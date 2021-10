Replică: Precizări despre lucrările de piatră realizate la Catedrala Națională

Compania Theda Mar – Marmosim a transmis vineri precizări referitoare la lucrările prestate la Catedrala Națională. Acestea sunt oferite pentru corecta informare a opiniei publice, în contextul afirmațiilor false făcute de o entitate media.

Text integral al replicii transmise entității media menționate:

Precizări despre lucrările de piatră realizate la Catedrala Națională

Aducem la cunoștință opiniei publice că grupul de societăți Theda Mar – Marmosim își desfășoară activitatea în acest domeniu de peste 50 de ani, în cadrul societăților noastre activează profesioniști de excepție, începând de la muncitorii ce lucrează în carierele de piatră, unitățile de procesare, maeștrii pietrari din atelierele de cioplitorie și șlefuitorie, continuând cu ingineri proiectanți, arhitecți, artiști plastici, economiști, ingineri de șantier, montatori, personal logistic și auxiliar. Toți aceștia au participat la execuția a numeroase proiecte de referință, atât în țară cât și în străinătate.

Menționăm totodată că societatea noastră a început colaborarea cu Patriarhia Română în anul 2018, la trei ani după ce domnul Adriean Videanu și-a încheiat activitatea politică, iar modul în care s-au derulat discuțiile de negociere și stabilire a termenilor contractuali a fost rolul activității unei echipe de profesioniști, începând cu arhitecții și proiectanții noștri, managerii de proiect și montaj.

Alăturarea pe care doriți să o insinuați are singurul scop de a discredita în mod eronat și intenționat o colaborare, având singurul obiectiv de a face „rating”.

Suntem mândri și onorați că avem ocazia să participăm la construirea acestui monument arhitectonic care în opinia noastră și a specialiștilor în domeniu, este o lucrare de operă similară și de aceeași importanță cu alte asemenea monumente care sunt considerate puncte de reper mondial și obiective de interes turistic, cum ar fi Catedrala San Pietro – Vatican, Catredala Notre Dame – Paris, Domul din Milano, Catedrala Sagrada Familia – Barcelona, Catedrala Sfântul Ștefan – Viena, etc.

Suntem consternați de modul în care ați ales să propagați acuzații și evaluări asupra unor categorii de lucrări fără a le susține cu expertiză tehnică de specialitate. Ne exprimăm dezamăgirea asupra lipsei de claritate și de dorință de a înțelege nivelul de complexitate pe care o astfel de construcție îl implică, prin contactarea unor specialiști avizați în domeniu.

Toate lucrările de piatră realizate, așa cum s-a menționat de altfel și în articolul Recorder, sunt lucrări extrem de complexe, ce au necesitat sute de ore de proiectare de specialitate, omologări speciale și agrementări tehnice, teste de rezistență, încercări speciale in situ, inspecții și recepții de materiale la furnizorii de materie primă. Uneori a fost necesar să ne deplasăm în zone cu risc, certificări pentru piesele metalice, subansamblele și auxiliarele folosite, selecție specială și premontaje. Cu alte cuvinte, fiecare aranjament alcătuit din mai multe elemente constituie un obiect de artă care nu se poate realiza decât mobilizând resursele și expertiza unei întregi echipe într-un mod susținut, pe o perioada îndelungată.

Toate elementele ornamentale sculptate în piatră sunt atent studiate și documentate. Fiecare dintre ele are o semnificație și o simbolistică aparte, specifică spectrului bisericesc și, pentru a putea fi propuse spre aprobare, au fost necesare mii de ore de analiză de detaliu având ca subiect stiluri arhitectonice, ansambluri specifice, construcții, elemente ornamentale etc.

Ne-a bucurat decizia Patriarhiei Române de a opta pentru companii cu acționariat integral românesc, folosind materiale autohtone și susținând totodată prin aceasta economia națională. Astfel, pentru a susține acest proiect închinat Eroilor Români și pentru a putea asigura calitatea și cantitatea necesare derulării lucrărilor la Catedrală, încă de acum trei ani, societatea noastră a renunțat la toate exporturile de marmură de Rușchița – selecția Muse Champagne, care reprezintă cea mai bună calitate din zăcământul de marmură de Rușchița. Pentru acest material, Muse Champagne, care reprezintă maxim 2% din totalul cantității extrase din cariera de piatră, societatea noastră și-a asumat oferirea unei garanții de 40 de ani!!! Nu știm dacă autorul articolului înțelege ce presupune asumarea unei astfel de garanții la nivel de business și a implicațiilor și responsabilităților ce decurg din acest lucru.

