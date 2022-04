Mitropolitul Andrei, la ceremonia de predare-primire a comenzii Diviziei 4 Infanterie „Gemina”

La sediul Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, în prezenţa Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a ministrului apărării naționale, Vasile Dîncu, a șefului Statului Major al Apărării, general Daniel Petrescu și șefului Statului Major al Forțelor Terestre, general-maior Iulian Berdilă, a avut loc joi, 31 martie 2022, ceremonia de predare-primire a comenzii marii unități.

Cu acest prilej, Mitropolitul Andrei, însoțit de Parintele Consilier Claudiu Grama, alături de preoții militari ai garnizoanei Cluj, a rostit o rugăciune de mulțumire pentru toate binefacerile revărsate asupra militarilor Armatei Române, precum si un cuvânt de învățătura si imbărbătare.

La încheierea ceremonialului, Generalul Maior in rezerva Doctor Dorin Blaiu, a primit Ordinul Sfinții Martiri Nasaudeni, din partea Înaltpreasfinției Sale, precum si Sabia cu înscrisuri gravate, Emblema de Merit in serviciul Armatei Romane, Clasa I, Livretul Militar si Legitimația Militară pentru cadrele militare in rezerva si retragere, a declarat pentru Radio Renașterea preotul militar Emanuel Cășvean.