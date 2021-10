PS Iustin al Maramureșului și Sătmarului | Preasfințitul Vasile – Omul lui Dumnezeu, care a făcut lumină în jur

„Îl știm toți cu zâmbetul permanent și cu lumina pe chip, inconfundabil de altfel, și acest lucru i-a atras pe credincioși”, spune Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului despre Preasfințitul Părinte Vasile.

Ierarhul maramureșean a precizat că l-a cunoscut în tinerețe, pe când era elev la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca.

„Dânsul era preot în Mănăștur și venea adesea la noi, la Seminar, pentru că era duhovnicul multor seminariști. Era foarte iubit de toți elevii și acest lucru a făcut din Preasfinția Sa păstorul cel bun, după chipul Mântuitorului Iisus Hristos. A venit pe lume cu multe daruri de la Dumnezeu și pe toate darurile pe care le-a primit, le-a dăruit. Așa cum părintele Nicolae de la Rohia spune dăruind vei dobândi, așa a făcut Preasfințitul Vasile, pentru că a ales calea slujirii lui Dumnezeu și din această ascultare a împărtășit credincioșilor și poporului lui Dumnezeu multe binecuvântări și multe daruri”.

Ps Vasile, duhovnicul bun și blând al clujenilor

PS Iustin a vorbit și despre bunătatea și smerenia ierarhului clujean. „A fost duhovnicul bun și blând, îngăduitor și înțelegător, echilibrat și curat al clujenilor, al intelectualilor, al tinerilor. Mulți studenți, mulți tineri și intelectuali clujeni îi datorează slujirea lor pentru că i-a format. Era duhovnicul Clujului, pentru că s-a născut aici, a rămas aici și a fost legat de acest oraș important al Transilvaniei. Apoi a fost mângâierea celor sărmani și ai nimănui. A fost ajutorul celor în suferință și lui i se datorează Centrul Sfântul Nectarie. Atât ca și preot, ca stareț la Mănăstirea Nicula, și apoi ca arhiereu a lui Hristos, și-a pus sufletul pentru turma lui Hristos. Și apoi a lucrat împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei. O vreme au lucrat împreună ca doi frați, pentru că semănau ca fire și gândire și au lucrat împreună spre slava lui Dumnezeu și spre propășirea Arhiepiscopiei Clujului și a Mitropoliei noastre”.

În Cer, ca Preasfinția voastră, Dumnezeu are milioane……

„A rămas și rămâne în amintirea noastră ca omul lui Dumnezeu, care a făcut lumină în jur. Când, în urmă cu aproape șapte ani i s-a întâmplat acel accident vascular și Dumnezeu l-a însănătoșit, nu definitiv, dar i-a mai dăruit șapte ani de viață, îi spuneam într-o discuție: Știți de ce n-ați plecat? pentru că Dumnezeu are nevoie de Preasfinția voastră aici. În Cer ca Preasfinția voastră are milioane, aici pe pământ are foarte puțini. Și a zâmbit atât de fericit când i-am spus acest lucru și cred cu adevărat că așa a și fost. Și-a dus crucea suferinței cu multă răbdare și cu multă înțelepciune și a rămas pe mai departe povățuitorul tuturor celor care l-au cunoscut”.

Zâmbetul i-a fost darul lui Dumnezeu

Episcopul Maramureșului și Sătmarului a spus că îl păstrăm în amintirea noastră pentru că a fost un adevărat părinte al Bisericii, cu slujire sfântă și aleasă, și, a adăugat ierarhul, „cred că acum când a apucat pe calea veșniciei, Îl așteaptă Hristos, Arhiereul cel Veșnic, cu același zâmbet pe care i l-a dăruit ca și o carismă în lumea aceasta. Zâmbetul i-a fost darul lui Dumnezeu și lumina de pe chip și cred că Hristos îl așteaptă cu aceeași lumină și cu același zâmbet, cu același surâs discret și plin de bucurie, pentru că l-a slujit pe Hristos cu drag și Hristos l-a privit întotdeauna cu drag și dragostea pe care i-a dăruit-o Hristos a împărțit-o celorlalți”.

Să îi facă Dumnezeu odihnă veșnică, să fie pomenit din neam în neam, să primească cununa răsplății. S-a întâlnit acum cu Înaltpreasfințitul Părinte Bartolomeu, care l-a propus să fie ridicat la demnitatea și slujirea arhierească. S-a întâlnit cu Înaltpreasfințitul Iustinian. Semănau la blândețe, la înțelepciunea povețelor, la râvna slujirii, la răbdarea cu tinerii, la bucuria împărtășită celorlalți și la răbdarea recomandată în orice împrejurare. S-au întâlnit acum și sunt în ceata arhiereilor slujitori din ceruri și Hristos îi va dărui cununa răsplății. Să-i fie veșnică pomenirea și amintirea din neam în neam și, chiar dacă ne despărțim cu greu de Preasfinția Sa, așa cum se spune, am pierdut un mare slujitor și luminător și povățuitor pe pământ, dar am câștigat un mijlocitor și un rugător în Cer.

Acesta este Preasfințitul Părinte Vasile, părintele nostru Vasile, părintele cel bun și blând, ocrotitorul prin slujirea sa a tuturor celor pe care i-a cunoscut, cu rugăciunea, slujirea, dăruirea și jertfelnicia, pe care le-a așezat în slujba Lui Hristos”.

Dumnezeu să îl odihnească și să-l așeze cu drepții!