Arhiepiscopia Clujului – partener educațional important al Inspectoratului Școlar Județean Cluj

Un adult care a avut parte în copilărie de educație religioasă în școală va fi mai responsabil, mai cumpătat și echilibrat, mai atent la nevoile semenilor săi, mai darnic și mai iubitor de oameni – spune, în interviul acordat Radio Renașterea, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, prof. Marinela MARC.

Totodată, șefa IȘJ Cluj își declară aprecierea și recunoștința pentru implicarea Înaltpreasfințitului Părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei în activitățile organizate în școli, „pentru că este foarte important ca Biserica, alături de Școală și Familie, să se implice în educarea copiilor și tinerilor, cu atât mai mult în perioada dificilă pe care o traversăm”.

„Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului este un partener educațional important al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, în multe proiecte și activități, la care am avut bucuria și onoarea să îl avem prezent chiar pe Înaltpreasfințitul Părinte Andrei” – spune prof. Marinela Marc.

– Care au fost provocările majore ale anului școlar 2022-2023 pentru Inspectoratul Școlar Județean Cluj?

– Cea mai mare provocare a anului școlar 2022-2023 a fost scrierea și accesarea de către școli sau de către UAT-uri pentru școli a proiectelor finanțate prin PNRR. Vorbim de Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), în cadrul căreia au fost declarate eligibile pentru finanțare 39 de unități din județul Cluj, pentru care IȘJ Cluj a semnat acordul cu Ministerul Educației, în vederea implementării investițiilor specifice Schemei de Granturi.

Un alt proiect este cel de dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe. Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în calitate de coordonator al rețelei de învățământ preuniversitar de la nivelul județului Cluj, a consiliat și a sprijint instituțiile de învățământ în realizarea analizelor de nevoi, a colaborat îndeaproape cu echipele de proiect de la nivelul UAT-urilor, a verificat documentele și a eliberat avizele necesare depunerii cererilor de finanțare în vederea obținerii de finanțări pentru 71 din cele 81 de UAT-uri existente la nivelul județului, la care se adaugă proiectele depuse de Consiliul Județean Cluj pentru cele 11 școli speciale pe care le gestionează, precum și cel depus de Palatul Copiilor Cluj, care conține solicitări și pentru structurile aferente, cluburile copiilor din celelalte municipii și orașul Huedin. La acestea, se adaugă: proiectul Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și cluburilor copiilor, pentru care la nivelul județului Cluj au fost depuse 46 de proiecte, dintre care 45 au fost aprobate pentru finanțare; Programul Național „Microbuze electrice pentru elevi”; programul „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi”, în cadrul căruia au fost depuse 5 proiecte; „Consorțiul de Învățământ Dual Clujean”, în cadrul căruia Inspectoratul Școlar Județean Cluj este partener alături de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Municipiul Cluj-Napoca, Comuna Florești, Consiliul Județean Cluj, licee din județul Cluj și agenți economici; Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare, în cadrul căruia au fost depuse două proiecte; și Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 12 de unităţi de învăţământ, la care se adaugă proiectele Erasmus scrise și accesate, pentru școli din județ.

– Ce a fost cel mai greu și mai greu în acest an școlar?

– Pe lângă acest efort uriaș de a scrie proiecte, de a consilia școlile și UAT-urile pentru realizarea analizelor de nevoi și scrierea proiectelor și, ulterior, monitorizarea implementării proiectelor PNRAS, în anul școlar trecut a fost dificil și să integrăm copiii ucrainieni în școlile din județul Cluj și să demarăm cursuri de învățare a limbii române pentru ei.

– Dar bucuria cea mai mare, de unde a venit?

– Bucuria cea mai mare a fost să vedem că eforturile noastre ale tuturor produc rezultate și că elevii și dascălii clujeni se mențin în topul performanței la nivel național, la toate categoriile de examene naționale, dar mai ales la olimpadele școlare naționale și internaționale. A fost anul în care elevii clujeni au obținut 22 de premii la olimpiadele internaționale, la egalitate cu municipiul București, care are. Totuși, 6 sectoare, și am fost foarte mândră să particip la festivitatea de premiere organizată la București de Guvernul României și să aud rostit de atâtea ori numele județului, grație rezultatelor de excepție obținute de elevii noștri și profesorii care i-au pregătit.

– Care au fost câteva dintre proiectele de succes derulate de IȘJ Cluj în școlile clujene?

