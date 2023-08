Târnosirea bisericii moţilor din Ianculeşti, Protopopiatul Carei

Duminică, 27 august 2023, a XII-a după Sfintele Rusalii, a tânărului bogat, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a târnosit biserica din Parohia Ianculeşti, Protopopiatul Carei, judeţul Satu Mare. Ierarhul a sfinţit pictura, interiorul şi exteriorul bisericii, catapeteasma, Sfântul Altar, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, a rostit cuvânt de învăţătură în faţa unei mari mulţimi de credincioşi şi a oficiat slujba Parastasului pentru Avram Iancu.

„Am revenit în Parohia Ianculeşti din Câmpia Careiului, din Câmpia de vest, la 14 km de graniţa cu Ungaria, unde n-am mai fost de 28 de ani, deci din 1995. Ianculeşti este una dintre cele mai frumoase localităţi de pe graniţa de vest, alcătuită din moţi, care au fost aduşi din Munţii Apuseni, în 1925. 99 de familii au fost aduse aici şi au înfiinţat această localitate românească, ce a luat numele eroului nostru naţional Avram Iancu”, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„Cele 500 de suflete s-au organizat şi au întemeiat această localitate şi apoi au pornit construirea bisericii, după anii ′30. În 1937 s-au construit, de fapt, toate aceste biserici de pe graniţa de vest, din localităţile Ianculeşti, Gelu, Baba Novac, Ardud, Scărişoara Nouă. Toate au fost construite cu ajutorul Armatei Române, ca şi Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare, şi au devenit Altarele de păstrare a unităţii româneşti, a dreptei şi sfintei noastre credinţe. După 1990, Înaltpreasfinţitul Justinian, în mod inspirat, le-a dăruit comunităţilor de moţi din această parte a ţării, Sfânta Mănăstire Scărişoara Nouă, la dorinţa lor, sigur, şi apoi, împreună cu Preasfinţitul Timotei am ctitorit acolo o mănăstire, o ctitorie pentru veşnicie. Este locul în care se adună moţii ca să-şi aline dorul de munţii lor, de pădurile lor şi de credinţa din moşi-strămoşi şi este un loc şi o cetate a credinţei. Revenind la această parohie, Părintele Mircea Oneţ, care are 18 ani de preoţie şi păstoreşte aici pe al cincilea an, a făcut lucrări, din 2018, importante, a construit şi o capelă de cimitir, şi a pornit lucrările de înnobilare, de înnoire a bisericii în cadrul proiectului pe care l-am iniţiat în 2017, în Anul omagial al pictorilor, al iconarilor şi al sfintelor icoane în Patriarhia Română, iar proiectul s-a numit „Nicio comunitate, nicio biserică parohială fără pictură integrală”. Aşa s-a realizat această pictură minunată, s-a montat o catapeteasmă nouă, s-a reorganizat Sfântul Altar, s-a padimentat pe jos, s-a înnoit exteriorul, s-au înnobilat toate lucrurile în biserică, încât acum este ca un chivot. De altfel, precum se poate vedea, este o biserică de inspiraţie românească neobizantină, cu cupolă, şi pictura împodobeşte şi întregeşte frumuseţea bisericii. Am revenit să târnosim Masa Sfântului Altar, să sfinţim exteriorul şi pictura interioară şi să mulţumim Bunului Dumnezeu pentru ceea ce le-a ajutat să realizeze. Acum sunt peste 400 de suflete. O localitate care-şi păstrează specificul, aşa cum s-a putut vedea, ne-au primit cu tulnicele vestite din zona Apusenilor, care sunt instrumentele pe care-şi cântă ei dorul şi şi-au cântat durerea în istorie, pentru că au trecut şi prin momente grele. După 30 august 1940, în urma Dictatului de la Viena, au fost expulzaţi toţi românii din aceste sate, de regimul horthyist, şi nu s-au putut întoarce decât după 1945, când gospodăriile şi casele au fost destul de distruse de noii locatari, care n-au fost foarte prietenoşi cu românii, dar nu vorbim acum despre lucruri prea dureroase, ci vorbim despre cele frumoase şi dăm slavă lui Dumnezeu pentru această zi, când, iată, am sfinţit biserica şi pe lângă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care este hramul istoric, i-am dăruit şi pe Sfântul Iosif Mărturisitorul, care este părintele nostru şi ocrotitorul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului”, a mai spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Slujba de târnosire

