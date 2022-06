Profesori de la Facultatea de Teologie din Cluj, la dialogul intercreștin despre protejarea mediului

Teologi și laici ortodocși și catolici se reunesc la Summitul de la Halki, Istanbul, în perioada 8-11 iunie, pentru a discuta despre un viitor sustenabil pentru planetă.

Cea de a cincea ediție a summitului se intitulează Sustaining the Future of the Planet Together.

Actuala ediție este inspirată de acțiunile Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și ale Papei Fracisc, care au o viziune similară despre relația dintre protejarea mediului și mântuirea lumii.

Din România participă Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal, Părintele Vasile Stanciu, Directorul Școlii Doctorale „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Părintele Profesor Ioan Chirilă și Cristiana Sporea, doctorandă, ambii de la aceeași facultate.

Lucrările summit-ului au fost deschise miercuri, când Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a prezentat o prelegere în care a accentuat și a atras atenția asupra pericolelor care ne pândesc și care duc la degradarea mediului ambiental, și a făcut apel la o conștientizare globală a tuturor Bisericilor și a societăților civile, care prin mesajul evanghelic și prin rezultatele științifice să stopeze aceste pericole iminente. Ecologia trebuie să devină una euharistică, a menționat Patriarhul Ecumenic, iar creația lui Dumnezeu, mediul înconjurător, să fie protejate și conservate în frumusețea lor inițială, așa cum le-a creat Dumnezeu bune foarte. Au luat cuvântul și alte personalități, reprezentanți ai Patriarhiei Ecumenice și ai Institutului Sofia. Au fost prezentate mai multe referate care au reliefat relația dintre teologie și ecologie, și maniera în care știința să fie convertită în spiritual și să ofere soluții pentru stoparea dezastrului ecologic. Lucrările summitului se vor încheia sâmbătă, prin vizitarea bisericii Sfânta Sofia și a sediului Patriarhiei Ecumenice. Au mai fost prezenți și reprezentanți ai Vaticanului, teologi, oameni de știință, economiști, specialiști în ecologie și în protejarea mediului. Credem că participarea delegației noastre la lucrările acestui simpozion vor aduce o nouă vizibilitate cât mai concretă, atât a Facultății noastre de Teologie, dar și a relațiilor pe care facultatea noastră le are cu Institutul Sofia și cu Patriarhia ecumenică, spune Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu.

La inițiativa Patriarhiei Constantinopolului, data de 1 septembrie a fost stabilită ca zi de rugăciune pentru ocrotirea creației.