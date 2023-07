Hramul bisericii Poliţiei de Frontieră

Duminică, 2 iulie 2023, când Biserica Ortodoxă Română îl cinsteşte pe Sfântul Voievod Ştefan cel Mare, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, s-a aflat în Sighetu Marmaţiei, în mijlocul credincioşilor de la biserica Inspectoratului Poliţiei de Frontieră, Sfântul Ştefan cel Mare, fiind ocrotitorul tuturor poliţiştilor de frontieră din România, unde a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească cu ocazia hramului, în fruntea unui important sobor de preoţi şi diaconi.

„Este sărbătoarea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, care a intrat în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în 1992, în 20 iunie, alături de alţi 19 Sfinţi care au fost canonizaţi”, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. „Au fost canonizaţi atunci 20 de Sfinţi români, voievozi, Ierarhi, cuvioşi, şi de atunci Sfântul Voievod Ştefan cel Mare a început să intre în conştiinţa instituţiei Poliţiei de Frontieră ca unul care a apărat fruntariile ţării prin cetăţile pe care le-a construit, multele cetăţi şi apoi a apărat dreapta credinţă prin mulţimea bisericilor pe care le-a construit. Se spune din tradiţie şi din cronici că avut peste 40 de bătălii şi după fiecare bătălie a construit o biserică sau o mănăstire. Deci, 40 de ctitorii pentru veşnicie. Din 2008 este ocrotitorul Poliţiei de Frontieră. Tot în 2008 a început această minunată biserică de lemn în stil maramureşean, proiectată de Arhitectul Dorel Cordoş, păstorirea părintelui Vasile Gligor şi a poliţiştilor de aici, a conducerii Inspectoratului s-a înălţat în doar un an de zile. În 2009 an târnosit-o, de hram, de Sfântul Voievod Ştefan cel Mare, şi apoi în 2014 s-a înfrumuseţat cu această pictură tradiţională, în stilul picturilor străvechi din bisericile de lemn, executată de profesorul restaurator Octavian Ciocşan, şi am sfinţit pictura. În fiecare an venim la sărbătoarea hramului. Este bucurie atât pentru conducerea de la Bucureşti, cât şi pentru conducerea locală a Inspectoratului, pentru Părintele Vasile, pentru familia lui şi pentru credincioşii care sunt legaţi, că şi ei au constribuit. S-a construit în special pe cheltuiala ostenitorilor din Poliţia de Frontieră, dar şi credincioşii din municipiul Sighet au contribuit cu ofrandele lor la înălţarea acestei monumentale biserici. Este iubită şi vin şi ei şi participă la slujba hramului. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”, a mai spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul a fost alcătuit din Pr. militar Radu Felix Iulian, şeful Secţiei Asistenţă Religioasă din Ministerul Afacerilor Interne, Pr, Vasile Aurel Pop, protopopul Sighetului, Protos. Agaton Oprişan, stareţul Mănăstirii Petrova, Pr. Vasile Grligor, paroh, Pr. Drd. Dan Ioan Sidău, directorul Centrului Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Sighetu Marmaţiei, Pr. Gheorghe Ulici, secretar protopopesc, Pr. Dr. Daniel Achim din Baia Mare, pensionar, fost preot militar, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Pr. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta treime” Baia Mare, Diac. Vlad Nechita, Ipod. Vasile Pop.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la priceasnă a cântat Maria Mihali, comisar de poliţie.

Între oficialităţi s-au aflat primarul Vasile Moldovan al municipiului Sighetu Marmaţiei, Chestor de poliţie Florin Coman, şeful Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, General în rezervă Ion Pop, fost comandant al Poliţiei de Frontieră, General de armată Ioan Buda, fost secretar de stat, Chestor principal de poliţie Liviu Bute, comisar şef Liviu Mihai Tărtăreanu, preşedintele IPA România, Col. Rez. Marius Mureşan, vicepreşedinte IPA, Comisar şef Petru Bledea, Comisar şef Vasile Zelca, preşedintele SNPPC, Col. Dan Pop, comandant adjunct al Inspectoratuli de Jandarmi Maramureş, Col. Rez. Ştefan Bora, şefi de structuri judeţene ale Ministerului Afacerilor Interne, Prof. Octavian Ciocşan, pictor restaurator, care a pictat biserica, alţi oficiali.

