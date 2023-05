Târnosirea bisericii din Curtuiuşu Mare

Duminică, 28 mai 2023, a 7-a după Paşti, a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, s-a aflat în mijlocul credincioşilor din Parohia Curtuiuşu Mare, Protopopiatul Chioar, unde a târnosit biserica parohială, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură.

„Am revenit în Parohia Curtuiuşu Mare de pe frumoasa Vale a Chioarului din Ţara nobilă a Chioarului, în care locuiesc 250 spre 300 de credincioşi. Am mai poposit aici în 2019, când şi-au construit o capelă de cimitir, pe care am sfinţit-o. În păstorirea lui, Părintele Gabriel Leş, care este aici pe al optulea an, din 2015, s-a apucat de lucrări frumoase”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„Pe lângă capela de cimitir, a restaurat şi casa parohială şi, în ultimii ani, această biserică minunată, care va face un secol în 2028, biserică cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavriil. Au înnoit-o substanţial, au repictat-o, au făcut catapeteasmă nouă, au schimbat padimentul, au reorganizat Sfântul Altar, şi, iată, s-au îmbrăcat astăzi în straie de sărbătoare, pentru că este sărbătoarea bisericii lor. În colaborare cu autorităţile, cu Primăria, Consiliul Parohial şi credincioşii de aici, îs puţini la număr, cum spuneam, dar iată că la plinirea unui secol de la sfinţire, de la ctitorirea acestei biserici, nu o lasă să fie mai prejos decât celelalte case din localitate, pentru că biserica îi Casa lui Dumnezeu şi Casa Sfinţilor şi trebuie să fie cea mai îngrijită, cea mai iubită, cea mai frumoasă şi primitoare de oaspeţi, deoarece credincioşii, când vin la biserică, sunt oaspeţii lui Dumnezeu, ai Maicii Domnului şi ai Sfinţilor. I-am dat astăzi, cu ocazia sfinţirii, şi cel de-ai doilea hram, „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, la dorinţa credincioşilor şi a părintelui, şi dăm slavă lui Dumnezeu, rugând pe Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i ocrotească şi să-i răsplătească pentru această minunată lucrare de suflet, de inimă şi mărturisire de credinţă, până la urmă, pe care au aşezat-o în restaurarea şi înnobilarea bisericii lor”, a spus Prerasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Slujba de târnosire

Cu mare bucurie a fost primit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în acest sat din Chioar, fiind întâmpinat cu flori, cu pâine şi sare şi cu urări de bun venit. A urmat apoi slujba de târnosire, oficiată după toate regulile Bisericii de Răsărit, atât în exteriorul sfântului locaş de închinare, unde au fost rostite rugăciunile rânduite şi a fost miruită biserica cu Sfântul şi Marele Mir, sfinţită o icoană recent pictată în partea dinainte a bisericii, cât şi în interior, în nava bisericii, unde a fost sfinţită pictura interioară, iconostasul şi icoanele de pe el.

Sluba de târnosire, adică de sfinţire a Sfintei Mese, a Proscomidiarului şi Sfântului Altar a fost oficiată cu respectarea tuturor prevederilor canonice de târnosire: au fost aşezate în piciorul Sfintei Mese Sfinte Moaşte de Sfinţi Mucenici de la Niculiţel, Zotic, Atal, Camasie şi Filip, Documentul de Sfinţire, semnat de soborul slujitor, puse într-un tub de inox, care a fost aşezat pe un pat de nisip, pentru a nu se deteriora, apoi sigilate cu ceară. În cele patru colţuri ale Sfintei Mese au fost aşezate icoanele Sfinţilor Evanghelişti Matei, Marcu, Luca şi Ioan, executate din granit, ca să dăinuie, fără a se deteriora, sute de ani, sigilate şi ele cu ceară topită, după ce Sfânta Masă a fost spălată de mai multe ori cu apă şi aghjiasmă, stearsă. Au fost aşezate veşmintele consacrate, apoi aşezate pe Sfânta Masă oboectele liturgice: Sfântul Chivot, Sfântul Antimis, Sfânta Evanghelie, două Sfinte Cruci de binecuvântare, două candele.

