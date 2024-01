Colaborarea cu Centrul de Îngrijiri Paliative „Sf. Nectarie” – „o inițiativă valoroasă pentru UMF «Iuliu Hațieganu»”

Colaborarea cu Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” – proiect medico-social al Arhiepiscopiei Vadului Feleacului și Clujului – reprezintă „o inițiativă valoroasă pentru Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu», aducând multiple beneficii atât pentru comunitatea academică, dar și pentru pacienți: educație și formarea viitorilor medici și asistente medicale, implicare socială, valorizare spirituală” – spune, în interviul acordat Radio Renașterea, rectorul universității, prof. univ. dr. Anca Dana BUZOIANU.

Referitor la faptul că tot mai mulți monahi aleg să urmeze o a doua facultate, după Teologie, la UMF „Iuliu Hațieganu”, prof. dr. Anca Dana Buzoianu declară că această opțiune aduce beneficii atât pentru membrii comunității monastice, cât și pentru universitate.

„Monahii care aleg să urmeze o a doua facultate la UMF «Iuliu Hațieganu» aduc o diversitate de cunoștințe și abilități în mediul academic și medical. Această diversitate poate contribui la un mediu universitar mai bogat și la schimbul de perspective în cadrul comunității academice” – spune rectorul universității, prof. dr. Anca Dana Buzoianu.

– Într-un interviu de la începutul anului 2023 spuneați că, pentru UMF „Iuliu Hațieganu”, anul 2022 a fost un an al „readaptării”, după perioada de pandemie. Cum a fost anul 2023 pentru universitatea clujeană?

– În cursul anului 2023, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” a continuat pe parcursul căii de readaptare și consolidare, îndreptându-se spre un viitor mai stabil și prosper. Un element esențial al acestei perioade a fost accentul pus pe investiții, pentru a consolida infrastructura și resursele universitare. Investițiile au fost orientate cu precădere către modernizarea facilităților didactice și îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru studenți. În plus, am căutat să consolidăm parteneriatele cu instituții similare, atât la nivel național, cât și internațional, pentru a îmbunătăți schimbul de cunoștințe și experiențe în domeniul medical și farmaceutic. Aceste investiții au avut ca scop nu numai menținerea standardelor academice înalte, ci și pregătirea universității pentru provocările viitoare și pentru a contribui activ la progresul în domeniul sănătății.

– Care au fost evenimentele majore ale anului 2023 la UMF „Iuliu Hațieganu”?

– În fiecare an, la universitatea noastră se desfășoară o serie de evenimente importante pentru toți membrii comunității academice: concursul de admitere pentru studenții români și internaționali, ce marchează începutul parcursului academic al unei noi generații; festivitatea de absolvire, în cadrul căreia celebrăm reușitelor studenților care au absolvit cu succes programele de studiu, moment important atât pentru absolvenți și familiile lor, cât și pentru universitate; examenul național de rezidențiat, în urma căruia absolvenții noștri își pot alege specializarea și pot obține locurile în spitalele și clinicile din țară. Și în 2023, absolvenții noștri au obținut cele mai bune rezultate la nivel național, atât în aceea ce privește rata de promovare, de aproape 99% la Medicină, cât și punctajele obținute). Apoi, Zilele UMF, un eveniment de tradiție, o sărbătoare a școlii medicale clujene, ce include diverse activități culturale, științifice și sociale, precum și recunoașterea publică a celor mai buni dintre cei buni, prin acordarea premiilor universității.

Pe lângă acestea, am organizat și am sprijinit diverse alte evenimente științifice, culturale și sociale, unele cu participare internațională, precum Women of NeurotechEU, UMF Cluj Technology Transfer Days, Zilele Universităților Clujene, UMFest, spectacolul caritabil susținut Orchestra Mondială a Medicilor, Crosul caritabil „Medic de 10 km” sau campania de screening „Sănătatea ta, prioritatea noastră”.

– Ce proiecte au fost derulate sau demarate de UMF „Iuliu Hațieganu” în 2023?

– Numărul proiectelor desfășurate în cadrul universității a crescut de la an la an, de la 81 de proiecte în 2020, la 125 aflate în derulare în 2023, valoarea totală a acestora ridicându-se la suma de 34 de milioane euro (cu 7 milioane de euro mai mult față de anul 2022). Avem în derulare proiecte valoroase, unele dintre ele cu cercetători străini de top care sunt angajați ai UMF „Iuliu Hațieganu”. Este o onoare și o oportunitate de dezvoltare pentru instituția noastră, iar colectivele de cercetare au foarte mult de învățat din expertiza distinșilor cercetători care conduc aceste proiecte.

Unul dintre cele mai importante proiecte implementate în 2023 este MetaboMS – Proiectul de Screening Neonatal Extins. Acesta vizează testarea tuturor nou născuților din Cluj și alte 9 județe pentru 32 de tulburări metabolice înnăscute, de la 3, câte se realizau prin programul național de screening. Prin câștigarea acestui proiect, UMF „Iuliu Hațieganu” vine în sprijinul comunității, punând la dispoziție o infrastructură de ultimă generație, în cadrul Centrului de Cercetări MEDFUTURE, și o resursă umană înalt specializată în spectrometrie de masă, care s-a evidențiat de-a lungul timpului prin rezultate excepționale.