– Foarte multe proiecte educaționale cu impact asupra dezvoltării diverselor competențe care compun profilul absolventului școlii românești s-au desfășurat în anul trecut, și dintre ele aș enumera doar câteva: Programul județean de prevenire a comportamentelor cu risc pentru sănătatea beneficiarilor direcți ai educației, în special, a consumului de droguri în rândul copiilor şi al adolescenţilor din unitățile școlare ale județului Cluj – ,,Viitorul depinde de tine!”, în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog, Centrul de Prevenire și Consiliere Antidrog – CPECA Cluj și Lions Club Genesis, Districtul Lions 124 România, pe tematica prevenirii consumului de droguri și al substanțelor cu efecte halucinogene în rândul elevilor; Proiectul județean „Fii avocat în școala ta!”, de educație juridică, derulat în parteneriat cu Uniunea Națională a Barourilor din România, filiala Cluj; „Tabăra urbană de educație financiară”, organizată în parteneriat cu Banca Națională a României – filiala Cluj; „Tabăra județeană de jurnalism și redacție de presă”, derulată în parteneriat cu Radio Cluj; Proiectul județean „Nutriție pentru SuperEroi”, un program de educație pentru sănătate, implementat în parteneriat cu Medicover și adresat elevilor din clasele a IV-a din municipiul Cluj-Napoca; Proiectul județean pilot „TIFF – Program de educație cinematografică și educație prin film”, inițiat de Asociația Festivalul de Film Transilvania și co-finanţat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Consiliul Județean Cluj, în parteneriat cu Centrul Cultural Clujean, proiecte desfășurate în școli cu ocazia Zilei Culturii Naționale, a Zilei Europene a Limbilor, a Zilelor Educației, a Săptămânii Europene a Sportului, a Lunii Francofoniei etc.

– Există, din câte știu, un protocol de colaborare între IȘJ Cluj și Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului. În ce a constat această colaborare, în 2023?

– Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului este un partener educațional important al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, în multe proiecte și activități, la care am avut bucuria și onoarea să îl avem prezent chiar pe Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Aș aminti Te Deumul pe care Arhiepiscopia îl organizează în fiecare an cu ocazia începutului de an școlar, participarea la consfătuirile anuale ale profesorilor de Religie, participarea la olimpiadele naționale pe care județul Cluj le găzduiește, la Ziua Europeană a Limbilor, la Zilele Educației Clujene, la Gala Performanței învățământului preuniversitar clujean, la Festivalul de colinde și obiceiuri „Episcop Nicolae Ivan”, la care are, de fiecare dată, un cuvânt de învățătură pentru participanți, premierea elevilor cu media 10 la examenele naționale, în Catedrala Mitropolitană.

Apreciez foarte mult implicarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei în activitățile pe care le organizăm, pentru că este foarte important ca Biserica, alături de Școală și Familie să se implice în educarea copiilor și a tinerilor, cu atât mai mult în perioada dificilă pe care o traversăm.

– Câți dascăli de Religie sunt, în prezent, în școlile clujene?

– În județul Cluj sunt aproximativ 300 de profesori de Religie, aparținând tuturor cultelor.

– Cât de importantă este, după părerea dvs, educația religioasă în școli, și de ce?

– Religia ocupă un rol important în procesul de formare a competențelor și atitudinilor moral-sociale, putând influența într-un mod pozitiv stilul de viață al copiilor și formarea viitorilor adulți. Religia face parte din cultura noastră românească și, cum foarte multe tradiții și obiceiuri au loc în perioada sărbătorilor religioase, copiii au șansa să cunoască semnificația acestora din primii ani de școală, frecventând ora de Religie. Pe de altă parte, ora de Religie poate avea un rol deosebit de important în dezvoltarea emoțională a copiilor, dacă profesorul de Religie va ști cum să se apropie de elevi, îi va asculta, le va da posibilitatea să găsească răspunsurile la întrebările care îi frământă, îndemnându-i să fie mai buni, mai toleranți, mai responsabili. În felul acesta, ora de Religie completează educația primită în familie, ajutându-i pe copii să facă diferența dintre bine și rău, dintre adevăr și minciună, cultivându-le valorile adevărate. Un adult care a avut parte în copilărie de educație religioasă în școală va fi mai responsabil, mai cumpătat și echilibrat, mai atent la nevoile semenilor săi, mai darnic și mai iubitor de oameni.

– Ce proiecte veți derula, în 2024, împreună cu Arhiepiscopia Clujului?

– În primul rând, îmi doresc să continuăm proiectele pe care deja le desfășurăm și poate să inițiem câteva proiecte noi care să vizeze dezvoltarea competențelor culturale și sociale ale copiilor: proiecte caritabile, proiecte prin intermediul cărora copiii să cunoască valoarea și semnificația unor edificii religioase din țara noastră, tabere de vară în cadrul cărora copiii să învețe să picteze icoane pe sticlă etc.

– Ce așteptări aveți de la Noul An, în privința învățământului preuniversitar clujean?

– Îmi doresc ca Noul An să nu aducă alte provocări externe, care să conturbe procesul educațional, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, să fim sănătoși și să putem să îi motivăm pe copii pentru menținerea standardelor de performanță cu care ne-am obișnuit. Ne preocupă în continuare excelența în educație, dar și asigurarea egaltății de șanse și ridicarea nivelului educațional în comunitățile dezavantajate, unde educația rămâne singura șansă a copiilor de a avea un viitor.

Va fi un an greu, în care vom armoniza, treptat, prevederile noii Legi a Învățământului Preniversitar cu regulamentele și metodologiile ce urmează să fie elaborate, un an în care trebuie să găsim soluții pentru a reduce violența și consumul de droguri în mediul școlar, un flagel care, din păcate, afectează din ce în ce mai mulți tineri din întreaga lume.

Îmi doresc ca, în continuare, să putem, împreună cu familia, biserica, autoritățile locale și toți partenerii educaționali, să facem tot ceea ce depinde de noi pentru a avea copii educați, cu un stil de viață sănătos, echipați cu valori morale și competențe care să le permită să se integreze social, la absolvirea școlii.