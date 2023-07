În mod simbolic, expoziţia intitulată „One penny for nothing” a artistului Belu-Simion Făinaru, invită publicul să reflecteze la ideea de nimic, să arunce un bănuţ pentru… nimic.

Aşa cum bine ştim, oamenii sunt obişnuiţi să arunce un bănuţ cu un scop, cu o semnificație. Am putea spune, tot la fel de simbolic, că, făcând acest gest, aduc o „jertfă” pentru ceea ce ar vrea să aibă bun sau frumos. Sau îşi intermediază acel ceva care le-ar putea aduce satisfacţie lăuntrică.

Renunţând la aceasta, adică aruncă un bănuţ fără să mai spere că primesc ceva, rămân faţă în faţă cu ei înşişi. Cu ecoul unui gest frumos. Pornind de la filosofia expoziţiei se nasc și o serie de întrebări, cărora prof. Belu-Simion Făinaru – sculptor și artist de instalație, care are și o importantă activitate didactică la Haifa și dl Alin Pop – un pasionat al artei dar și al istoriei religiilor, au încercat să dea răspunsuri posibile.

Radio Renasterea „Arta este un mijloc de comunicare în concret a cea ce este dincolo de concret” (Belu-Simion Făinaru) Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 52:02 Share Share Link Embed