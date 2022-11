Sfânta Liturghie Arhierească şi binecuvântarea capelei mortuare din Parohia Vad, Protopopiatul Lăpuş

Sâmbătă, 5 noiembrie 2022, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, slujba de binecuvântare a capelei mortuare din Vad, urmată apoi de săvârşirea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii în biserica Parohiei Vad, Protopopiatul Lăpuş, păstorită de Părintele Ioan Burzo.

O primire a ierarhului, în straie populare

Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul a rămas puternic impresionat de primirea care i s-a făcut, la intrarea în localitate, de către mulţimea de tineri şi tinere, de credincioşii îmbrăcaţi în frumoase costume populare chiorene, specificând că este cea mai frumoasă primire din câte i s-au făcut de când este Arhiereu, cu atât mai mult cu cât era în zi de lucru, nu de sărbătoare.

„În primul rând vreau să vă mulţumesc pentru primirea pe care ne-aţi făcut-o în această zi. Vreau să vă mărturisesc că în cei patru ani de slujire în treapta arhierească, cred că, în ceea ce priveşte primirea oaspeţilor, sunteţi pe primul loc. Nu v-o spun nici din obligaţie, nici să vă mândriţi, ci este o simplă constatare, a precizat Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul. Dincolo de sărbătoare – o bucurie a comuniunii. Noi trăim în comunităţi. Aceasta este forma de manifestare şi de trăire a umanităţii. Comunitatea nu implică totdeauna comuniune. Deci, trăim în comunităţi mai mari, comunităţi mici, dar asta nu presupune că trăim în comuniune. Comuniunea este mult mai profundă şi ea se realizează doar prin Duhul Sfânt, prin rugăciune şi în biserică. De aceea, aici, la noi, acum, nu suntem în comunitate, suntem mai mult decât o comunitate vie, suntem în comuniune, pentru că ne-am adunat în Hristos. Mulţumim lui Dumnezeu, este o comuniune foarte frumoasă. Aici este o comunitate dincolo de comunitate, o comuniune vie, frumoasă, adunată în jurul lui Hristos. Această comuniune se vede la biserică şi la lucrurile frumoase pe care le-aţi făcut, la portul tradiţional pe care l-aţi purtat, la lucrurile frumoase pe care le-aţi scos la poartă şi, când s-a ieşit din biserică, la toată lumea s-au împărţit daruri, nu numai anafură. Asta denotă frumuseţe şi comuniune în Hristos. Acesta este spiritul românesc. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să-l păstrăm viu şi nealterat. Acesta este românul când este în sărbătoare şi în comuniune. Mă întorc încărcat spiritual şi duhovniceşte şi foarte bucuros pentru tot ceea ce am găsit astăzi la Vad”, a spus Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul.

Sfinţirea capelei de cimitir

„Stil, graţie şi rafinament. Acestea sunt atributele care se potrivesc la tot ceea ce am găsit la capelă. Toate acestea le punem la picioarele Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi de la El să vină toată slava, cinstea, respectul, binecuvântarea şi liniştea sufletească a fiecăruia dintre dumneavoastră”, a spus Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul. Capela mortuară este amplasată peste drum de biserică, pe un teren donat de o credincioasă. Nu a putut fi în cimitir, deoarece satul are două cimitire, amplasate la cele două extremităţi ale satului.

Sfânta Liturghie Arhierească

Un mare sobor de preoţi a slujit sâmbătă, 5 noiembrie 2022, la biserica din Parohia Vad alături de Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul. Din soborul de preoți slujitori au făcut parte Pr. Florin Stan, protopopul Lăpuşului, Pr. Mihai Cornel Gheduţiu, secretar protopopesc, Ierom. Serafim Bilţ, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Pr. paroh Ioan Burzo, precum și alți preoți din parohiile și mînăstirile învecinate. Au mai făcut parte din sobor și Arhid. Dumitru Botiş, inspector eparhial social, Diac. Ioan Onuţ Păcurar, Diac. Ioan Radu Anton, de la Catedrala Istorică din Baia Mare, Diac. Eugen Ioan Buga, care duminică va fi hirotonit preot misionar la Protopopiatul Oaş.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Coral al Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi ai Catedralei Episcopale Maramureşene, însoţiţi de Diac. Vlad Nechita, dirijor Paul Coza, elev la Colegiul „Vasile Lucaciu”. La chinonic a cântat preoteasa Ioana Botiş, farmacistă. În rândul credincioşilor s-au aflat și Conf. Univ. Dr. Mircea Farcaş, decanul Facultăţii de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, fiu al satului, membru în Adunarea Eparhială, Vasile Ştefan Mihalca, primarul comunei Copalnic Mănăştur, Dr. Vlad Severus Paşca, medic de familie, membru în Adunarea Eparhială, Octavian Pavel, primarul comunei Recea, Vlad Ioan Costin, viceprimarul comunei Copalnic Mănăştur, Prof. Ioan Bota din Copalnic Mănăştur, fost director coordonator mulţi ani şi prim epitrop în Copalnic Mănăştur.