Așadar, în cele de mai jos vom prezența punctul nostru de vedere asumat și argumentat tehnic pentru fiecare afirmație considerată lacunară și malițioasă pentru a discredita activitatea unor întregi echipe de experți.

În articol s-a precizat:

„Am cerut de la ei oferte de preț pentru sistemele de prindere folosite la catedrală și am găsit valori umflate chiar și de zece ori.”

Răspuns:

Toate elementele metalice și auxiliarele folosite la prinderea elementelor de piatră sunt realizate din metale de înaltă calitate (de exemplu inox clasa A4). Observăm că în articolul Recorder nu este făcută distincția între calitatea metalelor. Bănuim că a fost o altă „scăpare” a jurnalistului, de la care ne-am fi așteptat, în spiritul eticii profesionale, să facă o minimă verificare imparțială. Astfel, vom clarifica noi și acest aspect, luând ca exemplu poziția din articolul Recorder descrisă drept:

„Șuruburi FAZ ÎI 12/30 având descriere comercială – FAZ ÎI 12/30 (12X130) ANCORA METAL” – fiind și cea mai ridicată din punct de vedere al valorii.

De fapt, acest „șurub” – așa cum a fost prezentat el de Recorder, este o ancoră metalică din INOX de înaltă rezistență, folosită la prinderea în beton a substructurii metalice pe care au fost agrafate ulterior elementele masive de piatră. Denumirea corectă este „FAZ II 12/30 (12X130) A4 ANCORĂ METAL INOX”. Cei care sunt cu adevărat ingineri constructori înțeleg diferența între „metal” (care este în general o denumire folosită pentru a desemna generic un oțel) și Inox grad A4 – atât din punct de vedere al calității și caracteristicilor tehnice ale materialului, cât și a diferențelor de cost. La o solicitare de ofertă adresată către furnizorul de astfel de elemente, am primit cotația de preț actuală (pe care de altfel ar fi primit-o și Recorder dacă ar fi solicitat piesa corectă). Valoarea actuală este cu peste 19.000 de euro MAI MARE decât valoarea cu care a contractat Patriarhia acest reper.

Un alt exemplu este reperul „Piuliță M12”, a cărei denumire comercială CORECTĂ este de fapt „Piuliță M12 INOX”. Așadar, este vorba despre același material – INOX al cărui preț îl putem afla la o simplă interogare în piață și vom ajunge la concluzia că este de peste două ori MAI MARE decât prețul contractat de Patriarhie, și NU de 10 ori mai mic, cum menționează Recorder. Dar sigur că, pentru a prezenta o realitate din piață, ar fi fost de așteptat ca jurnalistul de investigații să colecteze informații reale prin mijloace directe și documentate, care să ofere un termen de comparație corect. Din păcate, este o lamentabilă eroare pentru jurnalismul de investigație din România.

Acest obiectiv este și va fi parte din patrimoniul național, cultural și spiritual al acestei țări. Așadar, reprezintă un proiect de importantă națională și este încadrat ca atare în clasa de construcție corespunzătoare. Din acest motiv s-a decis utilizarea materialelor auxiliare cu cele mai bune specificații tehnice pentru a asigura prinderea la înălțime a masivelor de piatră și rezistența de-a lungul timpului. Facem precizarea că materialele folosite trebuie să fie adecvate clasei de construcții și să răspundă exigențelor solicitate prin caietul de sarcini, care prevede că obiectivul trebuie să reziste la solicitările unui cutremur de 9 grade pe Scara Richter.

În concluzie, enunțul Recorder nu este doar nefondat, dar aduce prejudicii de imagine unei companii care acționează independent pe o piață liberă conform unor principii sănătoase de business și folosind expertiza tehnică necesară într-un proiect de o înaltă complexitate tehnică.

În articol s-a precizat:

„Am văzut că o bucată de Onyx care are grosime de 48 de centimetri costă 16 mii și ceva de euro.”

Răspuns:

Acea piesă de onix pentru Poarta Împărătească are de fapt dimensiunea de încadrare de 50cm x 125cm x 48cm = 0,3 metri cubi, piesa având o greutate de aproximativ 630 kg. Prețul include materialul, proiectare de specialitate, procesarea materialului (rectificare, profilare, cioplitorie, șlefuire), montajul acestuia, auxiliarele de montaj (subansabluri metalice, elemente de prindere, ancore chimice și mecanice, rășini, etc), transportul, manipularea, retușurile după montaj, recristalizare, ceruire, relustruire. Pentru procesarea acestui singur reper au fost necesare aproximativ 96 de ore de execuție – procesare mecanizată de înaltă fidelitate pentru profilări speciale, cioplitorie de specialitate cu maeștri pietrari, șlefuitorie și peste 16 ore de montaj specializat (echipă de montaj formată din patru pietrari).

