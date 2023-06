Hramul Mănăstirii „Sfânta Treime” Suciu de Sus – Breaza

Luni, 5 iunie 2023, când credincioşii ortodocşi sărbătoresc praznicul împărătesc „Sfânta Treime”, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Sfânta Treime” de pe teritoriul aşezării Suciu de Sus din Ţara Lăpuşului, cu ocazia hramului şi a rostit cuvânt de învăţătură în faţa unei mulţimi impresionante de credincioşi care au venit să se roage împreună cu soborul la această mare sărbătoare. Mănăstirea, aflată la limita localităţilor Suciu de Sus (Ţara Lăpuşului, Maramureş) şi Breaza (Bistriţa-Năsăud), de unde şi numele de Mănăstirea Suciu de Sus – Breaza, a fost întemeiată de marele profesor de teologie martir din Cluj, Pr. Florea Mureşan, fost protopop al Clujului şi pus de comunişti preot paroh în Suciu de Sus. Stareţa sfintei mănăstiri este maica stavroforă Antonia Ţineghe.

„Am revenit la hramul Mănăstirii „Sfânta Treime” de la Suciu de Sus – Breaza, aşezată într-o minune a creaţiei divine, într-un codru secular, pe o vale răcoroasă, într-o zonă prea frumoasă”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Locul a fost ales de preotul martir Florea Mureşan şi cel care a fost un mare păstor, un mare luptător pentru unitatea, libertatea şi demnitatea românilor, care a fost un preot prestigios al lui Nicolae Colan, academicianul cărturar şi arhipăstor al Clujului, şi protopop al Clujului. Aunci când a venit prigoana a fost înlăturat din biserică şi a făcut muncă silnică la Canal, din 1950 până în 1952. În 1953 a fost eliberat, dar nu i s-a permis să mai păstorească la Cluj şi a fost numit la Suciu de Sus. Aici, venind păstor, a rămas cu un mare dor: să întemeieze un aşezământ monahal, lucru pe care l-a şi făcut în 1957. După primul hram, care a adunat credincioşii din zona aceasta şi sucenii, care sunt oameni demni, liberi şi drepţi, a fost ridicat şi a fost judecat la 25 de ani de muncă silnică. Nici nu se ştie exact data morţii lui. La tribunalul din Satu Mare, pe repede înainte, a fost aruncat în închisoare. A rămas locul acesta întru cinstirea credincioşilor şi cel ce este ucenicul dânsului, Părintele Arhimandrit Gavriil Burzo, a aşezat o troiţă, în timpul comunismului, apoi, în 1990, s-a făcut intervenţie la Înaltpreasfinţitul Părinte Episcop Justinian şi s-a pus piatra de temelie pentru această mănăstire. În 1994 s-a făcut prima slujbă cu sobor monahal şi au venit măicuţele. În 2000 am sfinţit această biserică, ctitorie rectitorită de Părintele Arhimandrit Gavriil Burzo. Astăzi, când sunt 33 de ani de la reînvierea acestei mănăstiri, în frunte cu maica stareţă Antonia şi cu câteva măicuţe de aici, am venit să facem sărbătoarea Preasfintei Treimi, hramul mănăstirii, ocrotitoarea acestei sfinte mănăstiri, care adună foarte mult popor de pe toate aceste văi din satele mari Suciu de Jos, Suciu de Sus, Groşii Ţibleşului şi din toată Ţara Lăpuşului şi să mulţumim Bunului Dumnezeu că nu ne-am uitat părinţii şi eroii, martirii neamului şi am temeluit pentru ei din nou, în amintirea şi întru cinstirea lor, locurile pe care le-au iubit, clădiri pentru veşnicie. Sunt construcţii pentru veşnicie. Probabil că în viitor va trebui să-i facem şi un bust al Părintelui Florea Mureşan şi aici. S-a făcut în sat, dar putem să-i facem şi aici şi să fie amintirea şi pomenirea lui aşa cum este scrisă în cartea veşniciei şi a martirilor şi eroilor neamului şi-n istoria şi-n memoria şi istoria prezentă a acestei localităţi. Slavă lui Dumnezeu pentru frumuseţea zilei de astăzi, atât ca lumină Dumnezeiască, lumină lină şi divină, cât şi ca frumuseţea şi participarea credincioşilor în straiele lor tradiţionale din această zonă din Ţara Lăpuşului”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Întâmpinarea Ierarhului