Cu ocazia târnosirii, biserica a primit, alături de hramul vechi, „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi al doilea hram, de vară, „Sfântul Ilie Tesviteanul”. Biserica a fost zidită în urmă cu aproape un secol (între anii 1927-1928), prin jertfa credincioşilor din această localitate. Lucrările de resfinţire au fost necesare, deoarece au fost exeutate mai multe lucrări. Începând din anul 2016, cu binecuvântarea și sub îndrumarea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, s-a înlocuit catapeteasma, s-a pictat întreg registrul de icoane de pe catapeteasmă, s-a refăcut instalația electrică, s-a reamenajat Sfântul Altar, Sfânta Masă şi Proscomidiarul, s-a pictat întreaga biserică, s-a parchetat biserica, iar în Sfântul Altar s-a montat gresie, s-au înlocuit candelabrele cu altele noi, s-au înlocuit geamurile vechi cu geamuri termopan în tâmplărie de PVC, s-a refăcut întreaga instalație de căldură și s-a montat o centrală termică nouă pe lemn, s-au pavat scările și unele alee cu piatră, s-a construit un lumânărar, precum şi alte lucrări. Toate acestea au fost executate sub îndrumarea și conducerea preotului paroh Gabriel Leș, sprijinit cu jertfă și dăruire de membrii Consiliului Parohial, epitrop Vasile Matei. Cheltuielile au fost suportate de dreptcredincioșii parohiei, alături de alți binefăcători.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie

Pe o scenă aşezată în curtea bisericii s-a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie de un sobor din care au făcut parte: Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ, Pr. Ciprian Coza, protopopul Chioarului, Pr. Gabriel Leş, parohul credincioşilor, Pr. Ioan Bârle din Boiu Mare, Pr. Marian Panici din Valea Chioarului, Pr. Mircea Lung din Mesteacăn, Pr. Iuliu Filip din Duruşa, Pr. Andrei Cucu din Vărai, Pr. Florin Indre din Fericea, Pr. Ionuţ Lupşe din Finteuşu Mare, Pr. Ilie Ardelean, fost paroh, pensionar, Pr. Dan Gabriel din Posta, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Ipod. Vasile Pop. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la priceasnă a cântat elevul Paul Coza de la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” o cunoscută cântare bisericească. La Sfânta Liturghie s-au rugat împreună cu credincioşii primarul Ioan Sorin Burde al comunei Valea Chioarului, care l-a întâmpinat şi pe Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, alături de alţi oficiali locali.

Cuvântul de învăţătură

Un vast cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin despre Rugăciunea Arhierească a Domnului din Joia Cinei celei de Taină, din Joia Mare, şi despre Sfinţii Părinţi de la Sinodul I Ecumenic.

„Este ultima rugăciune pe care o face Mântuitorul pentru Sfinţii Săi Apostoli către Dumnezeu Tatăl înainte de înfricoşătoarea rugăciune, cea mai presus de fire, pe care o va face în Grădina Gheţimani pentru Sine, a explicat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Domnul nostru Iisus Hristos S-a rugat cu multă iubire şi îngrijorare pentru Sfinţii Săi Apostoli. Mântuitorul cunoştea dinainte ce urmează să se întâmple şi le-a spus Sfinţilor Săi Mucenici şi Apostoli că Se întoarce la Dumnezeu Tatăl, de unde a venit, şi că este nevoie să Se întoarcă, deoarece dacă nu Se va duce la Dumnezeu Tatăl prin Înălţarea la cer cu trupul cel omenesc, Înviat din morţi şi îndumnezeit, Duhul Sfânt Mângâietorul nu va veni. După Înaălţarea la cer Hristos devine interior nouă şi prin lucrarea Duhului Sfânt din Sfintele Taine, simţim că este cu noi, Îl simţim lângă noi, înlăuntrul nostru când ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Domnului. Simţim că nu suntem singuri, dar siguranţa aceasta ne-o dă Duhul cel Sfânt, a treia persoană a Sfintei Treimi, care e Mângâietorul şi Domnul de viaţă făcătorul”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Distincţii

Pentru buna lucrarea de chivernisire a parohiei, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin l-a hirotesit pe preotul paroh Gabriel Leş ca iconom stavrofor, cu dreptul de a purta Sfânta Cruce. Membrii Consiliului Parohial şi mai mulţi binefăcători ai bisericii au primit Diploma Anului omagial. La rândul său, părintele paroh a dăruit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin un tablou pictat cu mama sa după trup şi cu biserica Mănăstirii Rohiei, o bederniţă, precum şi un coş cu flori.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”