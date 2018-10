Consiliul Consultativ al Cultelor din România susține referendumul pentru definirea căsătoriei ca uniune între un bărbat și o femeie

Întrunit în ziua de 02 octombrie 2018, în ședință anuală de lucru la Palatul Patriarhiei, sub președinția Preasfințitului Părinte Mihai Frățilă, Episcop al Episcopiei Greco-Catolice „Sfântul Vasile cel Mare” de București, delegat al Preafericitului Părinte Lucian Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică (potrivit Statutului care prevede președinția prin rotație), Consiliul Consultativ al Cultelor din Româniasalută cu speranță decizia de organizare, în zilele de 6-7 octombrie 2018, a referendumului pentru clarificarea textului Constituției României, în sensul de înlocuire a formulării privind căsătoria ca „ uniune între so ț i ”, cu formularea „ uniune între un bărbat ș i o femeie ”.

Inițiativa demaratăîncă din anul 2015 de Coaliția pentru familie, din care fac parte și unele organizații și asociații ale cultelor religioase din România, avea ca scop să înlăture orice echivoc cu privire la termenul „soți”, precizând că numai uniunea liber consimțităîntre un bărbat și o femeie se poate numi căsătorie; mai precis, termenul de căsătorie neputândfi utilizat decât pentru a defini realitatea uniunii stabile între un bărbat și o femeie.

În tradiția iudaică, încă din Tora, este înscris faptul că familia trebuie să fie uniune între un bărbat și o femeie, iar cel care nu îndeplinește această poruncăîncalcă credința în Dumnezeul Unic. Potrivit învățăturii creștine, familia întemeiată pe căsătoria între un bărbat și o femeie a fost binecuvântată și cinstită de Mântuitorul Iisus Hristos prin prezența Sa, a mamei Sale și a ucenicilor Săi, la Nunta din Cana Galileii, unde a săvârșit minunea transformării apei în vin (cf. Ioan 2, 1-11), arătând astfel valoarea sfântă a familiei conjugale. În scrierile islamului (Coranși Sunnah), familia este definită ca uniunea între un bărbat și o femeie, iar drepturile și responsabilitățile fiecărui membru al familiei sunt indicate detaliat și ocrotite.

În acest sens,Consiliul Consultativ al Cultelor din România își reafirmă susținerea sa pentru definireamai precisă în textul Constituţieia căsătoriei ca uniune între un bărbat și o femeie, așa cum a decis deja în ședința sa de lucru din 20 iunie 2013.Familia naturală și tradiționalăse întemeiază, așadar, pe căsătoria liber consimțităîntre un bărbat și o femeie, pentru acultiva iubirea reciprocă și a da naștere la copii. Doar astfel înțeleasă, familia asigură perpetuarea societății umane.

Prin urmare, Consiliul Consultativ al Cultelor din Româniaîndeamnă pe toți cetățenii români să participe la acest referendumdecizionalși să spună DA familiei binecuvântate de Dumnezeu, prin care se asigură viitorul României.În statele democratice, fiecare cetățean se implică activ în viața socială, mai ales când este chemat să se pronunțe prin vot asupra unui proiect de lege important. Participarea cetățenilor români la acest referendum decizional pentru definirea clară a căsătoriei în Constituția României este, deci, un act profund democratic,susţinut de cultele religioase pentru afirmarea familiei ca instituție umană creatăși binecuvântată de Dumnezeu Creatorul universului și al omului, potrivit învățăturii religiilor monoteiste iudaism, creștinismși islam.

Astfel, mărturia comună a cultelor religioase din România exprimă coresponsabilitatea și cooperarea lor pentru binele societății românești.

Secretariatul Consiliului Consultativ al Cultelor din România