Menționăm că, pentru a putea procesa elementele respective și pentru a răspunde exigențelor tehnice aferente importanței unui astfel de obiectiv, sunt necesare blocuri compacte, nefisurate și omogene din punct de vedere al culorii, tonalității și al dispunerii de venatură. În acest sens, au fost făcute deplasări pentru recepția la furnizor a materialelor și selecția atentă a fiecărui bloc de piatră.

În articol s-a precizat:

„Doar pardoseala din altar, cea mai mică parte a încăperii principale, valorează aproape 388.000 de euro.”

Răspuns:

Valoarea menționată nu este aferentă doar pardoselii Sfântului Altar, ci este pentru INTREAGA pardoseală pusă în operă în Catedrală, aferentă Altarului, Soleii 1 și Soleii 2.

Sunt puse în operă peste 14 medalioane realizate cu tehnologia WaterJet, elemente tăiate pe curb și sub unghi, profilări speciale și inserții de „piatră în piatră”, trepte masive din piatră pe drept și pe curb, elemente de piatră sculptate tip „coajă”, piese debitate în „carte deschisă” etc. Vrem doar să menționăm un singur detaliu, pentru a face mai simplă înțelegerea complexității execuției unei astfel de pardoseli: tăierile folosind tehnologia WaterJet a pieselor montate în Altar și Solei însumează peste 9,62 kilometri!

Pentru toate piesele din pardoseală s-au făcut premontaj la rece și rectificările necesare, astfel încât piesele să se poată alătura urmărind continuarea venaturii pe toată suprafața montată.

Pardoseala realizată este o pardoseală în desen tip „carte deschisă”, fiind folosite materiale în pereche, având debitare, procesare și manoperă de maximă complexitate, piesele fiind montate cu ajutorul marcajelor pe fiecare placă pusă în operă.

În articol s-a precizat:

„Dom’le, n-are cum să coste atâta cheile de boltă. Orice-ar fi! Lucrez de 30 de ani cu piatră. Urc acum în mașină și îți aduc o cheie de boltă fix ca aia de la Videanu. O facem la firmă într-o oră și ți-o vând cu 30 de euro. Cum să fie 530 de euro bucata? E ireal”, ne-a spus inginerul, care a preferat să nu-și dezvăluie identitatea.”

Răspuns:

Prețul real al piesei este de 210 euro și nu de 530 de euro, cum în mod eronat este indicat în articol. Cheia de boltă este o piesă masivă realizată din calcar, ce are dimensiunea de încadrare 36 x 23 x 22 centimetri și cântărește aproximativ 60 de kilograme. Piesa este un element complex, cu prelucrări speciale, profilări, cioplitorie în piatră pentru realizarea Crucii, șlefuire, prelucrări speciale de cant, chertări laterale pentru montaj la înălțime etc.

Pentru realizarea unei singure chei de boltă au fost necesare 22 ore de procesare, în trei activități diferite: prelucrare pe CNC, cioplitorie, șlefuitorie, folosind pe fiecare secție de producție lucrători cu specializări diferite. Dacă am lua în calcul DOAR costul manoperei de procesare a pietrei, costul ar fi de 129,68 euro.

Montajul acestei piese se face la înălțimi considerabile. Personalul care execută un astfel de montaj este un personal specializat, ce deține permise speciale de lucru la înălțime, având calificare superioară unui montator normal.

Menționăm că lucrul la înălțime implică riscuri majore și, în consecință, cheltuieli suplimentare datorate normelor SSM, pe care societatea noastră le respectă.

La realizarea lucrărilor de finisaje piatră naturală pentru obiectivul Catedrala Națională sunt implicați peste 800 de oameni ce activează pe lanțul de execuție, atât pe partea de extracție, transport, procesare și montaj.

În concluzie, considerăm ca fiind nejustificate și profund tendențioase toate afirmațiile și aprecierile făcute la adresa noastră, neavând nicio acoperire și fără a fi făcută o verificare reală, așa cum ar implica deontologia profesională, având singurul scop de a denigra.

