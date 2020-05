Hramul Mănăstirii Pădureni, sărbătorit în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei

La sărbătoarea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul, vineri, 8 mai 2020, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Pădureni, județul Cluj, cu prilejul hramului.

În condițiile pandemiei de coronavirus, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica mănăstirii, cu respectarea regulilor impuse de autorităţi, fără accesul credincioșilor, doar în prezența unui sobor restrâns de clerici, precum și a viețuitoarelor așezământului monahal.

După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, pornind de la cuvintele Sfântului Ioan Evanghelistul: „Cine iubește pe Dumnezeu să iubească și pe fratele său” (I Ioan 4, 21).

„Lecturând Evanghelia Sfântului Ioan, Epistolele, Cartea Apocalipsei, ne dăm seama că Sfântul Ioan a fost Apostolul iubirii, iar iubirea lui nu este teoretică, ci una practică.”

De asemenea, în cadrul slujbei, ierarhul s-a rugat pentru cei bolnavi, pentru personalul medical și pentru toți cei aflați în slujba aproapelui. Totodată, a citit rugăciunea specială pentru încetarea noii pandemii.

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan este prăznuit de trei ori pe an, însă în ziua de 8 mai este sărbătorit în cinstea minunii care are loc, în fiecare an, în această zi, la mormântul său din Efes. Mormântul Sfântului Ioan Teologul izvorăște, din Suflarea Duhului Sfânt, o pulbere sfântă, care izbucnește afară în fiecare an, la această dată. Localnicii o numesc „mană”. Această pulbere divină este cunoscută pentru darurile ei vindecătoare, atât pentru suflet, cât și pentru trup.

Mănăstirea „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul” din satul clujean Pădureni, comuna Tritenii de Jos, a fost reactivată în 1 ianuarie 2014, pe vatra unei vechi mănăstiri ce funcționa în jurul anilor 1770. Biserica a fost reclădită de săteni, în 1967, dar a rămas nefolosită până în 2000, când a fost reabilitată de către un grup de credincioși.

Obștea este formată din 5 viețuitoare, în frunte cu maica stareță Nectaria Pușcaș și părintele duhovnic Vladimir Marc.

În prezent, se află în construcție un nou corp de chilii și o trapeză.

