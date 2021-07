(Recenzie) Episcopul Ignatie al Hușilor „Maladia ideologiei și terapia Adevărului”

Volumul Maladia ideologiei și terapia Adevărului gândit și scris de Episcopul Ignatie al Hușilor, cu o introducere de Teodor Baconschi, adună 23 de eseuri și fragmente eseistice sub zenitul tipografic al Editurii Horeb (Huși, 2020) într-o formă care concentrează luările de poziție, meditațiile și incursiunile în zona debusolantă și polemică a agorei publice.

Lucrarea strălucește printr-o scriitură concentrată care clarifică, ironizează și încurajează creștinul să decripteze implicațiile sociale ale opțiunilor noastre civice. Stilul personal și fortifiant al peniței face dovada neînregimentării ideologice și creează acel spațiu vital în care se simte adierea libertății, detașării și dezinvolturii unei minți sănătoase și puternic ancorate cultural. Ierarhul istoricei eparhii hușene scrie țintit și limpede aplicând grile de lectură ludică pentru episoadele declarative de corectitudine politică autohtonă, dar reușind în egală măsură să fermenteze fraza cu mustul unei atmosfere patristice de(s)prinse din concentrarea duhovnicească a altor intervale.

Ceea ce suscită interesul deosebit pentru acest opus teologico-politic este neîncartiruirea sa partinică și disponibilitatea mentală de a angaja gândirea în afara schemelor bipolare. Autorul invită prin suflul verbului la dezbatere publică degajată de mentalitățile angoasante care domină polemicile autohtone, situând înălțimea dialogului în zona universitară de tradiție anglo-saxonă. Sigur că invitația oficioasă nu a fost făcută din nicio parte, dar ieșirea din zona angrenajelor excesiv de instituționale și sentimentaloide deschide poarta unor angajări de idei în contrapartidă cu încremenirea maladivă în ideologie. Singur Adevărul și căutarea lui perpetuă, mereu pătrunzătoare și elevatoare declină identitatea și libertatea a ceea ce suntem și trăim.

Cele două mari capitole adăpostesc cuvinte esențiale surprinse de furtuna rapidă și cuceritoare a post-adevărului: lumină, chip, bogat, sărac, dragoste, moarte, molimă, panică, morfeme ce-și cer dreptul de a fi așezate în ordinea naturală a existenței lor, fără îmbăieri ideologizante și discursive, ci doar în starea lor primordială.

Observației și acuzei că Biserica Ortodoxă Română stă sub semnul zodiacal al medievalismului magic și anacronic i se oferă răspuns această carte, care nu doar excelează prin dezinhibiție mentală, ci prin motivarea angajantă și responsabilă a adevărurilor Evangheliei care au cristalizat mentalitățile creștine ale Europei și României, proces care, by the way, începe în Antichitatea greco-latină, epoca medievală fiind doar o etapă în dezvoltarea acesteia. Și nu, în această cărticică nu sunt arse vrăjitoare pe rug.