Cuvântul de învăţătură

În vastul cuvânt de învăţătură Preasfinţitul Părinte Timitei Sătmăreanu a făcut referire la cuvântul Sfintei Scripturi, care se va întâmpla întocmai: „Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trebuie să le primim fiecare dintre noi în adâncul fiinţei noastre. Trebuie să creden că tot ceea ce Mântuitorul nostru Iisus Hristos a propovăduit s-a împlinit şi se va împlini. Nicio iotă, nicio cirtă şi tot ceea ce este scris în cartea lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, nu va trece, toate se vor împlini. Cerul şi pământul vor trece, iar cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos nu vor trece.”

Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul a vorbit apoi credincioşilor despre importanţa pomenirii moşilor şi strămoşilor noştri, fiind Sâmbăta morţilor – Moşii de toamnă: „Biserica, instituţie a memoriei, niciodată nu-i uită pe cei care s-au dus în lumina veşniciei lui Dumnezeu şi, de aceea, sâmbăta, de regulă, se ridică parastas după cei adormiţi întru Domnul. Nu duminica, ci sâmbăta, pentru că sâmbăta Domnul Hristos a fost cu trupul în mormânt, iar duminica a Înviat. De aceea sunt sâmbetele morţilor. Ei nu sunt morţi. Mortea este un cuvânt prin care definim despărţirea temporară. Mutarea din această viaţă dincolo este doar o trecere dintr-o stare într-o altă stare, iar sufletele moşilor şi ale strămoşilor noştri care s-au dus din această lume sunt vii în faţa lui Dumnezeu şi ei ne văd de acolo. Părinţii noştri ne văd de acolo. Nu setermină nimic odată cu adormirea sau cu moartea. Ne ducem dincolo cu tot ceea ce am făcut, cu tot ceea ce am lucrat în această viaţă, bine sau mai puţin bine, şi, mai ales, cu binele pe care am putut să-l facem şi nu l-am înfăptuit. Şi ne ducem dincolo, în cealaltă existenţă, într-o stare provizorie până la Dreapta Judecată a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni să judece viii şi morţii. Sufletele părinţilor noştri care s-au mutat din această viaţă dincolo sunt vii în faţa lui Dumnezeu, însă nu sunt definitive. Până la Dreapta Judecată a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni să judece viii şi morţii, până atunci nu sunt definitive. Sufletele părinţilor noştri şi a celor care s-au mutat din această lume şi care se vor muta depind în mare măsură de starea de păcătoşenie cu care se duce din această lume şi părăseşte această lume. De aceea, trebuie să ne pregătim în tot timpul că nu ştim momentul în care ne vom duce. Nu ştim momentul în care va veni Fiul Omului, când va veni îngerul păzitor trimis de Dumnezeu şi va zice gata viaţa de pe acest pământ. După ce ne mutăm din această viaţă nu mai putem să ne ajutăm noi înşine pe noi, pentru că vin după noi faptele pe care le-am făcut.”

Distincţii

Activitatea de 7 ani în această parohie a fost răsplătită prin hirotesirea preotului paroh Ioan Burzo întru iconom stavrofor, cu dreptul de a purta Sfânta Cruce. Viceprimarul Ioan Vlad Călin a fost distins cu Ordinul Omagial „Pr. Nicolae Gherman”, pentru modul cum a ajutat biserica din localitatea sa natală şi, în special, pentru ridicarea capelei mortuare. Diplome ale Anului Omagial au fost acordate: Consiliului Parohial, primarului Vasile Ştefan Mihalca, Conf. Univ. Dr. Mircea Farcaş, Marcel Ropan, binefăcător, Vasile Dobran, binefăcător, constructorului Doru Bodea, pictorului Ştefan Sălăgean, Ionuţ Filip, binefăcător, Ioan Farcaş, epitrop I, Achim Pop, epitrop II, Alexa Ioan Micle, cântăreţ bisericesc, Gheorghe Nechita, paraclisier, Cupar, proiectantul capelei mortuare, şi membrilor Consiliului Parohial. Preotul Ioan Burzo a dăruit Preasfinţitului Părinte Timotei Sătmăreanu o bederniţă brodată cu Sfântul Nectarie din Eghina şi un coş cu flori.

După otpust, fiind sâmbăta morţilor, s-a oficiat o ectenie pentru toţi cei adormiţi în Domnul. Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul a dăruit preotului Dumitru Farcaş din Coaş, fiu al satului, o icoană cu Maica Domnului, de ziua sa de naştere, care a fost exact în această sâmbătă, precum şi doamnei Mariana Nebela, bucătăreasă, care a pregătit gratuit bucatele pentru agapa frăţească.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”