Pe lângă proiectele științifice și de dezvoltare instituțională, am demarat și un număr mare de proiecte administrative, ce au vizat modernizarea infrastructurii universității: un nou restaurant studențesc și un program dedicat studenților noștri (meniu gratuit pentru aproximativ 300 de studenți care beneficiază de bursă socială și un meniu zilnic pentru toți studenții, la un preț de doar 7 lei), renovarea și modernizarea unor amfiteatre emblematice ale universității, două cabinete medicale și un cabinet stomatologic, înființarea Muzeului Școlii Medicale Clujene și multe altele.

Foarte important de menționat este și faptul că am dezvoltat oferta educațională a universității prin introducerea unui nou program de studiu în cadrul Facultății de Farmacie – Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic – și am crescut cifra de școlarizare la programele de studii Medicină și Asistență Medicală Generală.

De asemenea, am înființat extensia de la Baia Mare a Facultății de Medicină. Începând cu acest universitar, acolo studiază 60 de studenți la programul de studiu Asistență Medicală Generală și sperăm că, în viitor, vom deschide și alte linii de studiu.

– Câți studenți, și dintre aceștia, câți internaționali, studiază în prezent la UMF „Iuliu Hațieganu”?

– La universitatea noastră studiază aproximativ 8.300 de studenți (la nivel licență, masterat și doctorat), iar dintre aceștia 3.200 sunt studenți internaționali. Suntem responsabili și de pregătirea a peste 3.500 de medici rezidenți, în total comunitatea noastră academică numărând 13.500 membri.

– Ce colaborări noi ați stabilit în 2023?

– În baza acordului de cooperare încheiat între UMF „Iuliu Hațieganu”, Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare și Consiliul Județean Maramureș, am înființat o extensie universitară în municipiul Baia Mare, în cadrul căreia vor fi formați asistenți medicali generaliști. Acest demers este, în primul rând, o inițiativă de responsabilitate socială din partea universității noastre. Dorim să venim în sprijinul tinerilor care aspiră la o carieră în domeniul sănătății, dar care, din diverse motive, nu pot studia la Cluj-Napoca sau în alt centru universitar din țară.

Am încheiat un parteneriat strategic cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, având ca obiectiv susținerea intereselor comune în domeniul promovării mediului academic medical din România și a inserției pe piața muncii a specialiștilor calificați în domeniul serviciilor de sănătate. Am continuat stabilirea parteneriatelor cu instituții și companii din domeniul medical și farmaceutic, clustere și hub-uri de inovare, pentru a ne asigura că programele de studii sunt aliniate cu cerințele pieței și oferă studenților șanse reale de angajare după absolvire. Aceste practici cresc atractivitatea programelor universitare și pot inspira mai mulți tineri să își urmeze cariera dorită în domeniul medical sau farmaceutic, domenii foarte căutate acum pe piața muncii. De asemenea, am început demersurile pentru a înființa și o extensie internațională.

Pe plan local, am reînnoit acordurile de colaborare cu toate spitalele clujene, publice și private, care sunt bazele noastre de învățământ, iar la nivel internațional continuăm excelenta colaborare cu universitățile partenere din cadrul consorțiului european NeurotechEU: Karolinska Institutet (Suedia), Universitatea Radboud (Olanda), Universitatea din Bonn (Germania), Universitatea Miguel Hernández (Spania), Universitatea Boğaziçi (Turcia), Universitatea din Lille (Franța) și Universitatea din Rejkyavik (Islanda).

– Știu că UMF „Iuliu Hațieganu” are o colaborare cu Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului, prin Centrul de Îngrijiri Paliative „Sf. Nectarie”. Cum apreciați această colaborare și care sunt, din punctul dvs de vedere, rezultatele, în ce privește studenții?

– Această colaborare reprezintă o inițiativă valoroasă pentru Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, aducând multiple beneficii atât pentru comunitatea academică, cât și pentru pacienți: educație și formarea viitorilor medici și asistente medicale, implicare socială, valorizare spirituală.

Studenții beneficiază de oportunitatea de a obține experiență practică în domeniul îngrijirilor paliative, într-un mediu dedicat. Această experiență oferă un cadru educațional valoros, contribuind la dezvoltarea abilităților practice și empatiei în contextul medical.

Prin intermediul acestei inițiative, universitatea își întărește rolul activ în comunitatea locală, prin contribuția la dezvoltarea serviciilor medicale paliative. Sprijinim dezvoltarea unor programe educaționale interdisciplinare și accentuarea importanței dimensiunii spirituale în îngrijirile paliative, contribuind la îmbunătățirea calității generale a serviciilor medicale.

