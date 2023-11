Confort Nordic, o comedie despre frica de zbor, din 17 noiembrie în cinematografe

Transilvania Film anunță intrarea în cinematografele din toată țara a comediei Confort Nordic (Northern Comfort, 2022), prima producție de limba engleză a regizorului islandez Hafsteinn Gunnar Sigurdsson, cu celebrul actor britanic Timothy Spall în rolul principal. Filmată în Anglia, Franța și Islanda, comedia despre frica de zbor este o cursă contra cronometru prin aer și printre nămeți, o aventură improbabilă în care anxietatea e contagioasă, iar paranoia pândește de după colț.

O dezvoltatoare imobiliară, un cuplu de influenceri și un veteran din forțele speciale devenit scriitor celebru e pe cale să finalizeze un curs costisitor care promite să le facă uitată teama de zbor. Ultimul pas al programului presupune o cursă în care trebuie să dea piept cu propria fobie și să o depășească. Însă zborul nu decurge deloc conform planului. Pierduți într-un ținut îndepărtat, înfrigurați și complet îngroziți de experiență, pasagerii trebuie să se ajute reciproc să-și înfrunte fobia o dată pentru totdeauna.

Din distribuție se remarcă absolut toți actorii, pentru că avem de-a face cu nume de excepție, cum ar fi Timothy Spall (unul dintre actorii preferați ai regizorului Mike Leigh, protagonist în Secrets and Lies sau All or Nothing și laureat la Cannes cu un premiu de interpretare pentru Mr Turner, dar familiar publicului larg grație personajului Peter Pettigrew din seria Harry Potter), Lydia Leonard, actriță engleză de teatru și film (The Crown, Ten Percent), Sverrir Gudnason, cunoscut cinefililor pentru rolurile din Ali(e)nare (2021) și Original (2010), sau Björn Hlynur Haraldsson, cunoscut din comedia polițistă Cop Secret.

Filmul intră în cinematografe începând cu vineri, 17 noiembrie.

Confort Nordic a deschis ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Film Transilvania în Piața Unirii din Cluj. La eveniment a participat și actorul Timothy Spall: „Într-o epocă presărată din plin cu paranoia și anxietate, o comedie precum Confort Nordic abordează teme profunde, într-un mod amuzant”, a spus Spall despre filmul pe care l-a văzut, în premieră, la Gala de deschidere TIFF, alături de regizor și de cei 3000 de spectatori prezenți. „Rolul meu ca actor este să servesc personajul. Dacă o fac cât mai bine, rolul mă va servi la rândul lui, pentru tot ce va aduce în cariera mea”.

Hafsteinn Gunnar Sigurdsson este un regizor islandez. Primele sale filme, La răscruce (2012) și Parisul Nordului (2015), au fost apreciate internațional, iar în 2017 Copacul vrajbei noastre, o comedie neagră despre lupta pentru teritoriu dintr-o suburbie burgheză islandeză, a fost lansată la festivalul de la Veneția.

Trailer: https://youtu.be/6rkbVtXpqN0?si=z3sdIyZ84PN9nxSH