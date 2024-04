Expoziția „Școala de la Bistrița“ cu lucrări realizate în cadrul Simpozionului Internațional de Pictură

Academia Română – Casa Oamenilor de Știință, Uniunea Artiștilor Plastici din România în parteneriat cu Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, Primăria Municipiului Bistrița și Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” Bistrița vă invită la expoziția „Școala de la Bistrița“, unde este expusă o selecție de lucrări realizate în cadrul Simpozionului Internațional de Pictură care a avut loc vara trecută la Colibița, județul Bistrița-Năsăud.

Vernisajul expoziției va avea loc luni, 8 aprilie 2024, începând cu ora 19:00, în spațiul din Casa Oamenilor de Știință, cu intrare prin Calea Rahovei, nr. 176. Evenimentul va fi deschis de criticul de artă Ion Bogdan Lefter.

Simpozionul Internațional de Pictură „Școala de la Bistrița” a început sub semnul și auspiciile prieteniei în perioada 2001-2006, când Fundația Culturală „Societatea de Concerte” Bistrița a organizat la Colibița, în curtea Muzeului Judeţean Bistriţa, în Sinagoga din Bistrița și la Eforie Nord Simpozionul Național de Pictură „Muntele-Oraşul-Marea”.

Simpozionul s-a înscris în suita de evenimente a programului „Școala de la Bistrița”, inițiativă a fundației sus-numite, program ce se constituie dintr-un repertoriu de evenimente plastice, muzicale, teatrale și literare desfăşurate în regim de permanență în Bistrița.

Din 2013 până în prezent, Simpozionul Internațional de Pictură „Școala de la Bistrița” oferă anual artiştilor plastici din ţară şi din străinatate un spaţiu de creaţie şi un prilej de dialog intercultural. De menționat că, în cadrul simpozionului, focusul se face pe artiști ca individualități, dar și pe grup, astfel o parte din artiști sunt membri marcanți ai comunității artistice bistrițene, dar și tineri ce pășesc la început de drum pe această traiectorie. O altă componetă a grupului sunt artiștii invitați din țară, din marile orașe cu tradiție artistică: București, Cluj, Iași, Timișoara, iar ultimul aspect ce-i dă simpozionului caracterul internațional îl reprezintă invitarea unor artiști din orașele și regiunile înfrățite cu județul Bistrița-Năsăud.

„Școala de la Bistrița” este un proiect hibrid, greu de clasificat, care sudează la un loc artiști din generații diferite, cu studii/backgrounduri diferite, din zone geografice diferite, uniți de un peisaj superb, prielnic pentru a-și pune în practică viziunia artistică. Simpozionul este co-organizat de Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, și de către Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” Bistrița, prin Primăria Municipiului Bistrița.

Expun: Adina Mocanu / Adrian Crîșmaru / Alexandra Floarea / Alexandru Gavrilaș / Alexandru Mocanu / Alexandru Șerban / Anca Boeriu / Aurel Marian / Bianka Marshall (DE) Bernard Schrock (DE) / Bogdan Pelmuș / Cătălin Burcea / Costin Brăteanu / Crina Stănescu / Duska ( FR) / Daniela Grapă / Damian Furdui (MD) / Dumitru Macovei / Eugen Alupopanu / Eusebiu Josan / Gabriel Caloian / Georgiana Cotuțiu / Georgiana Manea Josan / Kedron Ryon Barrett (DE) / Kiti Levi (IS) / Loredana Stancu / Lucia Călinescu / Macedon Retegan / Magdalena Pelmuș / Marcel Lupșe / Maria Gliga / Marian Coman / Mariana Moldovan / Marek Paluch (PL) / Marinela Măntescu / Maurice Mircea Novac / Mihai Chiuaru / Mihai Gîtman / Mihai Țărmure / Oxana Căpățână (MD) / Paul Târziu / Radu Hangan / Raluca Ilaria Demetrescu / Rodica Crîșmaru / Sarah Raluca Miulescu / Serge Vasilendiuc (PL) / Sever Moldovan / Shulamit Harel (IS) / Sylvia Mirowska (PL) / Ștefan Pelmuș / Valentin Codoiu / Vasile Rață / Vasile Tolan / Vioara Dinu / Tova Palachi (IS) / Wilburg Kleff (DE) / Gheorghe Zărnescu.

Expoziția este deschisă în perioada 8 aprilie – 10 mai 2024, de luni până duminică, între orele 10-18. Accesul publicului este liber.