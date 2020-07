Recomandare de carte: „O Istorie a Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur”, volumul IV: „Dipticele”

Din seria „O Istorie a Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur”, a teologului american Robert F. Taft, la editura Renașterea a fost publicată ediția a doua a volumului IV, „Dipticele”, în traducerea lui Cezar Login.

„ROBERT F. TAFT, S.J., s-a născut la 9 ianuarie 1932 în Providence, SUA. În anul 1970 a susţinut teza de doctorat în domeniul studiilor creştine orientale la Institutul Pontifical Oriental din Roma, sub conducerea lui Juan Mateos, S.J. A urmat şi studii postdoctorale de filologie orientală la Universitatea din Louvain. Între anii 1970 şi 2007 a fost profesor de liturgică orientală la Institutul Pontifical Oriental. La sfârşitul anului 2011 s-a retras la Boston. S-a mutat la Domnul la 2 noiembrie 2018.

A publicat numeroase studii şi cărţi de specialitate, traduse ulterior şi în limbile arabă, armeană, bulgară, catalană, cehă, olandeză, franceză, germană, greacă, italiană, maghiară, portugheză, română, rusă, sârbă, slovacă, spaniolă, ucraineană etc. Între aceste studii, un loc central este ocupat de monumentala Istorie a Liturghiei Sfântului loan Gură de Aur, din care face parte şi acest volum.

De-a lungul anilor a primit numeroase distincţii academice şi eclesiale. În anul 1998, pentru eforturile depuse în vederea revigorării vieţii liturgice, a fost hirotesit arhimandrit mitrofor de către Biserica Greco-Catolică Ucraineană. În anul 1999, pentru contribuţia sa la ecumenism, a primit din partea episcopului ortodox ucrainean Vsevolod de Scopelos, aflat sub jurisdicţia Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului, privilegiul de a purta o a doua cruce pectorală.” (Cezar Login)