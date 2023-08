„Băbuțiu pentru mine reprezintă cei 7 ani de acasă!” | Silviu Vîrva

Sărbătoarea FIII SATULUI BĂBUȚIU va avea loc în data de 20 august și va debuta la ora 10. În cadrul unui simpozion va fi prezentată broșura satului ”Băbuțiu 1325-2023 trecut, prezent și viitor”, urmat la ora 12.30 de Slujba de tedeum care va avea loc la Căminul Cultural Băbuțiu. După slujba, întreaga comunitate împreună cu toți ceilalti participanți, se va bucura de alte manifestări dedicate sărbătorii satului Băbuțiu: muzica populară, joc și voie bună, degustări de bucate locale și alte surprize pentru cei mari și mici.

În calitate de fiu al satului Băbuțiu, domnul Ioan-Silviu Vîrva, director executiv adjunct al Direcției Județene de Statistică Cluj, ne-a relatat câteva amintiri din vremea copilăriei petrecute în sat:

”Îmi aduc aminte de clasele primare pe care le-am urmat în sat, eram puțini copii, (într-o sală de clasă eram toți elevii claselor I-IV), ne știam toți între noi, dar era o legătură mai strânsă în comunitate pe acele vremuri. Lumea se saluta în sat, chiar dacă ne întâlneam unii cu alții de mai multe ori pe zi.

Duminica eram prezent la Sfânta Liturghie, rosteam rugăciunile “Crezul” și “Tatăl Nostru”, cântam în strană. Acestea au fost lucruri mărunte care au contribuit semnificativ la spiritualitatea și valorile mele.

Îmi aduc aminte că așteptam vacanța de vară pentru că foarte mulți copii optau să își petreacă vacanța la sat, la bunici și ne distram în aer liber, făceam mișcare la fotbal în fiecare seară, drumeții, plimbări cu bicicleta.

Sunt foarte fericit că am ocazia să îi arat fetitei mele unde am copilărit și felul în care am crescut, mă bucur că îi place la bunici și este fascinată de animale și grădină. Profităm de faptul că Băbuțiu e doar la 20 de km de municipiul Cluj-Napoca și alegem să ne petrecem weekendul alături de toată familia în aer liber.

(…) cred în puterea satului tradițional și efectele pe care le are asupra copilăriei, familiei, păstrării identității culturale și religioase.”

