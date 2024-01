Un cuvânt de suflet, la ceas aniversar

Soroacele importante din viața noastră se cer a fi însoțite de popasuri tihnite, în care să privim retrospectiv cu mulțumire și recunoștință către succesiunea de proiecte realizate, la situațiile grele depășite, dar, mai ales, înspre oamenii pe care Dumnezeu i-a scos în calea noastră, participanți direcți la toate aceste circumstanțe rodnice de-a lungul itinerariului nostru biografic. Iar după acest timp reconfortant și deopotrivă nostalgic, avem șansa să privim înspre ceea ce urmează, un viitor pe care Dumnezeu vrea să îl modeleze împreună cu noi, într-o continuitate de bine cu cele ale trecutului, într-o deschidere curajoasă și vizionară către cele care urmează, ca adecvare a Evangheliei lui Hristos, cu caracterul său permanent, la spațiul și timpul imediat. Din această perspectivă, vârsta înseamnă dar neprețuit, ca răstimp de lucru, și adaos de bucurie de pe urma proiectelor îndeplinite deodată cu anii. Simțământul lucrului bine făcut, conștiința investiției în planuri majore, dar și munca în echipă alături de oameni dăruiți, susținuți și confirmați, transformă timpul grăbit și pe fugă, în vreme așezată, care stă și vremuiește, dând consistență vieții și umplând de sens trecerea noastră prin geografii și istorii inedite și surprinzătoare.

O astfel de viziune și traiectoria care se generează de pe urma ei sunt asociate, mai ales, subiectului narațiunii biografice, însă se arată foarte pedagogice, indicative și transformatoare și pentru cei din jurul său. O viață desfășurată în termenii excelenței, atât cât omenește este posibil, impresionează, inspiră și determină la lucrare. Din această postură exprimăm și noi aceste cuvinte de apreciere, privind sfios și, deopotrivă, admirativ la biografia Părintelui nostru Mitropolit ANDREI, care adună, în ziua de 24 ianuarie a acestui an, 75 de ani. Cantitativ vorbind, se poate ușor argumenta fișa sa bio-bibliografică în zeci de pagini – ierarh, inginer, profesor universitar, ctitor de biserici, fondator de instituții – de educație și culturale, de așezăminte sociale – un neastâmpărat lucrător în via Bisericii și o prezență consistentă și constantă în agora societății. Calitativ, însă, se dezvăluie, într-un mod discret și reținut, drept o personalitate complexă, cu resurse generos oferite de-a lungul timpului, fără frica de a se dărui/ nărui, fără complexe majore, fără teama de a investi în proiecte inedite, fără dorința de glorie personală, cu disponibilitate de a lucra în echipă, de a oferi roluri și de a încuraja formarea de specialiști în diverse zone de acțiune. Însă toate acestea însoțite de dorința mare de a construi robusteți spirituale, ca fundament pentru orice inițiativă sau proiect misionar-pastoral în spațiul eclezial. Simbolic vorbind, cele două zile importante pentru Înaltpreasfinția Sa de-a lungul unui an – Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei și ziua „Unirii de bază”, 24 ianuarie, așa cum o numește Părintele Patriarh Daniel – dezvăluie două coordonate verificate în viața sa – propovăduirea evangheliei și proclamarea valorilor naționale conforme acesteia, pe linia unității de credință și de neam.

De aceea, și la acest ceas aniversar, este reconfortant și extrem de folositor pentru noi să zăbovim cuminte, să privim așezat și să învățăm de la cel care ne este chiriarh și părinte. Să-i fim recunoscători pentru străduința și grija permanentă de a ne proteja și de a ne arăta calea, să-i mulțumim pentru încrederea cu care ne investește în misiunea ce o avem de îndeplinit, să-i apreciem răbdarea și bunătatea pe care le împrăștie gratuit și cu generozitate în relația cu noi, să observăm libertatea și respectul pe care le așază la baza oricărei conlucrări rodnice, să-i lăudăm calmul și înțelegerea cu care se însoțește în rezolvarea situațiilor dificile, iar, în cele din urmă, să ne obișnuim și să împrumutăm din spiritul pe care îl seamănă discret în jurul său, în viața obișnuită a eparhiei noastre, cu mireasmă de veșnicie.

La acest moment important, în atmosferă de rugăciune și cu recunoștință, Vă urăm, Înaltpreasfinția Voastră, noi, colaboratorii, clericii, monahii și credincioșii din eparhia Clujului, Întru mulți și fericiți ani!, cu oameni buni alături, cu lucrări duse până la capăt, cu intuiții vizionare și cu bucurii duhovnicești mari și de durată.

Cu smerenie și fiască dragoste în Hristos,

† BENEDICT Bistrițeanul

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului