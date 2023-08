În Postul Adormirii Maicii Domnului, preoții din Arhiepiscopia Clujului predică despre milă

Programul catehetic dedicat perioadei Postului Adormirii Maicii Domnului din anul acesta se va preocupa de faptele milei sufletești și trupești. Ele deși ne sunt cunoscute, îmi doresc să le reamintim. Oarecum, ele se inspiră din Evanghelia după Matei, capitolul 25, pentru că acolo ni se vorbește despre dreapta judecată. Când va reveni Domnul Hristos, pe oameni îi va împărți în două, pe unii de-a dreapta, iar pe altii de-a stânga, și va zice celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine (Matei 25, 34). Și, plecând de aici, tradiția creștină, a enumerat faptele milei creștine care sunt paisprezece la număr. Șapte fapte ale milei sufletești și șapte fapte ale milei trupești. Faptele milei sufletești sunt: a îndrepta pe cei păcătoși, a învăța pe cei neștiutori, a sfătui pe cei ce stau la îndoială, a mângâia pe cei întristați, a suferi cu răbdare nedreptățile, a ierta pe cei ce ne vatămă și a ne ruga pentru vii și pentru morți. Iar faptele milei trupești sunt: a hrăni pe cei flămânzi, a adăpa pe cei însetați, a îmbrăca pe cei goi, a primi pe cei străini, a cerceta pe cei bolnavi, a vizita pe cei închiși și a îngropa pe cei morți, arată Părintele Mitropolit Andrei.