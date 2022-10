Zilele Artei Bizantine, ediția a XVIII-a: expoziție de artă și concert de muzică bizantină la Muzeul Mitropoliei Clujului

Zilele Artei Bizantine, manifestare ajunsă la cea de-a XVIII-a ediție, prezintă și-n acest an clujenilor actualitatea ethosului bizantin în lumea de azi. Evenimentul are loc în perioada 6-9 octombrie 2022, la Cluj-Napoca și Alba Iulia, fiind derulat sub îndrumarea lect. univ. dr. Sorin Albu, cadru didactic la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca și la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, precum și coordonator al grupului de muzică, artă și cultură bizantină „Sfântul Ioan Damaschin”.

Deschiderea manifestării culturale a avut loc joi dimineața, 6 octombrie, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, unde a fost oficiată Sfânta Liturghie. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul „Sfântul Ioan Damaschin” în frunte cu invitatul special al ediției de anul acesta – prof. univ. dr. Grigorios Anastasiou, directorul Institutului de Muzicologie Bizantină al Bisericii Greciei. De la ora 11:00, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din municipiu, prof. Grigorios Anastasiou a susținut un masterclass de muzică bizantină, care a continuat și a doua zi.

Vineri seara, 7 octombrie, de la ora 18:00, la Catedrala Mitropolitană a fost oficiată Vecernia, răspunsurile fiind date în aceeași formulă, ca în deschiderea evenimentului. La slujbă a participat și Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. La finalul slujbei, ierarhul i-a acordat prof. Grigorios Anastasiou Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni.

Expoziție de artă și concert de muzică bizantină

După Vecernie, la Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la dimisolul Catedralei, a fost vernisată o expoziție de artă bizantină cu lucrări în tehnica mozaicului și a fost susținut un concert de muzică bizantină.

În deschidere, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un scurt cuvânt duhovnicesc și i-a felicitat pe cei implicați în organizarea manifestării cultural-religioase.

În cadrul serii au mai luat cuvântul: directorul Muzeului Mitropoliei Clujului – dr. Paul Ersilian Roșca, curatorul evenimentului – lect. univ. dr. Sorin Albu și decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia – prof. univ. dr. habil. Mihai Himcinschi.

Concertul de muzică bizantină a fost susținut de prof. Grigorios Anastasiou alături de Grupul „Sfântul Ioan Damaschin”, cu participarea Corului de cameră „Psalmodia Transylvanica” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu.

Zilele Artei Bizantine, la Alba Iulia

Sâmbătă, 8 octombrie, de la ora 12:00, prof. Grigorios Anastasiou va susține un curs demonstrativ de muzică bizantină la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. De asemenea, tot în aceeași zi, de la ora 16:00, la Muzeul „Museikon” din Alba Iulia va avea loc vernisajul expoziției de artă bizantină cu lucrări în tehnica mozaicului, realizate de către studenții secției de Artă Sacră a Facultății de Teologie din Alba Iulia, sub coordonarea profesorului Sorin Albu. De la ora 18:00, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia va fi oficiată slujba Vecerniei, urmată de un concert de muzică bizantină susținut de Grupul „Sfântul Ioan Damaschin”, cu prilejul aniversării a 100 de ani de la sfințirea catedralei.

Duminică, 9 octombrie, de la ora 10:00, la Paraclisul „Sfântul Stelian” al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, va fi oficiată Sfânta Liturghie ce va marca încheierea „Zilelor Artei Bizantine”. În cadrul acestui paraclis, în fiecare duminică şi-n sărbători, Grupul psaltic „Sfântul Ioan Damaschin” dă răspunsurile la strană.

Scurt istoric

Grupul psaltic „Sfântul Ioan Damaschin” din Cluj-Napoca și-a început activitatea în anul 2005 și susţine întoarcerea la izvoare, la tradiţie, în ceea ce priveşte arhitectura, muzica şi pictura. Coordonat de lect. univ. dr. Sorin Albu, grupul este format din absolvenți de artă și teologie. Ei organizează periodic diverse manifestări dedicate artei bizantine, aici fiind cuprinse în special expoziţii de icoane şi masterclass-uri de cânt bizantin, în parteneriat cu instituţii din ţară şi de peste hotare.

Încă de la înființare, grupul organizează „Zilele Artei Bizantine”, la început cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania, iar din 2011 cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului