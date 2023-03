Lansarea în limba germană a cărții „Spovedanie şi comuniune” (Beichte und Kommunion), scrisă de Mitropolitul Andrei

La Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, în cadrul serilor culturale, marți, 14 martie 2023, de la ora 19:00, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, a organizat un eveniment editorial în cadrul căruia a fost lansată, în limba germană, cartea „Spovedanie şi comuniune” (Beichte und Kommunion). Au participat cei doi ierarhi ai Arhiepiscopiei Clujului, clerici, teologi, oameni de cultură, oficialități civile și militare, studenți și numeroși credincioși clujeni, precum și o delegație din Germania.

Scrisă de Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și tradusă în limba germană de preotul evanghelic dr. Jürgen Henkel, Profesor Honoris Causa al Universității Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca și membru al Institutului germano-român pentru Teologie, Ştiinţă, Cultură şi Dialog „Ex Fide Lux” din Nürnberg, Germania, cartea pune în evidenţă practica îndrumării duhovniceşti la Sfinţii Părinţi şi în Tradiţia Ortodoxă.

În cadrul serii au luat cuvântul și au prezentat volumul: Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, preotul evanghelic dr. Jürgen Henkel – traducătorul cărții și academicianul Emil Burzo – președintele onorific al Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române.

La final, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un scurt cuvânt duhovnicesc, a vorbit despre conținutul volumului și a mulțumit părintelui dr. Jürgen Henkel pentru traducere și osteneală, precum și tuturor celor prezenți.

Evenimentul editorial a fost completat cu un moment muzical susținut de Corul de Cameră „Psalmodia Transylvanica” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, directorul Școlii Doctorale „Isidor Todoran”.

Manifestarea a fost moderată și prezentată de arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Cartea „Spovedanie şi comuniune” (Beichte und Kommunion) a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei a fost lansată în anul 2021 și în Germania, la München și Nürnberg. În anul 2012, volumul a fost lansat în limba engleză.

„L-am cunoscut pe Mitropolitul Andrei pe când era încă arhiepiscop la Alba Iulia. Mi-a oferit această carte în 1998, când ne-am întâlnit în Palatul Arhiepiscopiei. Am citit-o și m-a fascinat. Într-o perioadă de dezorientare spirituală și duhovnicească a omului modern și secular, avem de a face aici cu un model deosebit de consistent pentru noi, care combină îngrijirea duhovnicească, sfaturile concrete pentru viață și accentul pus pe viața duhovnicească cu activitatea sacerdotală a preotului-duhovnic. Este o alternativă creștin-ortodoxă la individualismul și autonomia omului, care este înțeleasă greșit ca emancipare față de Dumnezeu. Ambele concepte influențează, de zeci de ani, foarte multe curente filosofice și intelectuale din Occident”, a spus părintele Jürgen Henkel, traducătorul cărții, în anul 2021, când cartea a fost lansată în Germania.

De asemenea, acesta a mai adăugat că „această lucrare mi-a fost de folos și în teza de doctorat despre părintele Dumitru Stăniloae. Încă de când am citit-o, în 1998, mi-am propus să o public în limba germană. Am început traducerea în 2007, însă tot mereu apăreau altele și altele de făcut. Acum, slavă Domnului, am reușit”. Pentru mai multe detalii, citiți și Volumul „Spovedanie și comuniune” al Părintelui Mitropolit Andrei, publicat în limba germană

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Ionuț Chifa