Ștefan cel Mare a iubit pământul din care a răsărit

Un vast cuvânt de învăţătură constituit într-o lecţie de patriotism a adresat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, pornind de la exemplul Sfântului Ştefan cel Mare, ctiror de biserici şi mănăstiri după fiecare din cele 40 de bătălii purtate, din care doar două nu a câştigat, dar şi pentru acestea a ridicat locaşuri de închinare, un mare apărător al fruntariilor ţării. A doua oprire a făcut-o apoi la Evanghelia duminicii, despre vindecarea slugii sutaşului pe care o face Mântuitorul doar cu cuvântul, pentru că credinţa sutaşului era foarte mare şi s-a referit şi credinţa maramureşenilor. „Ştefan cel Mare a fost mare pentru că a iubit mult pământul din care a răsărit, poporul din care s-a născut, cultura, credinţa şi toate valorile identitare”, a concluzionat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Preasfinţia Sa a primit în dar o icoană cu aşezarea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în biserica Vlaherne, a cărei prăznuire s-a făcut în această duminică, icoană pictată în stilul vechilor biserici de pictorul restaurator Prof. Octavin Ciocşan.

Opinii ale oaspeţilor

„Cu smerenie, bucurie şi emoţie în suflet, astăzi 2 iulie 2023, ostenitorii Poliţiei de Frontieră, care îşi desfăşoară activitatea în zona Maramureşului Voievodal şi istoric sărbătoresc hramul bisericii din incinta Poliţiei de Frontieră, lăcaş de cult care îl are drept ocrotitor pe Sfântul Voievod Ştefan cel Mare. Am fost onoraţi să îl avem în mijlocul nostru pe Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, căruia îi mulţumim pentru purtarea de grijă şi pentru că ştim noi, poliţiştii de frontieră, că Preasfinţia Sa ne poartă în rugăciuni permanent. Biserica noastră ortodoxă a coexistat cu neamul românesc încă din primele veacuri ale creştinătăţii. De aceea, pentru acest popor Biserica Ortodoxă a fost sufletul acestei naţiuni. Am reuşit să răzbatem cu demnitate până în zilele noastre datorită binecredincioşilor noştri voievozi, iar dintre acei binecredincioşi voievozi Ştefan cel Mare este unul dintre cei mai mari oameni stat în istoria noastră naţională, a spus Chestor de poliţie Florin Coman, şeful Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei. Am reuşit să parcurgem cu demnitate toată această perioadă datorită rugătorilor şi mărturisitorilor acestui popor, care au preferat mai bine să moară, decât să renunţe la credinţa dată nouă de Sfântul Apostol Andrei. Biserica noastră ortodoxă, prin statut, este considerată biserică naţională şi aceasta pentru importanţa şi contribuţia deosebită aduse la viaţa şi cultura poporului român. De aceea, pentru poliţiştii de frontieră din acest neam, Biserica noastră ortodoxă este cinstea şi puterea neamului. Naţiunea se reazămă pe două instituţii fundamentale: Biserica şi Armata Naţională şi pe două mari virtuţi: dragostea de Dumnezeu şi dragostea şi aprecierea faţă de valorile noastre naţionale. Cel mai bine ne dăm seama de acest lucru atunci când ascultăm Imnul Naţional. Pe de o parte, credinţa în Dumnezeu, „căci oastea e creştină” şi, pe de altă parte, ataşamentul şi dragostea faţă de valorile noastre naţionale, şi aici amintesc tradiţiile noastre, limba, credinţa, istoria şi tot ceea ce este mai scump şi mai important pentru acest popor şi pentru această naţiune.”

„Cu mare bucurie, cu genunchii plecaţi la rugăciune, din nou astăzi la biserica Poliţiei de Frontieră din Sighetu Marmaţiei, aici unde venim în fiecare an cu gândul la personalitatea măreaţă a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, am spus-o şi-ntr-o activitate pe care am avut-o ieri la sediul Inspectoratului Poliţiei de Frontieră de aici, din Sighet, nu cred că este loc mai bun pentru a evoca personalitatea şi a sărbători ce ţine de personalitatea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, mai potrivit decât Maramureşul, a afirmat Chestor principal de poliţie Valentin Minoiu, conducătorul managementului general resurse umane din Ministerul Afacerilor Interne. Este un loc unde de fiecare dată venim cu mare bucurie ca să fim alături de colegii noştri din Poliţia de Frontieră, să ne bucurăm împreună de realizările pe care, de la an la an, le regăsim în zona Bisericii, de suportul pe care Biserica îl acordă instituţiei noastre, Ministerul Afacerilor Interne, colegilor din Poliţia de Frontieră, alături de care se află întotdeauna în misiunile pe care le desfăşoară. A fost o mare bucurie, am spus-o şi o repet, că în Maramureş totul este legat de Dumnezeu, în Maramureş şi lemnul ştie să se roage frumos prin modul în care este prelucrat. Vom veni întotdeauna când vom fi invitaţi, cu aceeaşi bucurie, cu aceeaşi onoare. Le doresc colegilor din Poliţia de Frontieră mulţi ani, le doresc putere de muncă, sănătate şi de fiecare dată când ne vom întâlni să fie din motive binecuvântate de Dumnezeu. Întotdeauna când sărbătorim alături de Biserică, cu gândul la valorile fundamentale ale neamului nostru, regăsim aici, în jurul bisericii, cu atât mai mult la biserica din curtea Poliţiei de Frontieră, cele două simboluri puternice ale biruinţei binelui asupra răului, respectiv Sfânta Cruce şi Sfântul Drapel Tricolor. Să fie ziua de azi întru mulţi ani buni! Chestor principal de poliţie Valentin Minoiu, conducătorul managementului general resurse umane din Ministarul Afacerilor Interne.