Desfăşurată după toate regulile Bisericii Ortodoxe, slujba târnosirii bisericii a cuprins toate etapele unei sfinţiri complete, interior şi exterior, cu rugăciunile rânduite, cu ungerea cu Sfântul şi Marele Mir şi stropirea cu Aghiasmă, ca urmare a lucrărilor efectuate de restaurare şi reabilitare, a reorganizării Sfântului Altar, precum şi obiectele noi: iconostasul din lemn sculptat, pictura icoanelor de pe el, noul proscomidiar. Cu această ocazie, a fost dăruit bisericii şi al doilea hram, Sfântul Iosif Mărturisitorul, ocrotitorul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul preoţilor slujitori a fost alcătuit din Pr. Florian Mocan, protopopul Careiului, Protos. Visarion Beuka, de la Mănăstirea Scărişoara Nouă, Pr. Ovidiu Bontoş din Baia Mare, Pr. Dr. Valeriu Vana, de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” Baia Mare, Pr. Mircea Gheorghe Oneţ, paroh, Pr. Ilie Popa din Carei, Pr. Sorin Marcu din Călăţel, Cluj, Pr. Dorel Silaghi din Satu Mare, Pr. Vasile Ghiurcăţ, din Vezendiu, Pr. Vicienţiu Sescu din Dindeşti, Pr. Marius Pop din Tiream, Pr. Călin Pop din Marna, Pr. Andrei Porumb din Cean, Pr. Lucian Tihai, pensionar, Pr. Vasile Nechita, pensionar, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Diac. Vlad Nechita, Diac. Alexandru Cupşinar.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois.

La Sfânta Liturghie s-au rugat împreună cu poporul, deputatul Adrian Cozma, membru în Adunarea Naţională Bisericească, primarul oraşului Carei, Eugen Kovacs, de care aparţine localitatea Ianculeşti, primarul Marin Nicola al comunei Horea din judeţul Alba, de unde au venit moţii din Ianculeşti, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Oliviu Buzgău, secretarul de stat Ionuţ Oneţ, fratele preotului paroh, Prof. Dr. Dorel Ioan Todea, membru în Adunarea Eparhială, ale cărui origini se află în acest sat, în cimitirul căruia îi sunt înmormântaţi bunicii.

Cuvântul de învăţătură

Un vast cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, pornind de la Sfânta Evanghelie a zilei despre tânărul bogat şi morala care se desprinde din această pericopă.

„Nu tăiaţi legătura cu cerul, cu Dumnezeu, gândidu-vă că aveţi de toate pe pământ, oricât aţi fi de bogaţi. Acolo totul este despre bilogic, fiziologic, instict, ţărână. Destinaţia noastră este cerul. Dacă n-ar fi aşa, n-am fi aşa! Am fi ca necuvântătoarele, am umbla behăind, cu capul în pământ şi în patru picioare. Noi suntem privitori în sus, să vedem cerul, unde este Dumnezeu Creatorul şi care ne transmiste semnale prin raţiune, prin mintea noastră, care, prin raţiune şi lucrarea Duhului Sfânt devine înţelepciune”, a precizat Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Distincţii

Preotul paroh Mircea Gheorghe Oneţ, care este de 18 ani preot, din care cinci ani în această parohie, unde, înainte de pregătirea bisericii pentru târnosire, a realizat şi o capelă de cimitir, sfinţită în 2018, posesor al tuturor gradelor preoţeşti, a fost distins cu Ordinul „Preot Nicolae Gherman”, întemeietorul Mănăstirii Rohia.

Diplome ale Anului Omagial au primit primarul Careiului, Eugen Kovacs, Consiliul Parohial, Comitetul de Femei, şi un mare număr de binefăcători.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a primit din partea credincioşilor din parohie şi a preotului paroh o frumoasă icoană cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, şi un coş cu flori.

După încheierea Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Espiscop Iustin a oficiat slujba Parastasului pentru cel care a fost Craiul Munţilor, Avram Iancu, eroul naţional al poporului român, la bustul acestuia de lângă biserica nou târnosită, în prezenţa cetăţenilor comunei şi invitaţilor lor.

„Dăm slavă lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată, în care l-am avut pe Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, alături de noi, pentru a binecuvânta şi pentru a sfinţi aceste frumoase lucrări care s-au săvârşit la sfânta noastră biserică”, a spus preotul paroh Mircea Gheorghe Oneţ.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”