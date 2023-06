Hramul Mănăstirii Scărişoara Nouă. Cinci ani de Arhierie pentru Preasfinţitul Timotei Sătmăreanul

Sâmbătă, 24 iunie 2023, praznicul Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie, a fost hramul Mănăstirii Scărişoara Nouă, Protopopiatul Carei, sărbătoare cunoscută în popor ca Sânzâienile. A slujit, cu această ocazie, o troiţă de Ierarhi, alcătuită din Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul românilor din Ungaria, şi Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, fost stareţ al acestui sfânt locaş de închinare timp de 11 ani, care a primit darul Arhieriei în acest sfânt locaş în urmă cu cinci ani.

„Sărbătoarea Sfântului ocrotitor al aşezământului monahal de la Scărişoara Nouă este un eveniment duhovnicesc deosebit, întrucât adună mii de credincioşi. Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul este, de altfel, o sărbătoare importantă în calendarul Bisericii noastre, şi ea cade întotdeauna în postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Această mănăstire, care este cea mai vestică aşezare monahală a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, a evoluat în ultimii ani impresionant, sub păstorirea Preasfinţitului Părinte Timotei. S-a construit biserica nouă de zid, care este o adevărată catedrală, îmi place să o numesc catedrala duhovnicească a vestului eparhiei. S-au organizat lucrurile în incinta mănăstirii, este un adevărat ansamblu monahal brâncovenesc, iar credincioşii din această zonă, care au fost aduşi prin 1920, moţi din Ţara Moţilor, din satele din Ţara Moţilor, sunt fericiţi, multe localităţi poartă nume similare cu cele din Ţara Moţilor. Scărişoara Nouă are numele după Scărişoara din Ţara Moţilor. Locuitorii acestei localităţi şi-au dorit să aibă un aşezământ monahal aici, în pustia Careiului, în câmpia Careiului, şi iată că Dumnezeu i l-a dăruit prin punerea pietrei de temelie de către Înaltpreasfinţitul Părinte Justinian, după 1990. Astăzi sărbătoarea este una impresionantă. Astăzi avem şi o aniversare, Preasfinţitul Părinte Timotei împlineşte cinci ani de Arhierie. În urmă cu cinci ani a vut loc cel mai mare eveniment organizat aici şi poate cel mai mare eveniment din istoria ortodoxiei din această parte de ţară, hirotonia Preasfinţitului întru Arhiereu, care a adunat aproape 20.000 de credincioşi şi dăm slavă lui Dumnezeu că de atunci şi până acum şi de acum înainte mănăstirea îşi îndeplineşte menirea, chiar dacă Preasfinţitul a venit lângă noi şi ne este frate împreună slujitor, poartă de grijă aşezământului, iar părintele stareţ, Arhimandritul Spiridon Belei, împreună cu obştea, duc mai departe şi ţin aprinsă flacăra credinţei mărturisitoare a sfintei noastre ortodoxii. Credincioşii iubesc foarte mult această zonă, aşa cum se poate vedea, şi poartă şi straiele din Ţara Moţilor, iubesc foarte mult mănăstirea şi au un loc de pelerinaj al lor. Fiecare mănăstire este un loc sfânt, o Grădină a Maicii Domnului şi a Sfinţilor, iar curtea mănăstirii este o incintă sacră, unde oamenii când intră îşi pleacă genunchii inimii şi se închină cu evlavie şi credinţă şi dăm slavă lui Dumnezeu că şi astăzi, în zi de sărbătoare, împreună cu fratele nostru Preasfinţitul Siluan, din străinătatea apropiată, cum îmi palce mie să spun, al românilor din Ungaria, a venit din nou şi îl invităm în fiecare an, pentru că vecini fiind, se cuvine să fim la această sărbătoare, să fim împreună. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”