„A fost o zi de mare bucurie astăzi, cinstindu-l pe Sfântul Voievod Ştefan cel Mare, care este protectorul Poliţiei de Frontieră şi protectorul bisericii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, a declarat preotul paroh Vasile Gligor. Am început încă de ieri, cinstindu-l pe Sfântul Voievod prin două conferinţe susţinute de domnul Chestor Principal de Poliţie Valentin Minoiu, conducătorul managementului general resurse umane din Ministerul Afacerilor Interne, şi Părintele Felix Iulian Radu, şeful asistenţei religioase din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Ne bucurăm şi este minunat să fie alături de noi. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru această frumoasă zi şi-I mulţumim pentru tot ceea ce revarsă asupra noastră. În mulţumim Sfântului Voievod Ştefan cel Mare pentru că ne ocroteşte şi ne îndrumă spre Împărăţia lui Dumnezeu. Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Lui. Îi mulţumesc, în special, Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, pentru slujirea în această zi şi-i mulţumim pentru rugăciunile ridicate înaintea lui Dumnezeu pentru toţi credincioşii din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului. Să ne ajute Bunul Dumnezeu pe toţi! Amin!”

„Ne-am adunat astăzi cu multă bucurie în cetatea Sighetului pentru a-l cinsti după bunăcuviinţă şi în tradiţia pe care a îndătinat-o în această instituţie a frontierei române pentru a-l prăznui pe Sfântul Ştefan cel Mare, ocrotitorul frontierelor naţionale, voievod pe care Biserica noastră îl cinsteşte, pe care poporul îl iubeşte şi pe care această armă minunată cu oameni devotaţi şi binecredincioşi a Poliţiei de Frontiere l-au luat ca ocrotitor şi îl ţin în permanenţă treaz în conştiinţele lor, aşa cum întreaga naţie română o face în fiecare an pe 2 iulie la praznicul sfânt al marelui nostru voievod, a spus Pr. militar Radu Felix Iulian, şeful Secţiei Asistenţă Religioasă din Ministerul Afacerilor Interne. Sighetu Marmaţiei este un oraş care este aaşezat pe aceeaşi traiectorie cu Putna, cu biserica noastră de la frontiera din Rădăuţi, cu biserica noastră de la Brodina. Toate acestea sunt cetăţi de spiritualitate, cetăţi de apărare a tuturor credincioşilor care le calcă pragul în fiecare duminică şi zi de sărbătoare. Ne-a onorat frumoasa primire pe care Preasfinţitul Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, ne-a făcut-o, ca de fiecare dată, îmbogăţindu-ne sufletul cu cuvântul său frumos şi cald, părintesc şi drag nouă, celor care venim din sudul ţării şi străbatem ţara de la sud la nord, în fiecare an pentru a fi alături de comunitatea aceasta minunată a oştenilor frontierişti pentru a le împărtăşi bucuria, pentru a ne ruga împreună, pentru a fi părtaşi bucuriei de a-i vedea pe fiii Maramureşului cu copiii în braţe, şi văzându-i astăzi mă gândeam la versurile poetului care spune: „luaţi-vă în braţe copiii ca pe strategii de arme şi haideţi cu toţii la Putna unde Măria Sa doarme”. Este ziua în care trebuie să deşteptăm şi în pruncii noştri dragostea de neam şi de ţară pe care voievodul Ştefan a avut-o în toate zilele vieţii sale, cu dragoste, cu credinţă, cu nădejdea, dar şi cu sabia dreptăţii şi a adevărului, pe care a pus-o în slujba neamului său. Cu fiecare dintre aceste arme ale cuvântului şi-ale inimii trebuie să învăţăm şi pe urmaşii noştri să ducă mai departe credinţa aceasta frumoasă şi ziditoare pe care marele voievod ne-a lăsat-o.”

Andrei Fărcaş, redactor al revistei „Graiul Bisericici Noastre”