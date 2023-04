Preoții din cadrul Protopopiatului Cluj 1 au participat la un curs de „Identificare și prevenire a traficului de persoane”

Ședința administrativă a preoților din cadrul Protopopiatului Ortodox Român Cluj 1, desfășurată joi, la sediul actual, s-a constiuit într-un curs de „Identificare și prevenire a traficului de persoane”, înscris în cadrul proiectului intitulat „Asistență umanitară pentru persoanele din România afectate de criza ucraineană”. Proiectul a fost susținut de Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane și Patriarhia Română, prin Federația Flinatropia, în colaborare cu Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane Cluj-Napoca și Protopopiatul Ortodox Român Cluj 1 (acesta din urmă ca și organizator și gazdă a evenimentului, desfășurat cu binecuvântarea Înaltpresfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Cursul desfășurat chiar în istorica biserică orodoxă de la sediul Protopopiatului a fost susținut de părintele Valentin Timaru, doamna Claudia Preduț (subcomisar în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române) și doamna psiholog Daniela Florea.

Invitatul special al cursului a fost domnul Liciniu Câmpean, Consilierul Social al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Invitații au dialogat cu preoții pe o temă stringentă și care, din păcate, se manifestă la nivel mondial, „un fenomen grav, foarte real și foarte prezent în viețile noastre”, așa cum l-a descris doamna subcomisar Claudia Preduț. Cursul, unul interactiv, a fost predat în format power point și a cuprins și vizionarea unor filmulețe, cu studii de caz, vizând în principal cele trei forme de exploatare a traficului de persoane. Cursul a avut în vedere nu doar informarea, ci și identificarea și transmiterea unor măsuri de prevenție și combatere a fenomenului ce a luat amploare inclusiv în țara noastră. Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane este structură subordonată Ministerului de Interne și are nu mai puțin de 15 Centre Regionale care activează pe lângă Curțile de Apel, or unul din aceste centre activează și la Cluj-Napoca, pe Bulevardul „21 Decembrie 1989”, nr. 58, în clădirea Instituției Prefectului. Agenția își desfășoară activitatea în colaborare cu mai multe insituții, inclusiv Biserica Ortodoxă Română, alături de care desfășoară o astfel de campanie de prevenire și combatere a traficului de persoane. Cursul desfășurat joi, la Cluj-Napoca, s-a înscris firesc în baza acestei strânse colaborării și a avut în vedere consolidarea acestei. „Victimele traficului de persoane au nevoie de ajutor, pe care noi, ca insituție îl putem oferi până la punct, dar mai ales de speranță, ca un dar de mare preț, pe care o pot trezi cei care lucrează cu sufletul, adică preoții. Așa se explică dorința noastră de a consolida colaborarea pe care o avem la nivelul Patriarhiei Române, prin care ne dorim să venim în sprijinul acelor persoane abuzate, atât prin consiliere psihologică și spirituală, cât și prin sprijin material. Concret, ne dorim ca slujitorii sfintelor Altare să ne ajute nu în calitate de „turnători”, ci în virtutea vocației, lucrând la sufletul omului greu încercat. Intervenția preotului este esențială acolo unde asistăm la procesul de dezumanizare a persoanei, care ajunge să devină o marfă, fiind vândută și revândută. Traficul de persoane este al treilea fenomen periculos la nivel mondial, după tarficul de arme și traficul de droguri”, a spus doamna subcomisar Claudia Preduț. Aceasta a adăugat că preoții sunt buni observatori, „iar prin vocația lor, ajung cu mai multă ușurință la inima omului”. Aceasta a mai spus că victimele trebuie, totuși, încurajate să depună plângere, altminteri traficantul nu este identificat, iar fenomenul este proliferat. Un mare handicap pentru autorități, în activitatea de identificare, reținere și condamnare a traficanților, îl constituie lipsa probelor: ”Oamenii se sperie și din cauza amenințărilor se descurajează și își retrag plângerea inclusiv în timpul audierilor”, a completat doamna Claudia Preduț. Dorința de intensificare a colaborării cu Biserica Ortodoxă Română este explicată de nevoia pe care o impun procedurile greoaie de reintegrare a victimelor, care au nevoie de consiliere psihologică și spirituală, aspect la care preoții excelează. ”Vorbim de persoane care trecând prin experiențe traumatizante se închid pur și simlu”, a completat doamna Claudia Preduț.

