Tabăra „Zi de poveste la Jucu” tinde să devină o tradiție în Parohia Ortodoxă Jucu de Sus, al cărei păstor este Preacucernicul Părinte Abrudan Marius Vasile. Sub coorodonarea acestuia, cu ajutorul lui Dumnezeu și a voluntarilor ATCOR, deunăzi a avut loc a treia ediție a taberei „Zi de poveste la Jucu”. Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a două zile, iar participanții au fost angrenați în jocuri de creativitate și de cunoaștere, care au avut loc în curtea bisericii. În seara primei zile, începând cu ora 22, a avut loc slujba de priveghere și Sfânta Liturghie, oficiată de părintele paroh și părintele ieromonah Arsenie, viețuitor al Mănăstirii Vad, care a răspuns bucuros invitației. Răspunsurile la strană au fost date de voluntarii ATCOR. Sfânta Liturghie în miez de noapte, desfășurată exclusiv la lumina candelelor, a fost experimentată inclusiv de credincioși ai parohiei. Tabăra a continuat a doua zi, cu diferite jocuri de recreere, dar și cu un program catehetic, în cadrul căruia părintele Marius Abrudan le-a vorbit participanților despre semnul Sfintei Cruci și însemnătatea acesteia în viața credincioșilor. Copiii au servit masa de prânz în sala de mese a parohiei, după care aceștia au desfășurat acțiuni pe ateliere. Copiii și deopotrivă voluntarii au rămas impresionați de cele două zile petrecute la Jucu de Sus, iar în acest sens am cules câteva păreri, grăitoare în acest sens. ”Mă bucur că timp de două zile, Hristos ne-a oferit șansa să Îi slujim, prin intermediul celor mai mici decât mine, dar mai bogați în energie. Datorită faptului că fiecare dintre noi, voluntarii, avem dragoste pentru a lucra cu copiii, am putut colabora eficient împreună. Nădăjduiesc că aceste două zile le-au arătat copiilor că ortodoxia nu se găsește exclusiv în biserică, ci și în cel care îi pasează mingea (Dana Bodea, voluntar ATCOR).

Cuvinte frumoase despre experiența trăită la Jucu de Sus a avut și Dacian Tomoiag (voluntar): ”Prin invitația celor de la ATCOR Cluj, am avut prilejul de a participa la o activitate în satul Jucu, unde am întâlnit niște copii minunați și plini de energie. Aceștia ne-au fost alături și au cooperat atât la jocuri și ateliere, cât și la discuția din biserică cu părintele Marius. Copiii și-au pus in valoare spiritul de echipă, participând la probele puse la bătaie în “marele joc”, astfel că, din cele 4 echipe, niciuna nu a ieșit pe locul 4. În urma acestei experiențe, am învățat noi jocuri și ateliere, care îmi vor fi de folos și la următoarele activități.

Participantă la cea de-a treia ediției a taberei, Ioana a dorit să-și exprime în câteva cuvinte bucuria acestei frumoase experiențe: ”Prima mea experiență într-o astfel de tabără a fost deosebită. Am avut ocazia să cunosc oameni minunați, care mi-au împărtășit din entuziasmul și dragostea lor față de Hristos și copii. Au fost două zile minunate, petrecute împreună, în care ne-am jucat, am făcut lucru manual, ne-am rugat, dar am și mâncat. Chiar dacă oboseala și-a făcut simțită prezența, copiii mi-au dat energia necesară. Au fost momente în care emoția a pus stăpânire pe mine, dar au trecut repede. Sper să ne întâlnim mai des și în număr cât mai mare”.

Nu în ultimul rând, un voluntar care a dorit să rămână anonim, a concentrat cele două zile petrecute la Jucu de Sus, citându-l pe Sf. Ap. Pavel: “Dragostea îndelung răbdă, dragostea este binevoitoare”. Impresionat de bucuria greu de exprimat în cuvinte a copiilor, acest voluntar a făcut următoarea remarcă: ”Bucuria pură și sinceră pe care copiii ne-au transmis-o ne-a demonstrat că în ciuda faptului că nu ne cunoaștem, ne simțim ca intr-o mică familie. Mi-am dat seama că de cât timp fac voluntariat ceva se răcește în sufletul meu, iar de această dată, Părintele Marius s-a asigurat că ne lasa o “moștenire duhovnicească”. Am petrecut în căldura si roadele unei Privegheri minunate, chiar dacă eram osteniți după o zi plină de activități, în sufletele noastre s-au așternut pacea si bucuria. În mod paradoxal, nu am resimțit oboseala, iar a doua zi am fost mult mai încărcați cu energie. Mulțumim bunului Dumnezeu, părintelui Marius și tututor celor care s-au implicat și au contribuit la bunda desfășurare a evenimentului. Aștept cu nerăbdare următoarea ediție. Cu recunoștință, un simplu voluntar”.

Pr. Marius Cristian FOCȘANU