Primirea Ierarhului a fost una deosebită, așa cum se întâmplă de fiecare dată la această mănăstire. Mulţime mare de credincioşi a venit din toate părţile Lăpuşului, Năsăudului, Sălajului, din cele ale Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, din Baia Mare şi din alte părţi pentru această sărbătoare de hram a mănăstirii, încât marea poiană şi drumul către mănăstire şi din faţa mănăstirii au fost pline de credincioşi, iar coordonarea maşinilor care soseau a devenit o provocare pentru echipajele de poliţie şi jandarmerie, care s-au achitat cu brio de aceasta. Credincioşii au venit de acasă cu scaune pliante, cu pături, însoţiţi de copii mai mari sau mai mici. Mulţi dintre cei sosiţi la mănăstire au revenit în satul natal din străinătate sau din diferite locuri din ţară. În întâmpinarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin a venit primarul comunei Suciu de Sus, Viorel Paşca, care s-a învrednicit cu realizarea unui drum asfaltat pentru acces în zonă, fiind felicitat pentru aceasta de Întâistătătorul Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului.

Sfânta Liturghie Arhierească

Un sobor de peste 30 de preoţi a slujit la hram. Dintre preoţii slujitori îi amintim pe Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul schiturilor şi mănăstirilor şi stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Gavriil Burzo, ctitorul mănăstirii din prezent, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpuşului, Pr. Ioan Ciceu, protopop onorific al Lăpuşului, Protos. Ioil Nicoară, stareţul Mănăstirii Dealu Mare, Protos. Gavriil de la Mănăstirea Rohiiţa, Pr. Emil Burzo, parohul din Suciu de Sus, Pr. Ioan Ropan din Groşii Ţibleşului, Pr. Cristian Pop din Răzoare, Pr. Aurel Horvat, slujitor al mănăstirii, pensionar, Pr. Marcel Vasoc din Suciu de Jos, Pr. Emil Bozga din Drăguşeni, fost până nu demult, slujitor la mănăstire, Pr. Ciprian Gligan din Berinţa, Pr. Samir Mureşan din Lazuri, Pr. I. Dan din Gurgeşti, Pr. Septimiu Olar, Pr. Gavril Gretiniuc din Măgoaja şi alţii, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Ipod. Vasile Pop.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la priceasnă au cântat Kălina Miriam Bude din Rogoz, elevă în clasa a IX-a la Liceul „Petru Rareş” din Tg. Lăpuş, şi Mădălina Filip din Suciu de Sus, profesoară de muzică în judeţul Bistriţa-Năsăud.

Între cei ce s-au rugat cu poporul s-au aflat Viorel Paşca, primarul din Suciu de Sus, primarul Ioan Costin al comunei Negrileşti, judeţul Bistriţa-Năsăud, Aurica Todoran, secretar al judeţului Maramureş, Col. (r.) Ionel Todoran, care a susţinut nemijlocit întreaga acţiune cu mult suflet, ca de fiecare dată, maica stareţă Domeţiana Dan de la Mănăstirea „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” de la Izvoare, Protopopiatul Sighet, alte persoane invitate.

