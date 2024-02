Liturghie Arhierească și Slujba Parastasului pentru Arhim. Serafim Man la Mânăstirea Rohia

În Duminica a XVI-a după Rusalii, 11 februarie 2024, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale a Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, unde a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la sfârsitul căreia a oficiat Slujba de pomenire la mormântul preacuviosului părinte arhimandrit Serafim Man, cu ocazia împlinirii a 11 ani de la trecerea la cele veșnice a celui supranumit „stâlpul de foc” de la Rohia.

Soborul slujitor al fost alcătuit din Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial filantropic şi misionar, Arhim. Macarie Motogna, stareţul mănăstirii şi exarhul mănăstirilor şi schiturilor, Protos. Serafim Bilţ, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Teodosie Bud, consilier economic, Arhim. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei „Sfânta Treime”, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, precum și alți preoți.

Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Iustin a pus la sufletul credincioșilor prezenți un cuvânt de învățătură:

Fiecare suntem datori să dublăm darurile lui Dumnezeu, a spus Preasfinţitul Părinte Iustin. Viaţa s-o sfinţim în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, în fiecare an, sporind puţin câte puţin, sfinţidu-ne şi darurile pe care le avem: vederea, auzul, vorbirea, umblarea, poziţia noastră verticală, suntem privitori în sus, ne uităm către cer, nu să căutăm tot la pământ şi la lucrurile materiale, trecătoare, pe care le lăsăm şi plecăm. Venim, plecăm. Venim fără nimic pe noi, goi, şi aşa plecăm, numai că ne îmbracă din cinste rudeniile, şi plecăm cu mâinile goale. Cu mâinile goale venim, cu ele goale plecăm. Suntem datori să cultivăm darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu, că aşa înmulţim talanţii despre care vorbeşte Hristos. Mintea s-o înălţăm spre Dumnezeu şi să cugetăm lucruri mari şi minunate, să percem izvoarele credinţei, să credem în Dumnezeu Cel în Treime şi să-L slăvim: Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh. Să ne cutremurăm de iubirea lui Dumnezeu cea nebună pentru umanitate, pentru că ce tată îşi sacrifică fiul pentru alţii, pentru umanitate prin răstignire? Este o iubire fără margini, încât şi-a dat Fiul să pătimească şi apoi a suportat Dumnezeu pătimirile Fiului. A văzut totul. Au fost împreună şi la Cruce, şi pe Cruce. A fost acolo. Şi să ne cutremurăm de iubirea lui Dumnezeu concretizată în Întruparea, Pătimirea, Răstignirea, moartea şi Învierea lui Hristos. Să admirăm şi să venerăm, să preacinstim şi să ne aplecăm cu recunoştinţă faţă de Maica Domnului, Care S-a păstrat Sfântă şi Preacurată pentru a putea Naşte pe Hristos. Puţine femei de pe pământ ar fi putut face jertfa Maicii Domnului, să-şi păstreze nevinovăţia şi fecioria şi să fie atât de transparentă prin rugăciune încât Duhul Sfânt să se sălășluiască şi să procreeze pe Fiul lui Dumnezeu. Apoi, cu gura să slăvim pe Dumnezeu, Cu ochii să privim spre cer, cu mâinile să lucrăm cu grabă şi cu spor mântuirea noastră şi cu picioarele să umblăm în calea Evangheliei. Asta ar însemna a spori talanţii”.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Iustin împreună cu soborul slujitor au oficiat Slujba Parastasului pentru părintele Serafim Man, la mormântul acestuia.

Între oficialităţi s-au aflat Mitru Leşe, primarul oraşului Târgu Lăpuş, Tiberiu Urdăreanu, mare binefăcător al mănăstirii şi Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Dr. Vlad Severus Paşca, medic de familie, fost membru supleant în Adunarea Eparhială, Ioan Buda, fost deputat şi senator de Maramureş şi fost primar al oraşului Târgu Lăpuş, Col. r. Andrei Buda, fost comandant al Poliţiei din Târgu Lăpuş, alţi oficiali din judeţ şi din afara lui.

TEXT: Andrei Fărcaş | Redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

FOTO: Arhid. Vasile Pop | Consilier eparhial pentru protocol