Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala din Satu Mare

Marţi, 26 decembrie 2023, a doua zi de Crăciun, praznicul Soborul Maicii Domnului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, s-a aflat în municipiul Satu Mare, la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, unde a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească, înconjurat de un mare sobor de preoţi şi diaconi, şi a rostit cuvânt de învăţătură.

Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului:

„Mulţumitori faţă de Dumnezeu pentru că ne-a dăruit, iată, praznicul Naşterea Fiului Său, în 2023, în pace, binecuvântare şi multă bucurie şi împlinire sufletească, iată-ne în cea de-a doua zi de Crăciun în mijlocul dragostei credincioşilor din mnicipiul Satu Mare, , de la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, împreună cu frumoasul sobor de preoţi slujitori şi protopopul locului, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Această minunată Catedrală, care are 83 de ani de când a fost dată în folosinţă şi a fost oficiată prima Sfântă Liturghie, este o biserică-simbol, un monument de arhitectură deosebit de valoros pentru oraşul Satu Mare, alături de alte monumente ale municipiului, şi este mult iubită de credincioşi şi în ultimii ani au slujit preoţi prestigioşi aici, alături de fostul protopop Alexandru Tincu, pe care îl pomenim mereu la cei plecaţi la Domnul cu multă dragoste şi care, din 2010 este păstorită de Părintele Cristian Boloş, lângă care a venit şi Părintele Radu Şimonca, doi preoţi deosebiţi, iubiţi şi preţuiţi de credincioşi, care au făcut lucrări de excepţie. În 2016 a fost reorganizat Sfântul Altar şi am făcut prima sfinţire. Deci, au reorganizat Sfântul Altar după rânduielile pe care le avem astăzi. Apoi, în 2017-2019 s-a promovat un nou proiect de restaurare, de înfrumuseţare, de punere în valore a elementelor arhitecturale, de învelire a bisericii şi reamenajare a spaţiului exterior şi curăţarea picturii. În 2020, împreună cu Preasfinţitul Timotei Sătmăreanul, am resfinţit pictura şi am resfinţit Catedrala, bucurându-ne de ceea ce a rezultat, o lucrare care este făcută, restaurată, dăruită lui Dumnezeu şi poporului român cel drept credincios şi nu în ultimul rând ctitorilor, binefăcătorilor şi eroilor oştirii române, care s-au luptat în 1944, în 25 octombrie, să elibereze ultima brazdă de pământ din pământul sfânt al Regatului României Mari. Slavă lui Dumnezeu că ne-am întâlnit, că am colindat împreună, că păstrăm tradiţia şi colindul în această parte de ţară, în nord-vestul României, în Maramureş şi Sătmar. Colindă şi cei mici, colindă elevii în şcoli şi am avut serbări extraordinare, am avut tabere cu tinerii, peste 10.000 de tineri au fost în taberele organizate de preoţii şi profesorii de religie, şi colindă şi maturii şi bătrânii, pentru că Biserica lui Hristos ne păstrează tinereţea fără bătrâneţe şi fiecare, de Crăciun, ne simţim copii şi retrăim copilăria prin colind sfânt şi bun. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”