Cuvântul de învăţătură

Din vastul cuvânt de învăţătură rostit de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin am reţinut un citat care se referă la puterea Duhului Sfânt: „În puterea Duhului Sfânt Care S-a Pogorât la Cincizecime peste Sfinţii şi de Dumnezeu purtătorii Apostoli ai Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos este purtată Biserica întemeiată de Mântuitorul de două mii de ani. În această putere, în lumina inspiraţiei divine, lucrarea binefăcătoare a Duhului Sfânt Domnul de viaţă Făcătorul Care de la Tatăl purcede şi Care împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit, ieri a fost sărbătoarea Rusaliilor, cum se spune în popor. Până la Pogorârea Duhului Sfânt, Sfinţii Apostoli, care au trăit tragedia despărţirii de Dumnezeiescul lor Învăţător, prin Pătimire, Răstignire şi moarte, lucru pe care nu l-au putut pricepe, ca oameni, cum au gândit, Cel Care a fost înconjurat de mulţimi de mii de oameni, Cel care a vorbit cuvânt cu putere multă, cum nu vorbeau învăţătorii lor, ierudiţii lor învăţători, cărturarii şi fariseii, ei vorbeau literă moartă, Cel care a făcut minuni pe care nimeni altcineva nu le-a făcut, a vindecat boli pe care nu le vindecă medicii, orbi din naştere, slăbănog de 38 de ani, care nu mai avea speranţă, leproşi, era boală incurabilă şi fatală, Care a aruncat demonii din oameni şi a poruncit vânturilor şi valurilor, mării să se liniştească şi au trecut, încât, după ce s-au urcat în corabie, toţi I s-au închinat Lui zicând Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, n-au putut înţelege cum devine atât de neputincios şi n-are putere să-i ucidă pe cei ce-L batjocoreau. Pentru că nu a vrut. Asta i-a spus lui Petru. Bagă sabia în teacă, pentru că cel ce scoate sabia de sabie va muri. Adică de fatalitate. Sau crezi că n-aş putea să-L rog pe Tatăl Meu să-Mi trimită mai mult decât 12 legiuni de îngeri, dar cum se vor plini scripturile pe care voi acum nu vi le amintiţi? Că Fiul Omului pentru asta a venit, să pătimească. Din iubire nemărginită faţă de lume, fiind icoana iubirii desăvârşite. Şi neîncetate a Tatălui Ceresc. Aşa au trăit ei momentele grele ale patimilor. Neînţelegând” , a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Otpust

În numele maicii stareţe şi a obştii, Părintele Exarh Macarie Motogna le-a mulțumit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, soborului slujitor, Grupului Psaltic „Theologos”, credincioşilor din Suciu de Sus, care au pregătit pentru pelerini peste 3.000 de porţii de mâncare caldă, şi a dăruit înaltului oaspete o icoană lucrată în goblen în atelierul mănăstirii cu Sfântul Apostol Andrei, încreştinătorul şi ocrotitorul poporului român şi un coş cu flori, pentru cele două evenimente din această lună: ziua onomastică şi ziua de naştere.

Părintele Arhim. Gavriil Burzo a dăruit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin o poză cu Părintele ctiror Florea Mureşan. Părintele Episcop Iustin a distins pe Părintele Aurel Horvat, slujitor la mănăstire, cu Diploma Anului omagial, precum şi pe Tedor Opriş din Suciu de Jos, un împătămit al fotografiei, fiind cunoscut cu acronimul „Teleleu prin Maramureş”, cu aceeşi diplomă.

Arhim. Dr. Macarie Motogna a precizat cu prilejul acestei sărbători: „De praznicul „Sfintei Treimi”, la Mănăstirea de la Suciu de Sus – Breaza a slujit astăzi Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului în sobor de peste 30 de slujitori, la o mănăstire foarte frumoasă, aşezată la întretăierea a trei judeţe: Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Cluj. Este o mănăstire întemeiată de Părintele Florea Mureşan şi rectitorită de către părintele Arhimandrit Burzo Gavriil, care este duhovnicul acestei mănăstiri, o mănăstire păstorită cu multă înţelepciune şi cu multă dragoste de către maica stareţă stavrofora Antonia şi maicile care se ostenesc aici. Această mănăstire este cercetată de către credincioşii din cele trei judeţe, aşa cum am spus, mai ales duminica şi în sărbători, pentru că este o poiană frumoasă, este un loc al lui Dumnezeu, este, ca şi la stejarul lui Mamvri, unde a venit şi a poposit Dumnezeu Tată, Fiul şi Duhul Sfânt, adică s-au arătat cei trei îngeri sub forma Sfintei Treimi şi au fost ospătaţi de către Patriarhul Avraam. Şi aici, oamenii, credincioşii, pelerinii care vin, se hrănesc cu cele spirituale, aici la această mănăstire, şi, după aceea, trecând la toate mănăstirile din Ţara Lăpuşului, pentru că avem o salbă de mănăstiri în Ţara Lăpuşului şi sigur că mama tuturor mănăstirilor este Mănăstirea „Sfânta Ana” – Rohia.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”