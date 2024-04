„Să poposim mereu în Sfânta Biserică!” | Părintele Vasile Beni

Aflați la Bistrița, am avut bucuria „să ne facem timp și pentru suflet”, așa cum ne propune chiar titlul cărții al cărei autor este invitatul emisiunii Dialoguri, Părintele Vasile Beni. Așadar, am avut bucuria de a purta o discuție plină de învățături, exemple și pilde, tocmai la „Biserica de la Coroana”, cel mai vechi monument istoric al orașului care ne-a găzduit. Împreună cu invitatul nostru, am creionat conturul binevenit a ce înseamnă duminica, Biserica și liturghia, dar am vorbit și despre iertare, rugăciune ca soluții la cele mai profunde provocări ale zilelor noastre, care sunt depresia și stresul.

Vorbind despre însemnătatea anului 2024, an omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și an comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți, Părintele Beni ne îndeamnă ca nimeni să nu rămână singur în momente grele, mai cu seamă persoanele bolnave, ci să fie îngrijite cu dragoste și empatie.

Vă invit să ascultați un interviu care continuă cale căutărilor pentru o viață apropiată de valorile creștine.