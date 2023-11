Vineri, 10 noiembrie 2023, în Sala Festivă a Protopopiatului Ortodox Zalău din strada Andrei Șaguna, nr. 6, a avut loc conferinţa de închidere a proiectului „PROACTIV” – program complex de dezvoltare a abilităților de incluziune socială pentru persoanele cu dizabilități din județul Sălaj

La eveniment au participat membrii echipei de implementare a proiectului, beneficiarii, reprezentanți ai DGASPC Sălaj, ai Inspectoratului Școlar, precum şi a altor organizaţii şi instituţii care implementează iniţiative similare.

Scopul evenimentului l-a reprezentat diseminarea și promovarea rezultatelor obţinute ȋn cadrul proiectului, prezentarea obiectivelor, a etapelor de implementare, a impactului, a provocărilor ivite pe parcurs și a intențiilor de viitor legate de continuarea acestui proiect.

Sub sloganul NU vă lăsați excluși, un număr de 32 de persoane din Sălaj, din care 22 de beneficiari -persoane cu dizabilități- și 10 persoane de suport, au participat la un program complex de informare și instruire pentru adoptarea unui stil de viață incluziv, activ si securizant în același timp, cu un set de 6 ateliere. Atelierele au urmărit dezvoltarea sau, după caz, inițierea persoanelor în însușirea unor informații, abilități și competențe fundamentale în procesul de integrare si incluziune a unei persoane în societate : comunicare , competențe IT, socializare etc.

Printre obiectivele proiectului s-au numărat dezvoltarea de abilități si deprinderi necesare adoptării unui stil de viață incluziv în rândul persoanelor cu dizabilități, precum și consolidarea capacității de reziliență, în vederea (re)participării acestora la viața socială a comunității în care trăiesc. Proiectul a fost dedicat, în special, persoanelor cu dizabilități și risc de excludere socială, care provin din familii dezorganizate sau din centre de protecție socială, precum și persoane care se confrunta cu diverse adicții, din familii sărace, tineri cu dizabilități, absolvenți sau aflați în situația abandonului școlar.

Proiectul a fost realizat prin implicarea asociației Filantropia Porolissum, membră a Federației Filantropia a Patriarhiei Române și cu finanțare directă din partea Ministerul Muncii si Solidarității Sociale – Autoritatea Națională pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

AUTOR: Claudiu Traian Nechita | Președinte Asociația Filantropia Porolissum