În prezent, exploatarea se face prin metoda sexuală, dealtfel cea mai întâlnită, prin muncă, prin pronografie infantilă și cerșetorie.

La rândul ei, doamna psiholog Daniela Florea, a subliniat faptul că există un profil (portret) al traficanților în funcție de metodele de exploatare. Statisticile sunt cel puțin îngrijorătoare dacă ne raportăm la nivelul României. Victimele traficului sexual sunt de regulă fete și femei între 14 și 25 de ani, dar există și excepții, care privesc fetele cu vârste între 10 și 12 ani. În egală măsură, copiii și bătrânii cu dizabilități sunt vizați în categoria exploatării în privința cerșetoriei. „Traficanții sunt foarte buni psihologi și manipulatori, dar mai ales răbdători. Își tatonează victima pentru o perioadă care poate dura chiar și 2 ani de zile, iar victimele preferate sunt cele care nu au un cerc foarte larg de prieteni și care nu se bucură neapărat de popularitate”. Daniela Florea a activiat foarte mulți ani în domeniul sănătății, dar a căutat o nouă provocare: „Îmi place să cred despre mine că sunt un îngrijitor de oameni. Îmi doresc dimpreună cu toți cei implicați ca tot ceea ce facem să se desfășoare sub egida și imperiul colaborării. Am evadat din sistemul de sănătate, unde am văzut foarte multă boală și am ajuns în Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, descoperind o altfel de boală, aceea care poate fi descrisă de ridicarea omului împotriva omului”. Prin procesul de prevenție (care are în vedere informarea populației) și combatere, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, alături de instituțiile colaboratoare, se urmărește stoparea procesului de metastaziere a fenomenului și de escaladare a acestuia. „Vă provocăm pe voi, în calitate de părinți spirituali”, să multiplicăm metoda de informare și de prevenție”. Doamna psiholog a oferit ca studiu de caz exemplul unei femei, care la 20 de ani, respectiv în anul 2016, a ajuns în Italia, fiind obligată se se prostitueze. Perioada de exploatare a acesteia a durat trei ani, iar în 2019, femeia, care între timp a fost reabilitată după 2 ani de psihoterapie cu cel puțin o ședință de o oră pe săptămână, abandonată în Germania, s-a întors singură în România. Femeia a devenit mamă, dar reabilitarea ei a necesitat consiliere psihologică, de asistență, pentru ca ea să se reintegreze la școala pe care a abandonat-o, respectiv la locul de muncă.

În final, preoții au primit diplome de participare la curs, precum și pliante și au fost informați cu privire la pericolul rețelelor de socializare, precum și despre consecințele traumei la nivel psihic și psihologic din sfera cognitivă, comportamentală și afectiv-emoțională.

Să mai adăugăm că numai în 20222, la nivel național, potrivit statisticii, au fost traficate 502 persoane. Pentru a ajuta o persoană victimă a traficului, doritorii se pot adresa Poliției, Misiunilor diplomatice ale României în străinătate, Organizațiilor nonguvernamentale de specialitate, la numărul 119 (număr unic de telefon la nivel național pentru cazurile de abuz împotriva copiilor), precum și la Telverde a ANITP, la numărul 0800.800.678 sau la 004.021.313.31.00 din străinătate. În fiecare an, la data de 18 octombrie este celebrată Ziua Mondială de combatare a traficului de persoane. Părintele protopop Dan Hognogi a adresat cordiale mulțumiri invitaților, precum și preoților cursanți, pe aceștia din urmă încurajându-i și îndemnându-i să conștientizeze fenomenul și la rândul lor să-i informeze pe enoriași cu privire la pericolul pe care îl incumbă traficul de persoane. Cursul s-a încheiat cu o agapă, într-o notă optimistă, cu întrebări adresate de preoți și răspunsuri pertinente și concrete din partea invitaților, într-o atmosferă amicală, de comuniune.

Text și foto: Pr. Marius Cristian FOCȘANU