PS Benedict Bistrițeanul: „Să ducem acasă de la Nicula mângâierea ce vine din rugăciunile Maicii Domnului ”

În Duminica a 9-a după Rusalii (Umblarea pe mare – Potolirea furtunii), Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului, 14 august 2022, pe Altarul de vară de la Mănăstirea Nicula, Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, printre care starețul Mănăstirii Nicula, arhimandritul Nicolae Moldovan, cu prilejul manifestărilor religioase dedicate hramului așezământului monahal.

După citirea Evangheliei, Preasfinția Sa le-a adresat un cuvânt de învățătură miilor de pelerini prezenți la hram. Pornind de la pericopa evanghelică (Umblarea pe mare – Potolirea furtunii), ierarhul a arătat că „orice părinte știe că există momente în viață în care e nevoie să-l lase pe copil singur, să se confrunte cu pericolele care-i apar în cale. O protecție exagerată nu-l va ajuta să se maturizeze niciodată. Astfel, părintele îl pune pe copilul său la încercare, îl testează. Iar dacă nu se descurcă, îi întinde mâna și-l ajută să treacă peste toate cu bine. În acest fel, Domnul i-a lăsat pe ucenici de unii singuri, să vadă cum se descurcă”, a menționat Preasfinția Sa.

Ierarhul a vorbit și despre Maica Domnului, arătând că este „rugătoare caldă și neîncetată. Atunci când simte durerea poporului, se roagă Domnului pentru ajutor. Are curaj de a mijloci pentru noi, poporul păcătors, pentru că nu a fost niciodată separată de Fiul ei”.

„Noi venim an de an la Mănăstirea Nicula, rușinați de păcatele noastre, plini de frică pentru răutățile pe care le facem zi de zi, dar cu încredere în mijlocirea Maicii Domnului, ca Măicuță ce este. Și ne atingem de hainele ei, și-i cerem să-și plece urechea, sub chipul acestei icoane a mamei, atât de frumoase, încât noi să-i șoptim nevoile noastre. Și ea, ca o mamă bună ce este, primește cuvântul nostru și mijloceste la Fiul Său, în așa fel încât noi, plecând la casele noastre să ducem mângâierea care vine de pe urma rugăciunilor sale, mângâiere în inima noastră, în casa noastră, în satul sau în orașul nostru de unde venim și, de ce nu, mângâiere în toată lumea”, și-a încheiat ierarhul cuvântul său.