Palatul Culturii „Nicolae Botgros” din Cahul | Directorul instituției Rodica Panașescu (audio)

Palatul Culturii „Nicolae Botgros” din Cahul a cunoscut în ultimii ani o efervescență a evenimentelor de promovare a culturii românești, astfel încât orașul Cahul a devenit, prin eforturile concertate a întregii comunități, capitala cultural-creativă a Republicii Moldova.

Situat în centrul orașului, edificiul Palatului datează din anul 1985 și are o capacitate de 600 de locuri. Tot aici activează 11 colective și ansambluri de muzică și dans, diverse cercuri și ateliere, venind în întâmpinarea celor peste 600 de copii care le frecventează. Dintre acestea, cele mai cunoscute sunt: „Izvorașul”, „Iuventa”, „Nufărul”, „Bobocelul”, „Majorette-Show”, „Lăcrimioare”, Teatrul Studiou „Masca”, Centrul de Șah, Cercul Mâini Dibace „Hobby Boom”, Cercul de Chitară, Fanfara Municipală.

Invitată să ne vorbească despre activitățile care mențin și îmbogățesc spiritul românesc în Basarabia de Sud, directorul instituției – dna Rodica Panașescu, ne-a spus că la Palatul Culturii „Nicolae Botgros” din Cahul se organizează an de an evenimente deja consacrate: Festivalul Internațional de folclor „Nufărul Alb”, Festivalul „Mărțisor”, Expoziția permanentă a meșterilor populari din regiunea transfrontalieră (România) dar și hramuri, concertele dedicate sărbătorilor de peste an, manifestări dedicate familiei, expoziții, simpozioane și multe altele. Contactele și parteneriatele dezvoltate cu orașe din România însuflețesc fiecare întâlnire a fraților de pe cele două maluri ale Prutului, generând o apropiere în credință și în simțire românească.