Târnosirea prima dată a unei biserici din secolul al IX-lea

Duminică, 25 iunie 2023, a treia după Rusalii, când se citeşte Sfânta Evanghelie de la Matei „Despre grijile vieţii”, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire, pentru prima dată, a bisericii din satul Berchez, Protopopiatul Chioar, construită între anii 1856-1860, care, până acum, nu a fost sfinţită de către un Episcop şi nu au fost aşezate Sfinte Moaşte de Sfinţi Mucenici în piciorul Sfintei Mese.

„Am venit cu bucurie în mijlocul dragostei credincioşilor din comunitatea mică Berchez, aproximativ 160 de credincioşi. Localitatea este mai mare, majoritari sunt creştinii reformaţi maghiari, însă comunitatea românească este foarte dinamică. De 7 ani, pe al optulea an, de când păstoreşte aici Părintele Ciprian Paul Surduc, s-au apucat de restaurarea bisericuţei lor, care este o catedrală mică, în miniatură, pe care o iubesc foarte mult, biserica are peste 160 de ani, este monument istoric, dar au refăcut-o în totalitate. A fost de o modestie cuceritoare, aş spune eu, că bisericile modeste sunt cuceritoare că sunt sfinte, dar acuma este de o frumuseţe măreaţă şi are toate podoabele, toată frumuseţea unei biserici ortodoxe. S-a făcut catapeteasmă nouă, s-a pictat integral, a fost rezidită, propriu-zis, biserica, a rămas din cea veche numai scheletul, s-a turnat fundaţia integral, din beton, şi au fost tencuiţi pereţii din cărămidă, exterior şi interior, a fost construit un mic altar de vară pentru slujbele din timpul verii. Astăzi suntem împreună preoţi din Protopopiatul Chioar, în special, şi aducem apreciere şi binecuvântare Părintelui Ciprian, Consiliului Parohial şi credincioşilor de aici şi Dumnezeu i-a binecuvântat, iată, deşi suntem la sfârşit de iunie şi am trecut prin caniculă, după perioada de caniculă le-a dat Dumnezeu o vreme pe inima lor. Aşa cum a fost inima lor faţă de Dumnezeu şi de casa Lui cea preasfântă, care este aşezată sub ocrotirea Sfântului Ioan Botezătorul, iar astăzi o să-i ma dăruim un nou hram şi va fi împodobită după toată frumuseţea. Salvă lui Dumnezeu pentru toate!”