MNIT pregătește „cea mai valoroasă expoziție din istoria sa”: Războinici uitați și podoabe eterne

Tezaure unice în lume, constând din bijuterii, medalioane și vase din aur și argint, împrumutate din colecțiile a peste zece muzee din țară și din străinătate, vor fi prezentate publicului, la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, în cadrul expoziției „Războinici uitați și podoabe eterne”.

Cu sprijinul Ministerului Culturii și al Primăriei Șimleu Silvaniei, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei pregătește o expoziție temporară extraordinară, care va fi vernisată la sfârșitul anului curent, și care se anunță a fi „unul dintre cele mai importante evenimente organizate vreodată de MNIT”. Prin modul de expunere inovativ și interactiv, expoziția se dorește a fi „de interes pentru toate generațiile”.

Conform celor anunțate de un comunicat al MNIT, printre exponate se numără o fibulă spectaculoasă din aur masiv, decorată cu una dintre cele mai mari pietre de onix fațetate, care impresionează prin dimensiune și execuția excepțională. Obiectul are o valoare impresionantă atât din perspectiva culturală, cât și financiară, ilustrând bogăția și măiestria remarcabilă a elitelor din secolul al V-lea. Expoziția își propune să prezinte aceste elite prin intermediul celor mai însemnate descoperiri arheologice, care evidențiază fenomene istorice și arheologice majore care au influențat evoluția Europei și constituie o moștenire culturală comună pentru comunitatea europeană.

„Prin această expoziție, MNIT continuă colaborarea cu instituții culturale de talie mondială, cele mai importante artefacte ale expoziției făcând parte din tezaurul de la Șimleul Silvaniei, descoperit în două etape (1797, 1889) și aflat în colecțiile Muzeului de Istoria Artei (Kunsthistorisches Museum) din Viena și a Muzeului Național Maghiar (Magyar Nemzeti Múzeum) din Budapesta. Tezaurul de la Șimleul Silvaniei este considerat una dintre cele mai importante descoperiri din perioada migrațiilor, atât la nivel regional, cât și european, iar artefacte din cele două tezaure vor fi expuse pentru prima dată în Transilvania, locul lor de descoperire. Credem că acest proiect este un eveniment cultural extrem de important, care reflectă istoria și valorile culturale comune pe care țările Europei le împărtășesc. Suntem convinși că expoziția va fi de mare interes, de aceea am inițiat toate procedurile necesare organizării ei și dorim să exprimăm recunoștința noastră anticipată față de toți cei care aleg să ne susțină financiar sau logistic. În plus, dorim să anunțăm că în cursul acestei luni am pregătit o surpriză specială pentru clujeni, și nu numai, pentru a aduce expoziția mai aproape de ei. Detalii vor fi dezvăluite în curând”, declară dr. Felix Marcu, manager MNIT, citat în comunicat.

„Expoziția va arăta că epoca migrațiilor nu trebuie privită ca o perioadă întunecată, ci mai degrabă o epocă de tranziție din antichitatea târzie către o nouă eră, ea fiind catalizatorul pe care s-a clădit istoria statelor europene medievale. Evenimentul subliniază bogăția și diversitatea culturală a regiunii Dunării de mijloc, o zonă de o importanță strategică din antichitate și până astăzi”, declară, conform aceluiași document, și Alpár Dobos, muzeograf din cadrul MNIT.