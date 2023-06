Starețul Mănăstirii athonite Vatoped, prezent la sinaxa monahală din Arhiepiscopia Clujului

La Mănăstirea clujeană „Adormirea Maicii Domului” de la Nicula a avut loc miercuri, 14 iunie 2023, sinaxa monahală, în cadrul căreia s-au întâlnit stareţii, stareţele şi duhovnicii de la mănăstirile din cuprinsul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Lucrările, prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-au desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei și a Arhimandritului Efrem, starețul Mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte Athos.

Înainte de începerea sinaxei, desfășurate începând cu ora 13:00 în biserica nouă a așezământului monahal, ierarhii clujeni, alături de oaspetele grec, s-au închinat la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul, după care a fost rostită o rugăciune de binecuvântare. Apoi, deschiderea moderatorul întâlnirii, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, arhimandritul Dumitru Cobzaru, a arătat că părintele stareț Efrem a mai vizitat Arhiepiscopia Clujului și, implicit Mănăstirea Nicula, în urmă cu 20 de ani.

După acest moment, Mitropolitul Clujului le-a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc.

„Această sinaxă am organizat-o cu prilejul vizitei părintelui stareț Efrem în Arhiepiscopia noastră. Subliniez și eu o realitate care ne doare: călugării sunt din ce în ce mai puțini. Așa că am venit să-l ascultăm pe părintele Efrem, ca să căpătăm înțelepciune cum am putea milita ca să se înmulțească numărul călugărilor. Așa că, părinte stareț Efrem, mare este bucuria că ați venit la noi”, a afirmat ierarhul clujean.