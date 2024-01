Credință, tradiție și deschidere către tineri | Flavius Milășan, directorul Casei de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș

În România există 14 case de cultură dedicate activităților culturale ale studenților. Dintre acestea, Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca este singura care se autosusține aproape integral.

Privind retrospectiv, în anul 2023 Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca a fost gazda unui număr de 128 de evenimente, peste 70 000 de spectatori fiind prezenți în sala mare de spectacole „Laurențiu Hodorog”. Cele 17 formații artistice, cenacluri, cluburi şi cursuri au obținut palmaresuri deosebite, ce înscriu această instituție de cultură din centrul universitar clujean, în rândul celor mai prestigioase din țară.

Invitat la Radio Renașterea, dl Flavius Milășan, directorul Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, invită toți tinerii să participle la cât mai multe activități dedicate lor, oferta culturală și educațională fiind una variată și susținută pe întreg parcursul anului. Astfel, studenții se pot bucura de petrecerea timpului de calitate în cadrul ansamblului folcloric „Mărțișorul”, coralei „Voci Transilvane”, de asemenea au posibilitatea activării în două formații de teatru, în cercul de recitatori, în formația de jazz ori de muzică ușoară, formația de dans modern, cercul foto, cineclubul, cercul de corespondență, cursurile de istoria artei şi cenaclul literar, dar și alte cercuri teoretico-practice de sprijinire și implicare în campanii de informare a campaniilor anti-drog, de donare de sânge sau de educație a tinerilor, dar și târguri umanitare.

Ca și noutate, am aflat și că în primavera acestui an, cea mai mare instituție de cultură, educație nonformală și dezvoltare a tinerilor din Cluj-Napoca și din Transilvania va deschide un centru foto pentru tinerii artiști, dedicat studenților care au nevoie de un spațiu pentru proiectele lor artistice, inclusiv pentru pregătirea lucrărilor de licență.

Premisele fiind atât de generoase pentru tinerii nostril, nu ne rămâne decât să îi invităm să participe la cât mai multe evenimente culturale și educaționale, dând plus valoare individuală dar și societății.

