul de Crăciun”. Prin aceast proiect, din partea unor familii din Germania sunt aduse cadouri pentru copiii cu situație defavorizată din Romania.

Camionul de Crăciun, pentru prima dată în Parohia misionară de la Turda

În așteptarea cadourilor, copiii s-au rugat și au colindat în Biserica Ortodoxă „Sfântul Ioan Botezătorul”, în cadrul căreia își desfășoară activitatea Parohia misionară Turda. Apoi, în jurul orei 9:30, a poposit „Camionul de Crăciun”, spre bucuria tuturor.

„Camionul de Crăciun” a ajuns anul acesta pentru prima dată la Turda, prin implicarea sectorului misionar-social al Arhiepiscopiei Clujului, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, prezent cu această ocazie în mijlocul comunităților rrome.

Cu acest prilej, Părintele Mitropolit Andrei i-a binecuvântat pe cei prezenți și a mulțumit organizației germane „Die Johanniter” și Asociației Tășuleasa Social pentru că aduc bucurie copiilor din diferite zone ale României, printre care și copiilor de etnie rromă din Turda și Pata Rât.

„Se vede pusă în practică Evanghelia Domnului Iisus Hristos. În capitolul 25 al Evangheliei după Matei, ni se spune limpede că la judecată Domnul Hristos va zice: flâmând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; gol am fost și M-ați îmbrăcat, bolnav am fost și M-ați cercetat, iată că oamenii aceștia îi ajută pe cei săraci, pe cei flămânzi, pe cei nevoiași. Să le dea Dumnezeu sănătate ca pe mai departe să poată face lucrul acesta. Cred că și organizațiile noastre autohtone pot învăța de la ei un lucru, și anume că atunci când este vorba de ajutorarea celor din jurul nostru, trebuie să facem mai mult.”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Andrei.

Bucurie pentru 1000 de copii de la Pata Rât

Duminică, 29 decembrie, după oficierea Sfintei Liturghii, „Camionul de Crăciun” a ajuns și în Parohia misionară „Sfântul Moise Arapul”, la cei aproximativ 1000 de copii din cele patru comunități de rromi din zona Pata Rât.

Pentru copiii de la Pata Rât „Camionul de Crăciun” a venit pentru prima dată, în Arhiepiscopia Clujului, în anul 2011, prin directa implicare a Înaltpreasfințitului Părinte Andrei și este o lecţie despre implicare, solidaritate şi bucuria de a dărui.

La împărțirea pachetelor au fost prezenți, din partea Arhiepiscopiei Clujului: consilierul eparhial misionar-social, Liciniu Câmpean, președintele Asociației ortodoxe social-misionar-culturale pentru rromi „Sfântul Moise Arapul”, Crăciun Ioan Lăcătuș, preotul comunității din Parohia misionară Turda, Marin Trandafir Roz, preotul comunității din Parohia misionară Pata Rât, Gelu Petru Săvărășan.

În acest an au venit în țară 20 de camioane, pentru al 18-lea an consecutiv. Astfel, au primit cadouri peste 22.000 de copii din 6 județe ale țării, printre care județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Mehedinți și Suceava.

Povestea Camionului de Crăciun

Povestea „Camionul de Crăciun” a început în 1993, la iniţiativa postului german de radio Antenne Bayern şi a organizaţiei germane „Die Johanniter Unfall-Hilfe”, a doua cea mai mare organizaţie din Europa.

În fiecare an, copiii din Germania împachetează cadouri pentru copiii din Estul Europei. Începând cu anul 2001, o parte dintre aceste pachete ajung, prin voluntarii Tăşuleasa Social, la copiii din județele Cluj, Bistriţa-Năsăud şi în alte judeţe din ţară.

Începând cu anul 2014, Asociația Tășuleasa Social a decis să transforme „Camionul de Crăciun” într-o lecție de voluntariat. Astfel, cei care au primit cadouri sunt îndemnați să participe în luna aprilie la Ziua voluntarilor mici, lecția pentru ei fiind aceea de a învăța să primească, dar să și dea mai departe.

Comunitățile rrome, în atenția Arhiepiscopiei Clujului

În cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului funcționează două parohii misionare pentru rromi: Parohia misionară pentru rromi „Sfântul Ioan Botezătorul” de la Turda, înființată în ianuarie 2019, păstorită de preotul Marin Trandafir Roz, de etnie rromă, și Parohia misionară „Sfântul Moise Arapul” de la Pata Rât, înființată în anul 2015, fiind păstorită de preotul Gelu Petru Săvărășan care, până în prezent, desfășoară o activitate social-misionară bogată, în doar patru ani ridicând două biserici pentru cele patru comunități de rromi din zonă.

Aceste comunități beneficiază de o serie de activităţi catehetice, educative și culturale, coordonate cu sprijinul Asociaţiei Ortodoxe Social-Misionar-Culturale pentru Rromi „Sfântul Moise Arapul” și a ASCOR Cluj-Napoca.

De asemenea, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului prin sectorul misionar-social, acordă săptămânal ajutoare (pachete cu alimente și sprijin financiar) comunităţilor de rromi de la Pata Rât, Turda și alte localități din eparhie, conform celor afirmate de consilierul misionar-social, Liciniu Câmpean.

Arhiepiscopia Clujului are în derulare, în prezent, 53 de proiecte şi programe sociale care acordă adăpost, hrană, îmbrăcăminte, medicamente, îngrijii medicale și paliative, educaţie copiilor şi tinerilor, alină suferinţele celor bolnavi şi dau speranţă acolo unde nu mai este. De toată această lucrare filantropică au beneficiat anul acesta peste 15.000 de persoane, printre care și un număr însemnat de persoane de etnie rromă.

Ultimele două proiecte sociale au fost inaugurate în luna iulie 2019, fiind vorba despre Cantina socială „Sfântul Ioan cel Milostiv” și Casa de oaspeți „Sfântul Ilie” din cadrul Parohiei Ortodoxe „Sfânta Treime” din Cluj-Napoca, situată pe strada Bisericii Ortodoxe, nr. 10, coordonate de preotul paroh Cristian Baciu, consilierul administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei.

Mai multe fotografii de la Turda AICI și de la Pata Rât AICI

Text și foto: Darius Echim / mitropolia-clujului.ro