În ansamblu, această colaborare poate fi văzută ca o reușită, în sensul că oferă studenților o perspectivă holistică asupra îngrijirilor medicale și contribuie la formarea unei noi generații de profesioniști bine pregătiți și sensibili la nevoile complexe ale pacienților aflați în nevoie.

– Sunt, din câte am remarcat eu, mulți monahi care aleg să urmeze o a doua facultate, după Teologie, la UMF „Iuliu Hațieganu”. Cum apreciați acest lucru?

– Această opțiune aduce beneficii atât pentru membrii comunității monastice, cât și pentru universitate. Monahii care aleg să urmeze o a doua facultate aduc o diversitate de cunoștințe și abilități în mediul academic și medical. Această diversitate poate contribui la un mediu universitar mai bogat și la schimbul de perspective în cadrul comunității academice.

Formarea în domeniul medical permite membrilor comunității monastice să ofere un aport semnificativ în sectorul sănătății și să devină profesioniști bine pregătiți în îngrijirea pacienților. Astfel, aceștia pot să contribuie la îmbunătățirea serviciilor de sănătate și să aducă o perspectivă etică și spirituală în practica medicală. Această interdisciplinaritate poate duce la dezvoltarea unor abordări complexe în îngrijirea pacienților, la înțelegerea mai profundă a conexiunilor dintre sănătate și spiritualitate și la formarea unei comunități medicale mai bogate din punct de vedere uman și spiritual.

– Mulți dintre medicii pe care i-am intervievat de-a lungul anilor mi-au mărturisit că „nu se poate face medicină fără Dumnezeu”. Dvs ce spuneți?

– Practica medicală poate fi abordată din diverse perspective, iar relația dintre medicină și credință este subiectul unor interpretări individuale.

Există medici care își fundamentează practica medicală pe credința lor religioasă și care consideră că aceasta adaugă o dimensiune suplimentară de sens și scop în îngrijirea pacienților. Pentru unii, credința poate servi drept sursă de ghidare morală, sprijin în momentele dificile și o forță motivatoare în depășirea provocărilor.

Pe de altă parte, există medici care practică medicina bazându-se exclusiv pe principii științifice și etice, fără a implica neapărat credința religioasă în deciziile lor profesionale. Acești medici pot vedea medicina ca o disciplină științifică și o artă care se concentrează pe abordări raționale și bazate pe dovezi în tratarea pacienților.

Personal, cred că într-adevăr, Dumnezeu este în toate și cred în puterea rugăciunii în vindecarea pacienților.

Consider că este important să se respecte diversitatea de convingeri în cadrul comunității medicale și să ne asigurăm că pacienții primesc îngrijirea adecvată în concordanță cu propriile lor valori și credințe.

– La sfârșitul lunii noiembrie 2023 ați fost realeasă pentru un nou mandat de rector al UMF „Iuliu Hațieganu”. Care sunt câteva dintre proiectele dvs majore pentru acest mandat?

– Pentru acest mandat am setat o serie de obiective strategice relevante în domeniul bazei materiale. Cel mai important privește demararea lucrărilor de construcții la o nouă clădire, în cadrul căreia vor funcționa: Centrul de Simulare, Training și Cercetare, Centrul de Chirurgie Experimentală, noua bibliotecă a universității, 4 amfiteatre noi, cafeterie, spații didactice, prima biobancă din această parte a Europei.

Vom începe lucrările de reabilitare a clădirii Anatomie, aceasta fiind prima și cea mai amplă construcție realizată în complexul medical universitar clujean, la înființarea acestuia, în 1888. Este un proiect cu finanțare europeană, în valoare estimată de peste 11 milioane de euro.

Vom prelua Spitalul CFR, acesta urmând a fi transformat într-un spital universitar, centru medical de excelență – o oportunitate importantă pentru UMF ”Iuliu Hațieganu” și pentru întreaga comunitate din regiunea Transilvaniei. Actul medical din cadrul acestui spital va fi perfecționat prin expertiza cadrelor didactice și cercetătorilor din cadrul UMF „Iuliu Hațieganu” și va putea servi ca centru de cercetare medicală, oferind cercetătorilor oportunități de a studia și de a dezvolta noi metode de tratament și tehnologii medicale. De asemenea, vom înființa o grădiniță/creșă pentru copiii cadrelor didactice, ai studenților și ai personalului administrativ.

– Ce vă doriți în Noul An pentru dvs, pentru colegi și pentru studenți?

– În Noul An îmi doresc să fie pace, să avem parte cu toții de sănătate, noroc și energie pentru toate proiectele pe care dorim să le ducem la bun sfârșit, descoperiri prin care cercetările noastre să aducă contribuții semnificative la progresul științific în sănătate, să continuăm să lucrăm împreună într-un spirit de colaborare și solidaritate și, nu în ultimul rând, adaptabilitate și reziliență în fața provocărilor inevitabile, să învățăm din experiențe și să evoluăm în mod constant.

Sper ca fiecare dintre noi să aibă parte de momente de bucurie și împlinire, atât în plan personal, cât și în cel profesional.