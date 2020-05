ÎPS Andrei, în Duminica Mironosițelor: „Femeia creștină este credincioasă, mărturisitoare și iubitoare de Hristos”

În Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor), 3 mai 2020, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, printre care slujitori ai Catedralei și părinți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din municipiu.

După citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, vorbind despre virtuțile femeii creștine.

„Femeia creștină este credincioasă, legată sentimental de cele sfinte, mărturisitoare și iubitoare de Hristos.”

„Virtuțile femeii creștine ne fascinează. Medităm la ele astăzi, în a treia duminică după Sfintele Paști. Sunt multe virtuțile femeii creștine. Citind Evanghelia duminicii realizăm câtă râvnă au ele pentru Domnul Iisus Hristos. În Evanghelia după Marcu, capitolul 16, versetele 1-8, realizăm că dragostea lor pentru Hristos e mai puternică decât moartea. Citez: «Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt. Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului? Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus» O virtute a femeilor creștine o sesizăm din aceste versete. Ele sunt misionare pentru Domnul Iisus Hristos și au o credință foarte puternică.”

De asemenea, ierarhul a mai spus că „femeile creștine au o fidelitate aparte față de Hristos, o fidelitate care trece dincolo de mormânt. Femeile creștine au o inimă tandră și iubitoare”.

În acest context, ÎPS Andrei a evocat și un text al scriitorului Ernest Bernea, referitor la calitatea iubitoare a femeii, regăsit în cartea „Îndemn la simplitate”:

„Cine n-a văzut o femeie creștină aplecându-se ca o mângâiere peste oamenii nimănui? Cine n-a văzut-o mângâind un cap de copil sau sărutând un sărac? Femeia e mult mai înțelegătoare decât bărbatul față de tot ceea ce înseamnă viață. Ea iubește florile, iubește păsările și animalele, iubește oamenii, iubește toată zidirea lui Dumnezeu. O femeie inteligentă și blândă vine ca o lumină tămăduitoare peste rănile unui suflet încercat. […] Femeia creștină însuflețește totul, învăluie lucrurile cu cântec și caută fără încetare firele ascunse ale țesăturii vieții. Secretul său aici stă: în legătura permanentă cu izvoarele vieții. Ființă încă netulburată de erorile intelectualismului, ea are mai adânc simțul just al fiecărei situații sau lucru, are mai sigură intuiția lucrurilor neschimbătoare. Cum altfel s-ar explica plinătatea și focul rugăciunilor sale?”

În cadrul slujbei, Mitropolitul Andrei s-a rugat pentru cei bolnavi, pentru personalul medical și pentru toți cei aflați în slujba aproapelui. Totodată, a citit rugăciunea specială pentru încetarea noii pandemii.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită fără accesul credincioșilor, cu respectarea regulilor impuse de autorităţi, ca urmare a măsurilor de prevenție şi limitare a răspândirii coronavirusului. Astfel, slujba a putut fi urmărită, în direct, pe pagina de facebook a Mitropoliei Clujului și a Radio Renașterea. De asemenea, a putut fi ascultată pe frecvențele Radio Renașterea: 91 MHz la Cluj, 99.1 MHz la Huedin și 102 MHz la Bistrița.

Mai multe fotografii AICI

Text și foto: Darius Echim / mitropolia-clujului.ro